۳۱۵ بیمار مبتلا به کرونا در خراسان شمالی بستری هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد هاشمی عصر چهار شنبه در گفتگوی خبری با شبکه اترک خراسان شمالی اظهار کرد: با اعلام نتایج قطعی آزمایش‌های انجام شده، طی ۲۴ ساعت گذشته و تا ظهر امروز متأسفانه یک نفر از بیماران مبتلا به کرونا در استان فوت شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ادامه داد: با بستری ۵۷ بیمار جدید طی ۲۴ ساعت گذشته، هم اکنون ۳۱۵ بیمار دارای علائم بیماری کووید ۱۹ در بیمارستان‌های استان بستری هستند.

وی افزود: آمار مبتلایان در برخی استان‌ها رو به افزایش است می‌توانیم بگوییم استان با پیک پنجم کرونا مواجه شده است.

هاشمی تصریح کرد: کاهشی که بعد از پیک چهارم انتظار داشتیم محقق نشد و عوامل متعددی به ویژه عادی انگاری و عدم رعایت مسائل بهداشتی و نزدن ماسک در مجامع عمومی در این خصوص تأثیرگذار بودند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت: مسئله رعایت پروتکل‌های بهداشتی را جدی بگیرید چون در غیر این صورت پیک پنجم ما را داغدار عزیزانمان خواهد کرد چرا که این بیماری کشنده هنوز درمان قطعی ندارد.

وی در انتها بیان داشت: هم اکنون بیش از نیمی از تخت‌های بیمارستانی اختصاص داده شده برای بیماران کرونایی پر شده است و احتمال کمبود تخت در آینده وجود دارد.