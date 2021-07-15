فولاد به مرحله نیمه نهایی صعود کرد/ نکونام مثل مجیدی برنده شد!

به گزارش خبرنگار مهر، در یکی از دیدارهای مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌های فوتبال جام حذفی شامگاه امروز تیم فوتبال فولاد در ورزشگاه اختصاصی خود میزبان تیم سپاهان بود که جدال دو تیم در ۱۲۰ دقیقه به تساوی یک به یک انجامید تا ضربات پنالتی تکلیف تیم برنده را مشخص کند.

در ضربات پنالتی تیم فوتبال فولاد خوزستان ۵ بر ۴ حریف خود را شکست داد و راهی مرحله نیمه نهایی شد. محسن فروزان در ضربات پنالتی عملکرد خوبی داشت و دو ضربه سپاهان را مهار کرد تا تیمش راهی نیمه نهایی شود.

جواد نکونام در حالی این دیدار را در ضربات پنالتی با پیروزی پشت سر گذاشت که فرهاد مجیدی هم به همراه استقلال موفق شد در ضربات پنالتی پرسپولیس را شکست دهد و راهی نیمه نهایی شود. امیر قلعه نویی هم با گل گهر موفق شد آلومینیوم اراک را شکست دهد و به نیمه نهایی صعود کند.

چهارمین تیم حاضر در مرحله نیمه نهایی از بین دو تیم خیبرخرم آباد و ملوان بندرانزلی انتخاب خواهد شد.