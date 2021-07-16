به گزارش خبرنگار مهر، جعفر مرادی حقیقی صبح جمعه در دیدار با فرماندار، مدیرکل منابع طبیعی و مدیرکل هواشناسی و مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان گلستان به میزبانی روستای چهارباغ مرز بین شاهرود و استان گلستان ضمن بیان اینکه تقویت تیم حفاظت شهرستان با انجام گشتها در جنگلهای سوزنی مؤثر بوده است، ابراز داشت: با توجه به اینکه مراتع و جنگل منطقه چهارباغ بارها طعمه حریق قرارگرفته لذا این مهم میطلبد تا برای پیشگیری از آتشسوزی جنگل هماهنگیهای بیشتری بین دو استان انجام شود.
وی ضمن بیان اینکه قسمت سیاسی منطقه چهارباغ و شاهکوه برای استان گلستان و فقط منابع طبیعی آن در حوزه شاهرود است که طی ۲۴ ساعته منابع طبیعی شاهرود از آن حفاظت میکند، افزود: با توجه به نقش و اهمیت این محدوده نیروهای حفاظتی دو استان در کمک به همدیگر نباید دریغ کنند.
مدیرکل منابع طبیعی استان سمنان بابیان اینکه وجود یک خودرو شاسیبلند در منطقه ضروری است، ابراز داشت: به این منظور یک خودرو با کل امکانات در چهارباغ تا پاییز بهطور شبانهروز برای پیشگیری از حریق باید مستقر شود.
مرادی حقیقی بابیان اینکه درخواست زمین برای ایستگاه هواشناسی در منطقه چهارباغ انجامشده است، تصریح کرد: نقطه زمین موردنظر در بازدید مشخصشده است که امیدواریم مراحل قانونی و ساخت آن بهزودی اجرایی شوند.
وی با تأکید بر اینکه نیروهای محلی بیشتر میبایست بهکارگیری شوند، افزود: بحث ترویج و آموزش موضوع مهمی که باید در دستور کار قرار گیرد و از سویی میبایست هماهنگی دهیار و شورا و مردم محلی روستای چهارباغ نیز در بحث حریق افزایش یابد.
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