به گزارش خبرنگار مهر، غلام عباس ترکی ظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید از بندر امام اظهار کرد: در زمینه کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی به دلیل ماندگاری کالا در بنادر و گمرکات در برخی موارد بیش از حد معمول شده است، تصمیم گرفته شده تا با حضور مسئولان ذی‌ربط اعم از صمت، جهاد کشاورزی، گمرک، راهداری، بانک مرکزی و دیگر بخش‌های مرتبط از بندر امام یک بازدید میدانی صورت گیرد چون عمده فعالیت‌ها در این بندر انجام می‌شود.

وی افزود: برای حضور میدانی و بازدید از چالش‌های موجود و ارائه راهکار برای رفع مشکلات مردم امروز به بندر امام حضور یافته تا با تعامل همه دستگاه‌ها به صورت فوق‌العاده این مشکلات موجود برطرف شوند.

معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: به نظر می‌رسد که همه مسئولان حاضر اراده دارند که با تعامل و استفاده از همه ظرفیت‌ها و منابع موجود، مشکلات بندر امام را برطرف کنند؛ چالش‌ها و مشکلاتی در بخش راهداری و حمل‌ونقل، تأمین ارز و شاید بخشی هم مربوط به صاحبان کالا باشد که مقررات را رعایت نکردند.

ترکی عنوان کرد: بسته‌های تشویقی مناسبی برای کامیون داران در نظر گرفته شده که امید می‌رود که بخش خصوصی از آن استقبال و برای تخلیه کالاهای رسوبی بنادر و گمرکات از جمله بندر امام همکاری کنند.

وی بیان کرد: در سازمان بازرسی کشور در استان‌ها نیز بازرسی کل وجود دارد و بازرس کل خوزستان نیز امروز حضور دارند؛ هرکسی از مردم، مراجعان و صاحبان کالا می‌توانند اعتراضات خود را به بازرسی استان خوزستان اعلام کنند.

معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور یادآور شد: در عین حال سامانه اعلام شکایات بازرسی کشور نیز وجود دارد که به صورت غیرحضوری مطرح و قطعاً مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.