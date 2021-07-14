به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاعرسانی وزارت کشور، وزارت کشور در اطلاعیهای و در واکنش به ادعای عدم اقدام وزارت کشور در کنترل مرزها برای مقابله با ورود سویههای جدید ویروس کرونا اطلاعیهای صادر کرده است.
متن کامل این اطلاعیه به شرح زیر است:
نظر به انتشار اظهارات غیرصحیح منسوب به رئیس کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی، مبنی بر ادعای خلاف واقع بیتوجهی وزارت کشور در موضوع مسدودسازی مرزهای شرقی برای پیشگیری از ورود سویههای جدید ویروس کرونا، برای تنویر افکار عمومی، ضمن رد مطالب مطروحه و دعوت همه نیروهای سیاسی به پرهیز از سیاسی کردن حوزه خطیر سلامت، گزارش اجمالی از اقدامات در راستای پیشگیری و کاهش ورود ویروس جهش یافته هندی به کشورتوسط وزارت کشور، قرارگاه عملیاتی مبارزه با کرونا، نیروهای نظامی و انتظامی و امنیتی، شوراهای تأمین استانها و سایر دستگاههای مسئول، به شرح ذیل در پیشگاه ملت شریف ایران، اصحاب رسانه و دغدغهمندان سلامت و بهداشت عمومی مطرح میشود:
۱- پس از تشریح ابعاد مختلف شیوع ویروس جهشیافته کرونای هندی در هفته نخست اردیبهشت ماه سال جاری و طرح موضوع در ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا، بلافاصله، توقف نقل وانتقال مسافراز هندوستان، از سوی وزارت کشور پیگیری و همان روز توقف کامل و فوری هرگونه نقل وانتقال مسافر، به شکل مستقیم وغیرمستقیم از کشور هندوستان، از سوی قرارگاه عملیاتی مبارزه با کرونا، به وزارت راه و شهرسازی ابلاغ و در پی آن با صدور اطلاعیه هوانوردی بینالمللی، کلیه پروازهای کشورمان از / به هند و پاکستان تا اطلاع بعدی تعلیق شد.
۲- همچنین از همان تاریخ، با توجه به ضرورت " کنترل دقیقترمناطق قرمز و بویژه مرزهای شرقی کشور، برای جلوگیری از ورود ویروس نوع هندی، تصمیمات لازم اتخاذ و پیگیری لازم بعمل آمد تا ستادکل نیروهای مسلح دستور بستن مرزهای شرقی کشور و حضور فعال نیروهای مسلح را برای تحقق این ممنوعیت صادر نماید.
۳- بر این اساس، بخشنامه ستاد کل نیروهای مسلح، با موضوع" تشدید اقدامات کنترلی مقابله با ویروس منحوس کرونا" اقدامات لازم از جمله؛ تشدید اقدامات کنترلی به منظور مقابله با ویروس جهش یافته کرونا توسط یگانهای مستقر در خطوط مرزی کشور، هماهنگی با نیروهای مسلح پاکستان برای انسداد مرز و گذرگاههای فیمابین دو کشور، تدوین و ابلاغ دستورالعمل تخصصی توسط یگان ذیربط و ارسال به قرارگاه مستقر در شرق کشور به منظور اجرای دقیق و تشدید کنترل در مرز، اطلاعرسانی و اقناعسازی عمومی منطقهای مبنی برانسداد کامل گذرگاههای مرزی، مسدود نمودن گذرگاههای مرزی درمناطق میرجاوه، روتک، درپان وکوهک، انجام عملیات به صورت شبانهروزی به منظور جلوگیری از تردد در جدار مرز، در راستای اطمینان از عبور نکردن اتباع بیگانه از اطراف گذرگاههای مرزی یا سایر معابر، اجرا شد.
۴- جلسه (فوقالعاده) کمیته امنیتی، اجتماعی وانتظامی ستاد، عصر همان روز در وزارت کشور برگزار و تصمیمات لازم در اجرای محدودیتهای مرزی و کنترل ورود بیماری درقالب ۱۵ بند به دستگاههای مسئول ابلاغ گردید.
۵- به وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی اعلام گردید، ظرف مدت ۲۴ ساعت، نسبت به تدوین و ابلاغ دستورالعمل مناسب و اتخاذ دیگر تمهیدات بهداشتی و پیشگیرانه متناسب، به منظور ممانعت از ورود وشیوع ویروس جهشیافته به شدت خطرناک کرونای هندی، از نوار مرزی مناطق قرمز و بویژه با اولویت استانهای شرقی کشور تا عمق حداقل ۲۰۰ کیلومتری داخل کشور اقدام نماید.
۶- کمیتهای مشترک بین سه دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی استانهای هرمزگان و بوشهر و همچنین فارس، برای دریافت اطلاعات مرتبط با شناسایی اتباع هندی مبتلاء به بیماری در برخی مناطق جنوبی کشور، با ابتکار وزارت بهداشت شکل گرفت.
۷- وزارت راه وشهرسازی، به عنوان مسئول کمیته حمل ونقل ستاد ملی مبارزه با کرونا طی بخشنامه مورخ ۰۷/۰۲/۱۴۰۰ به سازمانهای راهداری و حمل و نقل جادهای، سازمان هواپیمایی کشوری و سازمانهای بنادر و دریانوردی و شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران، بر ضرورت کنترل دقیقتر مناطق قرمز و به ویژه مرزهای شرقی کشور، برای جلوگیری از ورود ویروس نوع هندی، تأکید کرده است.
۸- نیروی انتظامی، در اجرای مصوبه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا و مصوبات کمیته امنیتی، اجتماعی وانتظامی ستاد، برای جلوگیری از ورود ویروس جهشیافته کرونای نوع هندی به کشور، ششم اردیبهشت ماه، طی ابلاغیه به فرمانده مرزبانی ناجا و و فرماندهان انتظامی استانهای خراسان رضوی، سیستان وبلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خراسان جنوبی، نسبت به ابلاغ (۹) محوراجرایی برای اعمال محدودیتها و ممنوعیتهای مرزی اقدام کرد.
۹- وزارت کشور همچنین در مورخ ۰۶/۰۲/۱۴۰۰ ضرورت بستن مرزهای مسافری با کشورهای هند و پاکستان را به گمرک ایران ابلاغ کرد.
۱۰- قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا؛ همچنین، از ستاد کل نیروهای مسلح درخواست کرد، برای کنترل و مقابله با شیوع بیماری کرونا ناشی از ورود اتباع و مهاجرین غیرقانونی، از مرزهای شرقی وجنوب شرقی، تمهیدات پیشگیرانه و مقابلهای لازم را اتخاذ نماید.
۱۱- همچنین با توجه به تشدید درگیریهای داخلی در افغانستان و نگرانی از شیوع بیماری از این رهگذر، استانداریهای مرزی استانهای شرقی وجنوبی و مسئولین ستادهای استانی مدیریت بیماری کرونا در استانهای مرزی موصوف (خراسان رضوی / خراسان جنوبی / سیستان وبلوچستان / هرمزگان)، ضمن آمادهباش دانشگاههای علوم پزشکی در این استانها، کنترل و مقابله با شیوع بیماری کرونا ناشی از ورود اتباع و مهاجرین و ممانعت از هرگونه تردد غیرمجاز را در دستور کار قرار دادند.
۱۲- قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا، همچنین از کلیه مبادی ذیربط، منجمله؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ستادکل نیروهای مسلح و… خواست، ضمن اجرای دقیق طرح جامع مدیریت هوشمند محدودیتها- مصوب ستاد ملی، کلیه اقدامات و محدودیتها را متناسب با وضعیت تعیین شده، عملیاتی و اجرایی نمایند و متخلفین و ناقضین پروتکلها ودستورالعملهای ابلاغی، را به منظور برخورد قانونی به مراجع ذیربط پیشبینی شده در مصوبات ستاد ملی و مراجع قضایی معرفی کنند و با پشتیبانی همهجانبه از نیروی انتظامی استان منع تردد از / به شهرستانهای دارای ممنوعیت قرمز و نارنجی با اتخاذ تدابیر ویژهتری اعمال گردد.
۱۳- بعلاوه دستورالعمل هماهنگی بازگشت مطمئن و امن ایرانیان حاضر در کشورهای هند وپاکستان از سوی کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی ستاد ملی تصویب و ابلاغ شد.
۱۴- لازم به یادآوری است، نیروهای نظامی و انتظامی و امنیتی با همکاری شوراهای تأمین استانهای ذیربط، در اجرای مصوبات ستاد ملی مدیریت کرونا و قرارگاه عملیاتی، اقدامات لازم را به منظور کنترل دقیق مرزهای شرقی و جلوگیری از ورود ویروس نوع هندی به داخل کشور، دنبال کردهاند که از جمله میتوان به تشدید مراقبتهای مرزی و انتظامی در استانهای شرق کشور، تشکیل قرارگاه مقداد (مختص مقابله با شیروع کرونای هندی)، تشدید مراقبتهای مرزی با همکاری قرارگاههای ارتش و سپاه برای جلوگیری از ورود اتباع بیگانه غیرمجاز در استانهای سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی و خراسان جنوبی، استفاده از ظرفیت یگانهای واکنش سریع (گردانهای احتیاط و یگانهای تکاوری) و همچنین تجهیزات الکترونیکی و اپتیکی برای پوشش خلاءهای مرزی، ملاقات مرزی با مرزبانان کشورهای مقابل برای ابلاغ ممنوعیت ورود اتباع کشورهای هندی، پاکستانی و افغانستانی تحت عنوان مسافر به خاک جمهوری اسلامی ایران، فعال نمودن کمیته امنیت دریانوردی در سطح یگانهای دریایی برای مقابله با متجاوزین مرزی، کنترل مسافران ایرانی ورودی از مرزهای شرقی کشور (پاکستان و افغانستان)، با همکاری وزارت راه وشهرسازی و ادارات بهداشت مستقر در مرز، عدم صدور مجوز ورود خدمه کشتیها و ملوانان به بنادر استانهای دارای مرز آبی، تشکیل تیمهای حمایت و پشتیبانی برای انتقال و نگهداری افراد دارای تست مثبت در مراکز قرنطینه استانهای مرزی شرق کشور، برقراری ایستگاههای ایست و بازرسی کنترلی چند لایه توسط یگانهای انتظامی به منظور پشتیبانی از مرزبانی برای جلوگیری از ورود غیرمجاز اتباع بیگانه تا مراکز جمعیتی در عمق کشور، تشدید نظارت مستمر بر تردد سوخترسانها و کولهبران (مجاز) با هماهنگی برای اطمینان از سلامت آنان در مبادی ورودی و تسهیل در خروج اتباع مجاز هندوستان و پاکستان که در ایران حضور داشتند، اشاره کرد.
همچنین، در مجموع مجدداً به استحضار ملت شریف ایران اسلامی میرساند، بر خلاف ادعاهای خلاف واقعی که بواسطه عدم اطلاع و یا برای جلب توجه مردم شریف و عزیز استان سیستان و بلوچستان مطرح میشود، با پیگیریهای بعمل آمده، تمامی تمهیدات لازم در راستای جلوگیری حداکثری از ورود ویروس جهشیافته کرونای هندی از طریق کنترل مرزهای کشور و ممانعت از ترددهای غیرمجاز اتباع خارجه، از مرزهای شرقی و جنوبی کشور، علیرغم شرایط خاص مرزهای شرق کشور و ناتوانی دولتهای مرکزی کشورهای مجاور در راستای کنترلهای مرزی صورت پذیرفته است.
روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت کشور
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