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۲۵ تیر ۱۴۰۰، ۱۱:۵۶

برای بررسی وضعیت خشک‌سالی در خوزستان؛

هیئتی از مسئولان چند وزارت به خوزستان سفر می‌کنند

هیئتی از مسئولان چند وزارت به خوزستان سفر می‌کنند

اهواز- بنا به اعلام روابط عمومی استانداری خوزستان هیئتی متشکل از مسئولان چند وزارت به خوزستان سفر می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، بنا به اعلام روابط عمومی استانداری خوزستان و در تماس «قاسم سلیمانی دشتکی» استاندار خوزستان با معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر کشور و رئیس سازمان بحران کشور هیئتی مرکب از وزارت نیرو، سازمان برنامه و بودجه، جهاد کشاورزی، سازمان مدیریت بحران به استان خوزستان سفر و در زمینه خشک‌سالی و تنش آبی تصمیم‌گیری می‌شود.

کد مطلب 5258892

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