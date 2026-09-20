۴ کشته در حمله آمریکا به یک قایق در دریای کارائیب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر تی، فرماندهی جنوبی نیروهای مسلح آمریکا اعلام کرد که ارتش این کشور یک قایق را به زعم حمل قاچاقچیان مواد مخدر در دریای کارائیب هدف قرار داد.

بر اساس این گزارش، حمله آمریکا علیه این قایق در دریای کارائیب دست کم ۴ کشته برجای گذاشت.

این نخستین باری نیست که آمریکا به بهانه مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر قایق ها را در دریای کارائیب هدف قرار می دهد.

بر اساس برآوردهای شبکه خبری سی بی اس نیوز، ارتش آمریکا در سال جاری میلادی و به بهانه مبارزه با قاچاق مواد مخدر، ده‌ها شناور را در سواحل آمریکای لاتین منهدم کرده است؛ عملیاتی که به کشته شدن بیش از ۱۰۰ نفر انجامیده است.

گروه‌های حقوق بشر، این سلسله عملیات‌ آمریکا را اعدام‌های فراقضایی و جنایت جنگی دانسته اند.