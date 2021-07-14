رشد ۲۱ درصدی در زمینه صدور پروانه های بهره برداری

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صادقی‌نیارکی بعد از ظهر چهارشنبه در حاشیه افتتاح شهرک صنعتی شهید شهریاری زنجان با بیان اینکه امروز در حوزه صنایع اقدامات ارزشمندی در کشور انجام شده است که بخشی از آن مربوط به صدور پروانه‌های بهره‌برداری صنعتی است، گفت: آمار حاکی از آن است که در این زمینه به رشد ۲۱ درصد دست یافته‌ایم.

وی با اشاره به اینکه روند تولید واحدهای صنعتی در کشور طی سال‌های اخیر روند رو به رشدی بوده است، افزود: خوشبختانه روند در حوزه تولیدات شهرک‌های صنعتی به گونه‌ای است که هر ماه نخوه فعالیت این واحدها رصد شده و امروز آمار حاکی از فعالیت ۲۸ رشته در حوزه صنعت است.

صادقی نیارکی با یادآوری اینکه روندی که امروز برای تولیدات واحدهای صنعتی متصور هستیم، روند رو به رشدی بوده و این روند را می‌توان در ۲۳ رشته از واحدهای صنعتی به وضوح مشاهده کرد، ادامه داد: فارغ از رشدی که در زمینه صدوی پروانه‌های بهره‌برداری واحدهای صنعتی در کشور داشتیم، در زمینه اشتغال پروانه‌های صادر شده نیز این رشد به میزان ۱۵ درصد بوده است.

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه، گریزی به تعداد جواز تاسیسی در دو ماهه امسال زد و با بیان اینکه در این خصوص نیز نسبت به مدت مشابه با رشد ۲۷ درصدی مواجه هستیم، تصریح کرد: امروز به جرأت می‌توان گفت که مسیر توسعه کشور در حوزه صنعتی فراهم و مهم‌تر از آن هموار شده است.

وی با تاکید بر اینکه احداث طرح‌های جدید و نیز فعالیت واحدهای صنعتی با همه توان حاکی از فراهم شدن مسیر توسعه صنعتی در کشور بوده است، اظهار کرد: بدون شک، واحدهایی که امروز در زنجان به بهره‌برداری رسید، نمونه بارز این روند رو به رشد است که امیدواریم در همه کشور محقق شود.

صادقی نیارکی با اشاره به اینکه در سفر به استان زنجان به عینه شاهد اهتمام به رونق تولید و توسعه تولیدات داخلی بودیم، خاطرنشان کرد: بی‌تردید اگر خواهان سرریز شدن سرمایه‌ها به سمت تولید هستیم، باید زمینه حمایت بیش از پیش از تولیدکنندگان را فراهم کنیم.