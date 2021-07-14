میزان تولید شیر گاو ۱۰ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز آمار ایران، نتایج حاصل از آمارگیری اندازه‌گیری تعداد و تولیدات فصلی دام سنگین (گاو و گوساله) در بهار ١٤٠٠ نشان می‌دهد که مقدار تولید شیر گاو تولید شده در دامداری‌های کشور در این فصل ٢, ٢ میلیون تن بوده است که نسبت به زمستان سال قبل، ١٠ درصد افزایش یافته است.

همچنین تعداد گاو و گوساله پروار شده در فصل بهار سال‌جاری ٥٠٤ هزار رأس بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل ٣ درصد افزایش داشته است. بر اساس این نتایج، تعداد گاو و گوساله موجود در دامداری‌های کشور در فصل بهار ٥, ٦ میلیون رأس و تعداد گوساله متولد شده ٤٠٦ هزار رأس برآورد شده است.