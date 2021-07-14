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۲۳ تیر ۱۴۰۰، ۱۵:۱۴

امام جمعه آستارا:

سوءمدیریت و کم کاری برخی مسئولان سبب بدبینی مردم شده است

سوءمدیریت و کم کاری برخی مسئولان سبب بدبینی مردم شده است

آستارا- امام جمعه آستارا با اشاره به اینکه نباید مردم را نسبت به دین بدبین کرد، گفت: متأسفانه سوءمدیریت ها و کم کاری برخی مسئولان مردم و جوانان را بد بین کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام کاظم حافظ نیا ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبت‌های مذهبی آستارا با تاکید بر اینکه متأسفانه ارزش‌های اسلامی و دینی در کشورمان متأثر از دنیا کم رنگ شده و دستخوش سلایق و بی توجهی‌ها قرار گرفته است، اظهار کرد: سو مدیریت‌ها مردم و جوانان را به دین بدبین کرده و متأسفانه آنچه که در اذهان جوانان ما نقش بسته این است که دین مانع کارهای دنیوی و پیشرفت است.

وی با بیان اینکه آموزه‌های دینی برای آخرت انسان‌ها و آبادانی آخرت است، افزود: بدبینی‌ها نسبت به دین در جامعه و فضای مجازی متأسفانه به وفور دیده می‌شود و اکثراً مشکلات موجود در جامعه را به دین و احکام اسلامی ربط می‌دهند و این اشتباه است.

حافظ نیا با تاکید بر اینکه سوءمدیریت ها ربطی به دین اسلام و احکام اسلامی ندارد و اسلام با آن به شدت مخالف است، گفت: اسلام مسئول صلاحیت دار می‌خواهد و حمله به دین و آموزه‌های دینی به واسطه وجود برخی مسئولان بی کفایت که نتوانستند مشکلات مردم و جامعه را رفع کنند، انسان را آزار می‌دهد.

امام جمعه آستارا، ادامه داد: متأسفانه به واسطه تبلیغات سو دشمن و کم کاری و بی توجهی مسئولان، جامعه به احکام اسلامی بی تفاوت شده است.

حافظ نیا، اظهار کرد: برخی از مسئولان بی کفایت و نالایق را مردم با رأی خود انتخاب کرده‌اند.

وی با تاکید بر همراهی مردم در مناسب‌های دینی و به ویژه در ایام دهه ولایت و امامت و عید غدیر، افزود: ایام دهه ولایت از اهمیت خاصی برای دین مقدس اسلام برخوردار است.

امام جمعه آستارا خواستار همکاری دستگاه‌های مختلف اجرایی شهرستان آستارا، اصحاب رسانه، سپاه، شهرداری و اداره ارشاد در معرفی و نشان دادن عظمت و شکوه عید غدیر خم شد و گفت: در ایام دهه ولایت و امامت و همچنین عید سعید غدیر خم با برگزاری مجالس جشن ولی با رعایت اصول بهداشتی به استقبال از این ایام خواهیم رفت.

سومدیریت و کم کاری برخی مسئولان سبب بدبینی مردم به دین شده است

عید غدیر جشن احیای امامت و نقشه راه مسلمانان است

رئیس اداره تبلیغات اسلامی آستارا نیز در این جلسه با اشاره به در پیش رو بودن دو مناسبت قربان و غدیر، اظهار کرد: عید غدیر، جشن احیای امامت و نقشه راه مسلمانان است و واقعه غدیر که به موضوع امامت امیرمومنان و جانشینی پیامبر اکرم (ص) اشاره دارد، موضوع اتصال نبوت به امامت و از مهمترین اعیاد مسلمانان به شمار می‌آید.

محمد مهدی حبیبی با بیان اینکه ماهیت واقعه تاریخی غدیر باید به خوبی برای مردم به ویژه جوانان و نوجوانان بهتر و بیشتر تبیین شود، افزود: ضروری است این اتفاق تاریخ ساز همواره از طریق مختلف به ویژه رسانه‌های جمعی و فضای مجازی برای مردم و نسل امروز بیان و تشریح شود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی آستارا، گفت: در شرایط کنونی شیوع ویروس کرونا، بزرگداشت عید غدیر خم و دهه امامت و ولایت که از روز عید سعید قربان آغاز و تا فردای روز عید سعید غدیر خم ادامه دارد، باید با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و توجه خاص به فاصله گذاری فیزیکی، محور فعالیت‌های فرهنگی قرار گیرد و مردم خود صحنه گردان گرامیداشت روز عید غدیر باشند.

حبیبی با تاکید بر اینکه فرهنگ سازی برای عید غدیر باید جدی گرفته شود، تصریح کرد: هر سال مردم متدین و ولایتمدار آستارا و علاقه مندان به مکتب اهل بیت عصمت و طهارت (ع) در این زمینه نقش مؤثری ایفا می‌کنند.

وی اطعام نیازمندان در عید غدیر خم که ثواب بسیار دارد و برگزاری کاروان خودرویی روز عید غدیر، دعای عرفه و برگزاری نماز عید قربان را از جمله برنامه‌هایی عنوان کرد که با مشارکت و حضور مردم ولایت مدار آستارا برگزار خواهد شد.

کد مطلب 5258011

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