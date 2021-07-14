میزان واردات موز و صادرات سیب چقدر بوده است؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک ایران، سید روح الله لطیفی اظهار داشت: در سال ۹۹ حدود ۸۸۴ هزار و ۷۹۸ تن سیب به ارزش ۳۲۶ میلیون و ۶۶۸ هزار و ۱۳۴ دلار، به ۲۷ کشور صادر شده است.

وی در خصوص خریداران سیب ایرانی توضیح داد: عراق ۱۰۵ میلیون دلار، روسیه ۹۵.۴ میلیون دلار، افغانستان ۵۱.۷ میلیون دلار، هند ۲۶.۶ میلیون دلار، امارات ۲۱.۱ میلیون دلار، سیب در سال گذشته از ایران خریداری کردند و پنج مقصد اول صادرات سیب ایرانی بودند.

این مقام مسئول گفت: قزاقستان، اوکراین، عمان، قرقیزستان، ترکمنستان، پاکستان، قطر، ارمنستان، کویت، گرجستان، سوریه، آذربایجان، ترکیه، لیبی، بحرین، ازبکستان، مالزی، مغولستان، سریلانکا، مصر، نروژ و انگلستان هم به ترتیب مقصد ششم تا بیست و هفتم سیب ایرانی بودند.

لطیفی در خصوص واردات موز هم گفت: در سال گذشته بیش از ۳۷۵ هزار و ۴۰۳ تن موز به ارزش ۲۵۵ میلیون و ۳۱۳ هزار و ۲۹۴ دلار از هشت کشور وارد ایران شد.

وی در خصوص میزان واردات موز از این هشت کشور توضیح داد: ترکیه با ۱۲۹.۸ میلیون دلار، هند با ۵۴.۳ میلیون دلار، اکوادور با ۳۴ میلیون دلار، فیلیپین با ۳۳.۸ میلیون دلار، پاکستان با ۲.۷ میلیون دلار، امارات با ۴۳۳ هزار دلار، روسیه ۴۸ هزار دلار و ویتنام با ۳۵ هزار دلار به ترتیب هشت کشور فروشنده موز به ایران در سال ۹۹ بودند.

لطیفی در خصوص صادرات سیب در فصل بهار ۱۴۰۰ گفت: در بهار امسال نیز ۲۰۷ هزار و ۲۵۷ تن سیب به ارزش ۶۲ میلیون و ۵۸۷ هزار و ۴۳۴ دلار صادر شده است.

وی افزود: در همین مدت سه ماهه سال جدید، ۱۳۶ هزار و ۱۳۳ تن موز به ارزش ۹۲ میلیون و ۸۷۷ هزار و ۹۱۲ دلار به کشور وارد شده است.

به گزارش مهر، بر اساس تصمیم ستاد تنظیم بازار، واردات موز در سال ۹۹ مشروط به صادرات سیب بوده است و تجار در قبال صادرات هر سه کیلوگرم سیب درجه یک یا دو می‌توانستند مجوز ثبت سفارش واردات یک کیلوگرم موز بگیرند که این موضوع در اختیار وزارت صمت برای ثبت سفارش و طبعاً تأمین ارز آن نیز با بانک مرکزی بوده است.