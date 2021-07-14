بستری ۸۶ نفر مشکوک به کرونا در بیمارستان های قم/۲ نفر فوت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دانشگاه علوم پزشکی قم محمد رضا قدیر با اشاره به پذیرش ۱۰۹ نفر در ۲۴ ساعت گذشته در اورژانس مراکز درمانی قم با تشخیص احتمالی و مشکوک به کرونا گفت: ۸۶ نفر از این افراد در بخش درمانی بیمارستان‌های قم بستری شده‌اند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم با اشاره به اینکه ۶۷ نفر از کسانی که در روزهای گذشته بستری بودند مرخص شدند، افزود: در حال حاضر ۴۰۱ نفر مشکوک به کرونا در بیمارستان‌های قم بستری هستند که حال ۷۳ نفر از آنها وخیم است.

وی ادامه داد: متأسفانه در ۲۴ ساعت گذشته ۲ بیمار در اثر کرونا در قم فوت شدند.

قدیر تعداد تست‌های گرفته شده در ۲۴ ساعت گذشته را ۱۳۸۷ مورد عنوان کرد و گفت: نتیجه ۳۹۴ تست در استان مثبت بوده و ۷۲ هزار و ۶۳۱ دوز واکسن نیز به افراد تزریق شده است.