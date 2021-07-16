محمود مزارع در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: وضعیت کیفی هوا در ایستگاه خیابان استانداری با شاخص ۱۲۹، میدان انقلاب و خیابان کاوه با شاخص ۱۳۱، خیابان باهنر با شاخص ۱۱۱، خیابان پروین با شاخص ۱۲۱، رهنان با شاخص ۱۱۶، فرشادی با شاخص ۱۲۰، خیابان میرزا طاهر با شاخص ۱۲۱ و خیابان ورزشگاه میثاق با شاخص ۱۴۵ در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس (نارنجی) است.
وی با اشاره به اینکه شاخصهای کیفی هوا در دو ایستگاه پرتردد بزرگراه خرازی و میدان احمدآباد با میانگین ۱۷۵ و ۱۷۳ وضعیت ناسالم برای عموم شهروندان را نشان میدهد، افزود: امروز دادههای کیفی هوا از چهار ایستگاه پایش رودکی، باغ غدیر، کردآباد و دانشگاه قطع است.
کارشناس امور آزمایشگاههای حفاظت محیط زیست استان اصفهان اضافه کرد: کیفیت هوای شهرهای مبارکه و شاهین شهر به ترتیب با میانگین شاخص ۱۰۷ و ۱۴۱ ناسالم برای گروههای حساس و سجزی با شاخص ۱۶۳ برای همه گروههای جامعه ناسالم است.
بنا به اعلام اداره کل هواشناسی استان اصفهان به علت افزایش سرعت باد در نیمه شرقی کشور، این پدیده همراه با گرد و خاک مناطق شمال، شرق و تا حدی مرکز استان را در مینوردد. کاهش دید افقی، افزایش شاخصهای کیفی هوا و استمرار غبارآلودگی بر اثر انتشار ذرات معلق به ویژه در کلانشهر اصفهان تا ساعات صبح فردا شنبه ۲۶ تیرماه پیش بینی شده است.
در چنین شرایطی همه افراد جامعه به ویژه گروههای آسیب پذیر از جمله بیماران قلبی و ریوی، سالمندان و کودکان کمتر از پنج سال از تردد غیر ضروری در سطح شهر خودداری کنند.
شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.
شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچکتر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچکتر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل میکند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش میدهد.
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