به گزارش خبرگزاری مهر، میزگرد تخصصی «آسیب شناسی کنترل و پیشگیری از طلاق» با تکیه بر آسیب شناسی نظام پیشگیری از طلاق، برگزار شد.

در این میزگرد تخصصی جواد اتابکی، مدیر کل دفتر امور اجتماعی استانداری مرکزی، دکتر عفت السادات مرقاتی خویی، دکترای تخصصی سکسولوژی، دکتر مریم توسکی، رئیس انجمن جامعه شناسی استان مرکزی، دکتر میلاد مشایخی رئیس بهزیستی شهرستان اراک، دکتر پیمان عین القضاتی، جامعه شناسی فرهنگی، دکتر عباس خسروانی پژوهشگر علوم اجتماعی، دکتر سارا بهزاد، روانشناسی بالینی و مدرس پیشگیری از طلاق در بررسی میزان اثر بخشی سند کنترل و پیشگیری از طلاق استان مرکزی، آسیب شناسی مراکز مداخله طلاق و میزان اثر بخشی آموزش‌های پیش از ازدواج به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند.

مشروح این میزگرد به زودی منتشر خواهد شد.