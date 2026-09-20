بهتری: اتحاد و آنالیز دقیق، کلید موفقیت MMA است

به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، یوسف بهتری درباره پیروزی افشین سلیمی در گام نخست بازی‌های آسیایی اظهار داشت: خیلی خوشحالم که مبارزه اول را بردیم ، آن هم یک برد قاطع و خوب که امیدوارم شروعی عالی برای رسیدن به مدال در MMA باشد. این مبارزه اهمیت بسیار زیادی برای ما داشت و امیدوارم در نهایت با دست پر و موفقیت کامل به کشور برگردیم.

وی با اشاره به حساسیت رقابت‌های امروز افزود: امروز مهم‌ترین روز ما در این دوره از رقابت‌هاست، چرا که هر سه نماینده کشورمان به روی سکو می‌روند. ما در نخستین رویارویی‌ها با حریفان سرسختی مواجه شدیم، به‌ویژه نماینده بحرین که افشین او را شکست داد و بسیار مبارز قدرتمندی بود. واقعا نگران این دیدار بودم اما خدا را شکر زحمات کادر فنی و تلاش بچه‌ها در اردوی تیم ملی به بار نشست. امیدوارم مسابقات بعدازظهر هم به همین خوبی به پایان برسد و هر سه ورزشکار ما راهی مرحله نیمه‌نهایی شوند.‌

رئیس انجمن MMA ایران در ادامه به نقش آنالیز دقیق حریفان اشاره کرد و گفت: آنالیز رقبای برای کادر فنی بسیار حیاتی است و به سرمربی این امکان را می‌دهد تا با شناخت کامل، رهنمودهای لازم را به مبارزان منتقل کند. خوشبختانه همدلی و اتحاد بالایی در تیم وجود دارد. همان‌طور که دیدید دو ورزشکار دیگر ما با تمام وجود افشین را تشویق می‌کردند. حس می‌کنم روزهای بسیار خوبی در انتظار ماست و از مردم عزیز می‌خواهم که نمایندگان ایران را از دعای خیر خود فراموش نکنند.

بهتری در پایان خاطرنشان کرد: بعد از ظهر امروز (یکشنبه) افشین سلیمی در مبارزه دوم خود با قزاقستان دیدار می‌کند. امین قائدی‌فر به مصاف فایتر قرقیزستانی می‌رود و آرزو سلیمی هم با نماینده سنگاپور مبارزه خواهد کرد.