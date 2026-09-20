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۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۰۶

هشدار حماس درباره بحران انسانی در غزه و تشدید حملات اسرائیل

هشدار حماس درباره بحران انسانی در غزه و تشدید حملات اسرائیل

رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس نسبت به وخامت اوضاع انسانی در نوار غزه در سایه تشدید حملات رژیم صهیونیستی هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر تی، جنبش حماس اعلام کرد که خلیل الحیه رئیس دفتر سیاسی این جنبش تماس های گسترده ای با میانجیگران در سایه اوضاع نا به سامان نوار غزه و افزایش تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه فلسطینی ها برقرار کرده است.

این جنبش اضافه کرد که الحیه در جریان این تماس ها خطاب به کشورهای دوست و برادر نسبت به وخامت بحران انسانی در نوار غزه در سایه نزدیک شدن فصل سرما و ممانعت از ورود تجهیزات سنگین برای آواربرداری توسط رژیم صهیونیستی هشدار داد.

حماس همچنین اعلام کرد که نبود چادرهای مناسب برای آوارگان فلسطینی در برابر سرما و باران شرایط زندگی در این باریکه را بیش از پیش سخت کرده و ده ها هزار فلسطینی در شرایط غیر ایمن به سر می برند.

خلیل الحیه تاکید کرده است که تداوم این اوضاع فرصت های تحقق ثبات را از بین می برد و الزامات مربوط به طرح ترامپ را محقق نمی کند. طرف های ذی ربط باید به رژیم صهیونیستی برای اجرای تعهدات خود فشار آورند.

کد مطلب 6952176

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