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۲۳ تیر ۱۴۰۰، ۱۳:۴۶

در بهار ۱۴۰۰؛

میزان تولید شیر گاو ۱۰ درصد افزایش یافت

میزان تولید شیر گاو ۱۰ درصد افزایش یافت

نتایج حاصل از آمارگیری اندازه‌گیری تعداد و تولیدات فصلی دام سنگین در بهار ١٤٠٠ نشان می‌دهد که مقدار تولید شیر گاو تولید شده در دامداری‌های کشور در این فصل ٢,٢ میلیون تن بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز آمار ایران، نتایج حاصل از آمارگیری اندازه‌گیری تعداد و تولیدات فصلی دام سنگین (گاو و گوساله) در بهار ١٤٠٠ نشان می‌دهد که مقدار تولید شیر گاو تولید شده در دامداری‌های کشور در این فصل ٢, ٢ میلیون تن بوده است که نسبت به زمستان سال قبل، ١٠ درصد افزایش یافته است.

همچنین تعداد گاو و گوساله پروار شده در فصل بهار سال‌جاری ٥٠٤ هزار رأس بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل ٣ درصد افزایش داشته است. بر اساس این نتایج، تعداد گاو و گوساله موجود در دامداری‌های کشور در فصل بهار ٥, ٦ میلیون رأس و تعداد گوساله متولد شده ٤٠٦ هزار رأس برآورد شده است.

کد مطلب 5257919

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