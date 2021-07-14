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۲۳ تیر ۱۴۰۰، ۱۴:۲۲

وزارت بهداشت اعلام کرد؛

شناسایی ۲۳۳۷۱ بیمار جدید کرونایی/ ۱۸۴ فوتی در ۲۴ ساعت

شناسایی ۲۳۳۷۱ بیمار جدید کرونایی/ ۱۸۴ فوتی در ۲۴ ساعت

مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت آمار فوتی‌های کرونا در شبانه روز گذشته را ۱۸۴ نفر اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، از دیروز تا امروز ۲۳ تیرماه ۱۴۰۰ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۲۳ هزار و ۳۷۱ بیمار جدید مبتلا به کووید ۱۹ در کشور شناسایی شد که دو هزار و ۴۵۷ نفر از آنها بستری شدند.

مجموع بیماران کووید ۱۹ در کشور به سه میلیون و ۴۴۰ هزار و ۴۰۰ نفر رسید.

در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۱۸۴ بیمار کووید ۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۸۶ هزار و ۳۹۱ نفر رسید.

تا کنون سه میلیون ۶۹ هزار و ۹۴۳ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده‌اند.

سه هزار و ۹۶۳ نفر از بیماران مبتلا به کووید ۱۹ در بخش‌ مراقبت‌های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.

تا کنون ۲۴ میلیون و ۷۴۵ هزار و ۶۰۱ آزمایش تشخیص کووید ۱۹ در کشور انجام شده است.

در حال حاضر ۱۴۳ شهر کشور در وضعیت قرمز، ۱۸۶ شهر در وضعیت نارنجی، ۱۱۹ شهر در وضعیت زرد قرار دارند.

کد مطلب 5257948

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