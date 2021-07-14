تزریق ۲۵۲ هزار دوز واکسن در یک روز/واکسیناسیون سرعت گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، تا روز گذشته ۵ میلیون و ۳۳۱ هزار و ۷۸۰ نفر در کشور دوز اول واکسن کرونا را دریافت کردند.
بر همین اساس، تعداد دو میلیون و ۱۹۱ هزار و ۹۳۶ نفر نیز دوز دوم واکسن کووید ۱۹ را تزریق کردهاند.
محاسبات از آمار روزانه وزارت بهداشت نشان میدهد که مجموع واکسنهای تزریق شده در کشور به ۷ میلیون و ۵۲۳ هزار و ۷۱۶ دوز رسید.
با بررسی آمار دو روز گذشته مشخص میشود که در روز گذشته بیش از ۲۵۲ هزار دوز واکسن کرونا تزریق شده است که نسبت به روز قبل از آنکه تعداد ۲۱۴ هزار و ۱۱۱ دوز تزریق انجام شده بود، افزایش قابل قبولی را نشان میدهد.
بیش از ۴۰ هزار دوز تزریق بیشاز در یک روز، نشان میدهد که روند واکسیناسیون در کشور سرعت گرفته است.
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