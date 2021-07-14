آمریکا روادید ویژه خدمه افغان در خدمت نیروهای ناتو صادر خواهد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، دو منبع آگاه در دولت «جو بایدن» رئیس جمهور آمریکا از اعلام زمان صدور ویزا برای آن دسته از پناهجویان افغان که طی سال های گذشته در خدمت نیروهای آمریکا و ناتو بوده و از ترس تسلط طالبان بر کشورشان در نمایندگی های ایالات متحده در افغانستان درخواست دریافت روادید کرده اند، خبر داد.

بر اساس این گزارش، دولت آمریکا اعلام کرده که این نوع روادید تحت روادید «پناهندگان متحد» صادر خواهد شد و واشنگتن قرار است هواپیمای مسافری اختصاصی برای انتقال آن دسته از شهروندان افغانستانی که موفق به دریافت روادید آمریکا شده اند تخصیص دهد.

بنا به ادعای رویترز، دولت آمریکا قرار است امروز زمان دقیق آغاز صدور روادید برای پناهجویان افغان را اعلام کند.

همچنین گفته می شود این روادید تنها ویژه آن دسته از شهروندانی است که طی سال های حضور نیروهای آمریکا و ناتو در افغانستان، مشغول به خدمت به نیروهای خارجی بوده و اکنون با قدرت گرفتن طالبان، جانشان در خطر است.

مقامات آمریکایی مدعی شده اند طی بیست سال گذشته، ۲۵۶ هزار روادید برای نیروهای افغانستانی در خدمت نیروهای آمریکا و ناتو صادر شده است.