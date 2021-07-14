برگزاری کلاس های تابستانی برای جبران یادگیری دانش آموزان ابتدایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، رضوان حکیم زاده با حضور در پخش زنده «صبح به خیر ایران» شبکه یک سیما، اظهار کرد: در سال گذشته علی رغم دشواریهای موجود، تلاش کردیم که هم جریان آموزش تداوم داشته باشد و هم سلامتی دانش آموزان تأمین گردد و خوشبختانه چنین شد و با مشکل خاصی مواجه نشدیم.
وی افزود: صداو سیما به بهترین شکل ایفای نقش نمود ه و در کوتاهترین زمان با راه اندازی «مدرسه تلویزیونی» و استفاده از همکاران مجرب ما در آموزش و پرورش توانست آموزشهایی باکیفیتی بالا را ارائه نماید. شبکه شاد و فضای مجازی هم مسیر دیگری بود که طی شد و از این طریق آموزشهای برخط و محتواهای تولید شده زیادی در اختیار دانش آموزان و اولیا قرار گرفت. همچنین معلمان عزیز در مناطق روستایی و عشایری سعی کردند کلاسها را به شکل حضوری برگزار نمایند و در نهایت سال تحصیلی را با موفقیت به پایان رساندیم.
نحوه ثبت نام دانش آموزان در مقاطع مختلف
در خصوص ثبت نام، تأکید بر این بود که هیچ تأخیری در روند معمول امور، نداشته باشیم. بنابراین ۲۲ اردیبهشت بخشنامه ثبت نام به مدارس ارسال گردید و ثبت نام برای تمام پایهها به استثنای اول ابتدایی، به صورت مجازی صورت میپذیرد و از آنجا که کلاس اولیها باید در برنامه سنجش و غربالگری شرکت کنند، ثبت نام این عزیزان به صورت حضوری انجام میشود که با کمک سازمان آموزش و پرورش کودکان استثنایی با افزایش تعداد پایگاههای سنجش سعی در تسریع و تسهیل این فرآیند شده است.
اقدام آموزش و پرورش در مقابله با افت تحصیلی دانش آموزان در شرایط شیوع کرونا
کودکان در دوره ابتدایی به دلیل شرایط سنی که دارند نمیتوانند از طریق گوشی همراه یادگیری مؤثر داشته باشند، خصوصاً آنها که امکان برخورداری از حمایت خانواده را در زمینه یادگیری ندارند، بنابراین ما یک برنامه جبرانی را برای تابستان در نظر گرفتیم که همه دانش آموزان دوره اول ابتدایی که در درسهای فارسی و ریاضی «نیازمند تلاش» و «قابل قبول» هستند شناسایی شده و ۱۴ جلسه جبرانی برای آنها برگزار خواهد شد. در دوره دوم ابتدایی نیز برای دروس ریاضی، علوم و فارسی کلیه دانش آموزانی که «نیازمند تلاش» و «قابل قبول» هستند مشمول این برنامه جبرانی میشوند.
هدف از کلاسهای جبرانی، اهمیت یادگیری مهارتهای پایه دانش آموزان ابتدایی است تا در فرصت تعطیلات تابستان شرایطی فراهم شود که این دانش آموزان در سال تحصیلی جدید ضعف پایه نداشته باشند. البته گزارشهایی که سازمان یونسکو و سازمان بهداشت جهانی منتشر کرده است نشان میدهد در اکثر کشورهایی که درگیر ویروس کرونا بوده اند نگرانیهای جدی از میزان یادگیری دانش آموزان خصوصاً دوره ابتدایی و در مناطق کمتر برخوردار وجود دارد.
وی تصریح کرد: آموزش و پرورش با بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان تفاهم نامهای را امضا کرده است که از ظرفیت دانشجو معلمان داوطلب برای کمک به جبران ضعف یادگیری در دانش آموزان دوره ابتدایی استفاده نمائیم.
آمار بازماندگان از تحصیل
طبق آمار رسمی که از تطبیق اطلاعات اسمی متولدین هر سال با تعداد دانش آموزان ثبت نام شده در سامانههای رسمی آموزش و پرورش استخراج شده است، تعداد ۲۱۰ هزار بازمانده از تحصیل داریم که در مقایسه با سال قبل که ۱۴۲ هزار نفر بوده، رشد داشته است. عمده این مابه تفاوت مربوط به کلاس اولیهایی است که امسال والدین آنها ترجیح دادند کودکشان را یک سال دیرتر به مدرسه بفرستند که این اقدام مورد تائید نیست چرا که این حق کودکان است و ما نمیتوانیم جای آنها تصمیم بگیریم و آنها را از حضور به موقع در مدرسه محروم کنیم و امیدواریم که امسال چنین اتفاقی نیفتد.
حکیم زاده افزود: با برنامههای مشخصی توانستیم تعدادی از این بازماندهها را پیدا کنیم و تا جایی که ممکن است آنها را به جریان آموزش بازگردانیم.
اولیهایی که پیش دبستانی را نگذرانده اند
علیرغم شرایط سخت شیوع ویروس کرونا خوشبختانه توانستیم با برنامه آموزش مجازی رایگان و برنامه تلویزیونی که بسیار هم مورد توجه اولیا قرار گرفت، حدود یک میلیون و شصت هزار نو آموز را تحت پوشش قرار دهیم که این آمار نسبت به سال قبل ۱۰ هزار نفر رشد داشته است.
وی افزود: برای تابستان دو برنامه در نظر گرفتیم که یک برنامه مربوط به تداوم یادگیری کودکانی است که دیرتر به برنامههای آموزشی پیوستند و دیگری برای نوآموزان عزیزی است که به هر دلیل نتوانستند از کلاسها استفاده کنند. خوشبختانه با هدف گذاری که با همکاری سازمان آموزش و پرورش کودکان استثنایی داشتیم، قرار شد در سال جدید ۶۰۰ هزار نفر از این عزیزان هم تحت پوشش برنامه سنجش اولیه یا غربالگری قرار گیرند که در صورت نیاز بتوانیم مداخلات به هنگام داشته باشیم
حکیم زاده تأکید کرد: از ۲۰ تیرماه ثبت نام پیش دبستانی در سامانه «پادا» شروع شده است که به دلیل اهمیتی که دوره پیش دبستانی دارد و نقش تعیین کنندهای که در موفقیتهای بعدی دارد از خانوادههای عزیز خواهشمندیم از این فرصت به نفع کودکان استفاده کنند.
زمان بازگشایی در سال تحصیلی جدید
معاون آموزش ابتدایی گفت: تصمیم بر این است که با هماهنگی وزارت بهداشت از اول مهر طبق روال معمول بازگشایی را داشته باشیم. البته ما تابع ستاد ملی مبارزه با کرونا هستیم و امیدواریم که برنامه واکسیناسیون و شرایط به گونهای پیش برود که بتوانیم حداقل در دوره ابتدایی قسمتی از آموزش را به صورت حضوری داشته باشیم. اما در هر حال اگر هم شرایط مهیا نشود ما آمادگی آن را داریم که در بستر فضای مجازی سال تحصیلی را آغاز کنیم.
تأثیر کرونا در محتوا و فرم برنامههای آموزشی
وی افزود: کرونا با همه دشواریهایی که داشت فرصتهایی را برای آموزش ایجاد کرد. معلمان توانمندیهای خوبی در عرصه استفاده از فناوری به دست آوردند و یاد گرفتند که چطور میتوانند از بستر فناوری برای ایجاد شبکههای ارتباطی گسترده و منظم استفاده کرده و منابع یادگیری متعددی را از طریق فضای مجازی در اختیار همه دانش آموزان، خانوادهها و معلمان قرار دهند.
حکیم زاده ادامه داد: قطعاً برنامه این است که به دوران گذشته برنگردیم و در عین حال که بیشتر از قبل به ارزشهای آموزش حضوری واقف شدیم اما یاد گرفتیم که چطور میتوانیم از بستر فناوری برای غنیتر کردن منابع یادگیری استفاده کنیم.
شهریه در مدارس دولتی
معاون آموزش ابتدایی گفت: هرگونه کمک در مدارس دولتی پس از آغاز سال تحصیلی و به شکل داوطلبانه خواهد بود و هیچگونه اجباری وجود ندارد و خانوادهها میتوانند شکایات خود را از طریق سامانه مرکز ارزیابی عملکرد و ستادهای ثبت نام در کلیه مناطق با مسئولین در میان بگذارند تا در اسرع وقت رسیدگیهای لازم صورت گیرد.
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