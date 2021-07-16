به گزارش خبرنگار مهر، بنا به اعلام روابط عمومی استانداری خوزستان و در تماس «قاسم سلیمانی دشتکی» استاندار خوزستان با معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر کشور و رئیس سازمان بحران کشور هیئتی مرکب از وزارت نیرو، سازمان برنامه و بودجه، جهاد کشاورزی، سازمان مدیریت بحران به استان خوزستان سفر و در زمینه خشک‌سالی و تنش آبی تصمیم‌گیری می‌شود.