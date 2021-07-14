تداوم ارسال محموله های بهداشتی و معیشتی به سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر، کریم همتی رئیس جمعیت هلال احمر گفت: جمعیت هلال احمر یک موسسه دولتی نیست و طبق اصول هفتگانه عمل می کند. اما هلال احمر همواره تلاش دارد تا فارغ از این مسائل به وظیفه خود عمل کند زیرا وظیفه ما رابطه مستقیمی با زندگی مردم دارد.

وی افزود: کرونا یکی از حوزه هایی است که امروز زندگی شهروندان کشور را به شدت درگیر کرده است. یکی از استان هایی که امروز به شدت درگیر کرونا ست، استان سیستان و بلوچستان است که هلال احمر با کمک موسسه های خیریه در این منطقه حاضر شده و هر روز یک محموله بهداشتی به این استان ارسال می شود.

برگزاری طرح نذر آب ۴ با کمک خیرین

رئیس جمعیت هلال احمر خاطرنشان کرد: طرح نذر آب ۴ نیز در استان سیستان و بلوچستان با کمک همین خیرین اجرا می شود و در این راستا از کمک های بین المللی نیز استفاده می شود زیرا مساله خشکسالی نیز در این استان مشکلاتی ایجاد کرده است. از سوی دیگر به علت وقوع جنگ در افغانستان این آمادگی وجود دارد تا اردوگاه هایی درمرزهای ایران و افغانستان ایجاد شود. ۴۵ موسسه بین المللی نیز به کمک ما خواهند داد تا به آوارگان جنگ افغانستان کمک شود. از طریق کمیته‌ای که تشکیل می شود کمک های بین المللی ساماندهی خواهد شد و در اختیار آوارگان قرار می گیرد.

هلال احمر پنج میلیون و ۹۰۰ هزار واکسن وارد کشور کرده است

همتی ادامه داد: هلال احمر همچنین پنج میلیون و ۹۰۰ هزار واکسن وارد کشور کرده است تا بتواند در کنار سایر ارگان های دولتی در این عرصه موثر واقع شود و واردات واکسن نیز به صورت کامل با هماهنگی دولت صورت گرفته است. از سوی دیگر هلال احمر ظرفیت واکسیناسیون حجاج را داشته است که با توجه به عدم برگزاری حج در این سال ها می توان از این ظرفیت برای تسریع واکسیناسیون مقابله با کرونا استفاده کرد. هم زمان با تولید واکسن در داخل ما بحث واردات را نیز پیگیری خواهیم کرد تا مردم در مقابل کرونا ایمن شوند. ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار ماسک سه لایه برای منطقه ارسال شده است.

وی افزود: بیش از ۱۶۰ مرکز هلال احمر برای انجام واکسیناسیون مردم کشور که دارای زنجیره سرد هستند، فعالیت دارند و با بیش از ۵۰۰ مرکز دیگر برای تزریق واکسن کرونا به مردم کشور آمادگی لازم جهت همکاری با وزارت بهداشت و همه ارکان دولت را داریم. رهبری نیز تاکید کرد تا زمانی که نیاز داخل برطرف نشده و واکسن های خودمان نیز به تولید انبوه نرسیده اند می توان واکسن وارد کشور کرد.

همتی در خصوص کمک های بین المللی در خصوص واکسن گفت: بعد از آن که تهیه واکسن از کشورهای غربی لغو شد، تنها کمکی که برای تهیه واکسن به جمعیت هلال احمر شد مبلغی بود که فدراسیون در اختیار جمعیت هلال احمر قرار داد تا برای اتباع کشور های دیگر واکسن تهیه کند البته که با توجه به پایین بودن پوشش واکسیناسیون کشور باید یک منبعی برای آن پیدا کنیم. اگر ۲۰۰ هزار دز واکسن برای اتباع خارجی وارد کشور شود هم به نفع مردم ایران است زیرا میزان انتقال کرونا به شدت کم تر خواهد شد و این میزان از واکسنی که وارد می شود کاسته نمی‌شود.

همتی در ادامه در خصوص روند واردات واکسن به کشور گفت: هر هفته مقادیری واکسن به کشور وارد می شود و جمعیت هلال احمر تلاش می کند تا هر مقداری که بتواند پوشش واکسیناسیون را در کشور بیشتر کند.

همتی با اشاره به ریسک هایی که جمعیت هلال احمر برای واردات واکسن متحمل می شود گفت: علت این که بخش خصوصی دخالتی در واردات واکسن به کشور ندارد به این دلیل است که ضمانتی برای دریافت خدمات به ازای مبلغی که فرستاده می شود نیست و در واردات واکسن های فعلی خود جمعیت هلال احمر به صورت مستقیم مسئولیت را عهده دار می شود و ضمانتی به دلیل تحریم ها و بسته بودن ال سی ها وجود ندارد اما با این وجود تا این لحظه هم برای هیچ محموله‌ای مشکلی به وجود نیامده است.

همتی ادامه داد: پیشنهاداتی مبنی بر فروش واکسن به برخی از کارخانه ها مطرح بود اما جمعیت هلال احمر به دلیل پایین بودن پوشش واکسیناسیون در کشور این کار را انجام نداده است. اولویت ما وارد کردن واکسن است که دراختیار وزارت بهداشت قرار می گیرد تا رایگان در اختیار مردم قرار گیرد.

آماده برگزاری مراسم اربعین هستیم

رئیس جمعیت هلال احمر در خصوص مراسم اربعین گفت: بر اساس تصمیم ستاد کرونا و در کنار سازمان حج و زیارت تمام تلاشمان را برای خدمت رسانی به زائران ابا عبدالله الحسین (ع) به کار خواهیم گرفت.

شناسایی ۵ وقف بزرگ

همتی در خصوص املاک وقف شده اظهار کرد: در گذشته به نیت واقف توجه نمی شد و مقادیر زیادی از املاک وقفی جمعیت هلال احمر وضعیت نامعلومی داشتند که در یک سال اخیر وضعیت این املاک سامان داده شد. در همین چند روز اخیر نیز ۵ وقف بزرگ با پیگیری مدیرکل حقوقی شناسایی شده و وقف آن ها به هلال احمر اثبات شده است. هلال احمر این آمادگی را دارد که با همکاری سایر دستگاه ها این حوزه را سامان دهد.

احیای اردوگاه های هلال احمر در دستور کار است

رئیس جمعیت هلال احمر در خصوص اردوگاه های جمعیت هلال احمر گفت: احیای اردوگاه های هلال احمر یکی از اولویت های ما بود که در این عرصه فعالیت های خوبی انجام شد و تعدادی از آن ها با همکاری دوستان در سازمان جوانان مجدداً راه اندازی شد و پس از عبور از کرونا از این اردوگاه ها در راستای آموزش نیروهای داوطلب و جوانان استفاده می شود.

وی در خصوص مراکز درمانی خارج از کشور هلال احمر گفت: ساماندهی بیمارستان ها و مراکز درمانی جمعیت هلال احمر یکی از اهداف اصلی ما بوده است و در همین راستا مرکز درمانی دبی به عنوان بزرگ ترین بیمارستان ایران در خارج از کشور ساماندهی شد و گزارشات مالی آن آماده و تنظیم شده است. ۱۳ مرکز دیگر نیز در خارج از کشور وجود دارد. ما ورود خوب و موثری داشتیم. برخی از این مراکز بدون مسئول به کار خود ادامه می دادند اما ساماندهی آن ها انجام شد و مدیر برای آن ها تعیین شد.

بیمارستان کابل بزودی به بهره برداری خواهد رسید

همتی ادامه داد: بیمارستان کابل نیز بزودی به بهره برداری خواهد رسید و در ادامه بیمارستان نجف اشرف نیز در هفته آینده تحویل گرفته خواهد شد و تیم در آن جا مستقر خواهند شد. بیمارستان نجف اگر راه اندازی شود می تواند چند برابر ظرفیت بیمارستان دبی کارآیی داشته باشد. امروز اشتراکات زیادی میان ایران و عراق وجود دارد و به همین علت می تواند بیمارستان نجف اشرف به عنوان آبرو و پیشانی نظام مطرح و فعالیت کند.

رئیس جمعیت هلال احمر خاطرنشان کرد: نیت ما این است که خدمات انسان دوستانه را نیز بخصوص در کشورهای آفریقایی داشته باشیم و به همین علت تعرفه‌ای که دریافت می کنیم از مراکز دولتی کشورهای میزبان نیز کم تر است. تفاهم نامه‌ای نیز با دانشگاه آزاد منعقد خواهد شد تا در مراکز درمانی دبی و کابل، مقوله آموزش را نیز توسعه دهیم و کاربرد آموزشی نیز در این عرصه مورد توجه قرار می گیرد.

وی افزود: امروز در بیمارستان دبی ۷۳۴ نیرو فعالیت می کنند که ۵۰ نفر آن ها شرکتی و قراردادی هستند و سایرین نیز پرسنل خارجی هستند که در این بیمارستان فعالیت می کنند. بیمارستان دبی از بدو تاسیس تاکنون با مشکلات زیادی مواجه بوده است اما در سال های ۹۷ و ۹۸ در بدترین وضعیت خود قرار داشت به شکلی که بیمارستان دبی ۱,۴۰۰ میلیارد تومان بدهی داشت که خوشبختانه با انجام اقدامات اصلاحی، این بیمارستان به بالاترین سطح درآمد در سه سال اخیر رسیده بود. مجوز بیمارستان نیز در ماه های اخیر مورد تایید قرار گرفت و دیگر مشکلی برای ادامه فعالیت ندارد. لازم به ذکر است که صرفاً ۴ نفر از ایران برای فعالیت به این بیمارستان اعزام شده اند و سایر پرسنل مقیم آن کشور هستند.

همتی تصریح کرد: در گذشته ما تا ۱۵۰ نیرو نیز در این بیمارستان داشته ایم اما با توجه به مشکلاتی که در حوزه ویزای امارات بوجود آمده بود ما ترجیح دادیم که بیشتر از نیروهای بومی در این بیمارستان استفاده کنیم. جمعیت های هلال احمر شرکت های متعددی دارد که همواره با حاشیه و مشکلاتی مواجه بودند. تلاش شد تا این حواشی حل شود و موانع از پیش روی آن ها برداشته شود و مجامع این شرکت ها نیز ساماندهی شد.

آمادگی نساجی هلال و سها ۲ برای ورود به بورس

وی افزود: یکی از شرکت های تابعه جمعیت هلال احمر، نساجی هلال ایران است که با رفع مشکلات از مقابل آن توانستیم تمامی خطوط تولید آن را راه اندازی کنیم. امروز نساجی هلال و سها ۲ این آمادگی را دارند تا وارد بورس شوند. تولیدات به سطح مناسبی رسیده و امروز قادر به رقابت با بخش خصوصی است. در سال ۹۹ نزدیک به ۵۵ هزار چادر تیپ ۳ را تولید کرده است و بیش از ۹۰ هزار تخته پتو نیز در سایر خطوط تولید کرده است که عمده ان ها در قراردادهایی که به امضا رسید در اختیار هلال احمر قرار گرفت و سایر دستگاه ها نیز از این اقلام استفاده کرده و از این شرکت خریداری کردند.

رئیس جمعیت هلال احمر خاطرنشان کرد: نساجی هلال در راستای توسعه فعالیت های خود قراردادی به ارزش ۳۰۰ میلیارد ریال با کمیساریای پناهندگان به امضا رسانده است تا ۶۵۰۰ تخته چادر تولید و در اختیار این مجموعه قرار دهد. اختلافات با شهرداری نیز حل و فصل شده است و ۱۴ سوله دیگر به مجموعه نساجی هلال اضافه شد تا با توان بیشتری بتواند تولیدات خود را گسترش دهد. در نساجی هلال از نخ تا محصول نهایی کاملاً در داخل مجموعه نساجی تولید می شود.

رئیس جمعیت هلال احمر در خصوص تحولی که در موقوفات جمعیت هلال احمر به وجود آمد تصریح کرد: در برخی از موقوفات متاسفانه نه تنها بر اساس نیت واقف عمل نمی شد بلکه در دست افرادی افتاده بود که استفاده های دیگری از آن ها می شد جمعیت با این تحول در موقوفات باعث شد تا نگرش مردم به موضوع وقف تقویت شود.

همتی در ادامه به موضوع باغ پسته رفسنجان اشاره کرد و گفت: در ۴۰۰ هکتار باغات پسته ای که در رفسنجان است، سال ۹۸ نه تنها سودی برای جمعیت نداشت بلکه زیانی معادل ۳۰۰ میلیون تومان را در برداشت اما با تغییر مدیریت و نظارت مستقیم افراد مورد اعتماد این جمعیت همین باغ در سال ۹۹ معادل ۲۸ میلیارد تومان منافع مالی برای جمعیت داشته است.

کمک ها با نظارت جمعیت هلال احمر به دست افراد گروه هدف رسید

وی با تاکید بر اینکه خیرین همراهی کاملی با هلال احمر دارند افزود: در موضوع زلزله سی سخت با توجه به مجوزهایی که سازمان داوطلبان صادر کرد خیریه ها ساماندهی شده و کمک ها با نظارت جمعیت هلال احمر به دست افراد گروه هدف رسید. همچنین در بحث کرونا تمامی بیمارستان کشور را بین موسسات خیریه تقسیم کردیم و آن ها وجوه و کمک های غیرنقدی را در همان بیمارستانی که به عنوان معین مشخص شده بودند جمع آوری می کردند.

همتی افزود: خیریه ها و موسسات نمی توانند بدون مجوز جمعیت هلال احمر اقدام به جمع آوری کمک برای آسیب دیدگان کنند. خیرین به دلیل جایگاه والایی که دارند این اصل را رعایت می کردند و افراد متفرقه ای هم که تاکنون نسبت به جمع آوری کمک اقدام می کردند نیز به این سمت سوق پیدا کرده اند و اگر غیر این باشد مقامات قضایی ورود می کنند.

ویزای من کاری بوده است

همتی افزود: طبق اسناد موجود بخاطر بسیاری از مدیران به دفعات و سرزده به این کشور سفر داشته اند رئیس هلال احمر از سال ۸۹ تا ۹۲ ویزای اقامت، رئیس هلال احمر از ۹۲ تا ۹۳ ویزای اقامت و کار، رئیس هلال احمر ۹۳ تا ۹۶ اقامت و کار داشته اند. همچنین رئیس هلال احمر از ۹۶ تا ۹۹ ویزای اقامت نداشته است اما در ۵ مورد ویزای ۳ ماهه گرفته است.

وی افزود: بنده نیز طبق همین روش اگر ویزایی بگیرم برهمین راستاست تا بحث های حاکمیتی بین جمعیت هلال احمر و بیمارستان ایرانیان انجام بشود و جایگاه این موضوع حقوقی است یعنی مدیری که از سال ۸۹ تا ۹۲ رئیس بوده به محض اتمام مدیرتش این را به رئیس بعدی منتقل کرده است.

رئیس جمعیت هلال احمر گفت: در زمان مدیریت بنده بدلیل کرونا و قطع ارتباطات با امارت فرصت سفر به این کشور فراهم نشد اما سال گذشته در تاریخ ۷.۷.۲۰۲۰ دو روز ماموریت خارج از کشور را داشتم که یکی از بازدید بسیاری خوب بود.همتی با تاکید بر اینکه بیمارستان ۷۳۴ نفر نیرو دارد که از این تعداد فقط ۴ نفر نیروی جمعیت هلال احمر است گفت: محسن مومنی اصالتاً گلپایگانی، پزشک و معاون سابق پشتیبانی بوده است و بالغ بر ۲۰ سال سابقه کار در هلال احمر دارد و هیچ نسبت فامیلی با من ندارد. نفر دوم اقای ابراهیم پور مدیرمالی مجموعه بوده است نفر بعدی آقای ملک میزرایی است که ۲۴ سال سابقه مدیریت در جمعیت هلال احمر دهلران دارد و نسبت فامیلی با من دارد که به عنوان امین اعزام شده است.

رئیس جمعیت هلال احمر با تاکید بر اینکه همه این مسائل حاشیه‌ای بخاطر تغییر دولت است افزود: همه دوستان در جابه جایی دولت ها دنبال جابه جایی افراد هستند و همه تلاش را خود را می کنند تا به هر قیمتی فردی را حذف کنند.

وی افزود: به من گفتند باید به هلال احمر بروی و من هم آمدم. در این دوسال مبارزه شدیدی با فساد کردم و خدا رو شکر وضعیت هلال احمر بسیار مناسب است.

روند مبارزه با فساد حفظ شود

رئیس جمعیت هلال احمر با اشاره به اینکه یکی از بزرگترین حسابرسی های بعد از انقلاب در بیش از ۱۵ مجلد در هلال احمر انجام شده و خواهیم دید این مبارزه با فساد یک مبارزه ارزشمند بوده است، افزود: یکی از اولویت های هلال احمر این است که فارغ از نژاد و رنگ و سیاست و… به مردم خدمت کند.

همتی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مهمترین خواسته و انتظار هلال احمر از دولت سیزدهم با توجه به مبارزه ۲ ساله با فساد چیست، گفت: خواسته اصلی ما از دولت سیزدهم، تقویت بنیه هلال احمر است. ما موجودی ۲۰ درصدی انبارهای هلال احمر را به بالای ۵۰ درصد رساندیم که امیدوارم این روند در دولت آینده ادامه داشته باشد، چرا که همچنان کمبودها و کسری هایی در این زمینه وجود دارد.

همتی افزود: همچنین روند خرید تجهیزات و نوسازی ناوگان هلال احمر که شامل خودروهای کمک دار و تجهیزات می شود تا پایان سال ۱۴۰۱ ادامه خواهد داشت و من امیدوارم که در دولت آینده این روند ادامه داشته باشد تا ما بتوانیم امکانات جمعیت هلال احمر به خصوص در حوزه امداد و نجات را به‌روزرسانی و تجهیز کنیم.

افزایش ۳۰ برابری بودجه بخش حمایتی هلال احمر

رئیس جمعیت هلال احمر گفت: در سال ۱۴۰۰ کار خوبی که انجام شد، افزایش ۳۰ برابری بودجه بخش حمایتی هلال احمر بود که موجب شد اعتبار ۱۰ میلیاردی برای کمک به محرومان و نیازمندان درمانی در به ۳۰۰ میلیارد برسد. این رقم می تواند بخشی از مشکلات مردم جامعه ما را که دچار گرفتاری های عمده هستند، برطرف کند.

همتی در ادامه با تاکید بر ضرورت توجه به منابع درآمد پایدار هلال احمر، افزود: منابع پایدار درآمدی هلال احمر که در ماده ۱۷ اسانامه این جمعیت اشاره شده، دستخوش تصمیمات آنی است. به‌طور مثال یک درصد از فروش بلیت هواپیماها باید به هلال احمر پرداخت شود. اما تقریباً می توان گفت تا کنون و در سالهایی که این قانون مصوب شده، هلال احمر هیچ دریافتی نداشته و تنها یک شرکت هواپیمایی بابت این یک درصد، ۲۰۷ میلیارد تومان به هلال احمر بدهی دارد. اعتباراتی از این دست که در لابلای تصمیمات، گم می شود و اتفاقاً با دستور رئیس جمهور می تواند به مسیر خود برگردد، کم نیست.

وی گفت: درخواست ما از رئیس جمهور این است که به هلال احمر کمک کند تا آبروی این جمعیت و جایگاه اجتماعی هلال احمر با ساز وکارهای مناسب و حمایت از منابع پایدار، حفظ شود.

بزودی با رئیس جمهور منتخب دیدار می کنم

همتی در پاسخ به این پرسش که آیا تاکنون دیداری میان جمعیت هلال احمر با رئیس جمهور منتخب انجام شده یا خیر، گفت: تاکنون دیداری نداشتیم اما بزودی دیداری برگزار خواهیم کرد که گزارش های مربوطه را به طور مستقیم با آقای رئیسی مطرح خواهیم کرد.

رئیس جمعیت هلال احمر در پاسخ به سوال دیگری درباره اقدامات هلال احمر در زمینه واردات برخی داروهای کمیاب مثل انسولین و کمبود تجهیزات پزشکی نیز گفت: براساس اینکه کشور به ۱۸۰ میلیون دز واکسن نیاز دارد، سرنگ مازاد نیز تولید شده و مشکلی در این زمینه وجود ندارد، ما هم برای تولید سرنگ و فضای واکسیناسیون می توانیم به وزارت بهداشت کمک کنیم. برای واردات داروهای خاص مشخصاً انسولین نیز براساس اعتباراتی که در اختیار ما قرار گرفته کماکان به واردات ادامه می دهیم. دپوی ما برای خرید اقلام و بخصوص هالوفایبرهای مربوط به دستگاه های دیالیز به صورت چندماهه انجام می‌شود و هیچکدام از فعالیت های هلال احمر به دلیل تغییر و جابجایی دولت دستخوش تغییر یا کندی نخواهد شد.