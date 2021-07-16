امکان سرمایه گذاری شرکت های بیمه در بازار مسکن و بورس فراهم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، غلامرضا سلیمانی در برنامه گفتگوی ویژه خبری پنجشنبه شب شبکه دو سیما با بیان اینکه این درآمد حاصل از گسترش فعالیت نمایندگیها و افزایش بهره وری است گفت: حدود ۸۹ درصد ضریب خسارت بوده و حدود ۴۳ هزار ۷۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۹ پرداخت شده است.
وی افزود: حدود ۳۷ درصد در سال ۹۸ رشد داشته ایم.
رئیس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه نرخ بیمه را به اندازه تورم افزایش نمیدهیم گفت: در اواخر سال ۹۹ که دیه شخص ثالث ۴۵ و نیم درصد افزایش یافت ما در شورای عالی بیمه حق بیمه را ۳۷ درصد افزایش دادیم که باید بیش از ۵۵ درصد این حق بیمه افزایش مییافت.
وی ادامه داد: در برخی از بیمههای درمان مسئولیت، مهندسی و … تعرفه قانونی وجود ندارد و تعرفهها بر اساس رقابت تعیین میشود که در مقایسه با سال ۹۸ نرخها کاهش یافت.
سلیمانی افزود: سرانه حق بیمه دو میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از ایثارگران و جانبازان که تحت پوشش بیمه دی هستند در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ کاهش یافت در حالی که تعرفههای درمان افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه ضریب خسارت را در بیمه درمان تکمیلی کاهش داده ایم گفت: تعرفههای بیمه به جز بیمه شخص ثالث بر اساس رقابت تعیین میشود.
رئیس کل بیمه مرکزی افزود: آئین نامه مربوط به راننده محوری با همکاری نیروی انتظامی تهیه و در صورت تصویب هیأت دولت ابلاغ میشود که بر اساس آن تخفیف بیمه به راننده تعلق میگیرد.
وی اضافه کرد: در حال تبادل دادهها در این زمینه با نیروی انتظامی هستیم.
وی گفت: بر اساس این آئین نامه اگر صاحب خودرو وسیله نقلیه اش را بفروشد تخفیف بیمه برای او محفوظ میماند یا میتواند آن را به خانواده درجه یک خود انتقال دهد، اما این تخفیف بیمه قابل انتقال به خریدار خودرو نیست.
سلیمانی افزود: راننده حتی اگر مدت طولانی خودرو نداشته باشد تخفیف بیمه برای او معتبر میماند.
وی درباره پرداخت حق بیمه بر اساس خودرو متعارف در شرکتهای بیمه نیز گفت: حدود دو سال است به این مسئله پرداخته ایم و با مساعدت دولت اصلاح این قانون را به مجلس شورای اسلامی فرستاده ایم که در کمیسیون اقتصادی تصویب و برای ارسال به صحن علنی آماده شده است.
وی افزود: بر اساس این مصوبه شرکتهای بیمه باید تا سقف تعهد پرداخت کنند و تعریف خودرو متعارف و نامتعارف در پرداختها کنار گذاشته میشود.
رئیس کل بیمه مرکزی ادامه داد: مسئله خودرو متعارف موجب نارضایتی و فرار بیمهای شده است.
وی گفت: از ۸۲ هزار میلیارد تومان درآمد بیمهای در سال گذشته ۲۵ هزار میلیارد تومان مربوط به بیمه شخص ثالث ۱۵ و نیم درصد مربوط به بیمه درمان تکمیلی و ۱۵ درصد مربوط به بیمه زندگی است.
وی اضافه کرد: بیمه شخص ثالث قانونی و اجباری است، اما در بیمههای دیگر مانند بیمه درمان تکمیلی و زندگی در آمد بیمهها افزایش یافته است.
وی درباره بیمههای درمان تکمیلی نیز گفت: پس از بیمه پایه شرکتهای بیمهای با بیمه گذار بر اساس سرانه حق بیمه درمان تکمیلی، سقف تعهدات را تعیین و بر اساس آن خدمت ارائه میدهد.
سلیمانی افزود: در این زمینه تعرفهای وجود ندارد، اما توانگری شرکتهای بیمه و میزان سرمایه آنها مشخص شده است و گروههای بیمه گذار بر این اساس با شرکتهای بیمه مذاکره میکند.
وی گفت: البته ممکن است شرکتهای بیمه گر بر اساس سرانهای که دریافت میکنند با چهار گروه چهار نوع مختلف بیمه درمان امضا کنند.
وی اضافه کرد: در زمینه پرداختهای بیمههای تکمیلی اکنون بین سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بیمه سلامت ارتباط برقرار شده است و افراد بدون مراجعه و فقط با ارسال اطلاعات به صورت موبایلی و شماره شبا میتوانند هزینههای خود را دریافت کنند.
رئیس کل بیمه مرکزی گفت: از دی امسال با الکترونیکی شدن دفترچههای بیمه و نسخهها بیمههای تکمیلی بدون مراجعه افراد پرداخت میشود.
وی درباره بیمه آتی سازان حافظ نیز ادامه داد: این بیمه زیر نظر بیمه مرکزی نیست و بارها به دستگاههای ذیربط نامه نوشته ایم که اگر این بیمه زیر نظر بیمه مرکزی قرار نگیرد در آینده ممکن است مشکلاتی برای بیمه گذاران ایجاد شود.
سلیمانی افزود: با توجه به اینکه بیمه آتی سازان حافظ تاکنون تحت پوشش بیمه مرکزی قرار نگرفته است بنابراین هیچ نوع تعهدی نسبت به این بیمه نداریم.
وی درباره وضعیت مالی شرکتهای بیمه با بیان اینکه ۱۸ شرکت مجمع خود را تشکیل داده اند و بقیه تا آخر تیر مجمع خود را برگزار میکند گفت: جز یک شرکت بیمه که توانگری پایینی دارد، اما در حال افزایش سرمایه برای رسیدن به رتبه یک است بقیه شرکتها توانگری مناسبی دارند.
رئیس کل بیمه مرکزی افزود: شرکت بیمه ایران نیز سرمایه خود را به ۱۸ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان افزایش داده است.
وی گفت: در سال ۹۹ سود خالص شرکتهای بیمه ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان ثبت شده است.
سلیمانی اضافه کرد: همه شرکتهای بیمه تا اردیبهشت ۱۴۰۱ مهلت دارند میزان سرمایه خود را دو برابر کنند البته اکنون ۵۰ درصد شرکتها در این زمینه بیشتر از تعهدات خود افزایش سرمایه داده اند.
وی با بیان اینکه ۱۳ درصد حق تأمین اجتماعی در برخی حق بیمهها دیگر گرفته نمیشود افزود: در تعریف جهانی بخش بیمه نباید سود زیادی داشته باشد و میزان خسارت با میزان درآمد برابر است، اما چون بیمه پول را زودتر از مردم میگیرد بنابراین فرصت سرمایه گذاری دارد.
رئیس کل بیمه مرکزی گفت: وظیفه شرکتهای بیمهای سرمایه گذاری است، اما این به معنای سپرده گذاری دربانکها نیست بلکه شرکتهای بیمه با اصلاح آئین نامه میتوانند در بازار ساختمان، بازار اولیه و بازار ثانویه وارد شوند و بخشی از سرمایه خود را نیز برای پرداختهای فوری در بانک سپرده گذاری کنند.
وی ادامه داد: از سال ۹۹ بخش خصوصی به طور جدی وارد عرصه بیمه شده و تا کنون شش بیمه جدید ایجاد شده است.
سلیمانی افزود: در شرکتهای بیمه از نظر صورت مالی و تراز نامهها مشکلی وجود ندارد.
وی گفت: بر اساس برنامه ششم ضریب بیمه در کشور باید هفت درصد میشد، اما برای محقق شدن این موضوع آئین نامهها و زیر ساختها را فراهم نکرده ایم.
وی با بیان اینکه ضریب نفوذ بیمه اکنون در ایران ۲ و ۶ دهم درصد است افزود: در بیمههای غیر زندگی وضع ما در مقایسه با کشورهای منطقه و در حال توسعه پایین نیست، اما آنچه که نتوانسته ایم محقق کنیم بیمه زندگی است.
وی ادامه داد: اکنون حدود ۱۵ و نیم درصد پورتفوی ما مربوط به بیمه زندگی است در حالی که بر اساس میانگین جهانی ۵۵ تا ۶۰ درصد بیمهها مربوط به بیمه زندگی است.
رئیس کل بیمه مرکزی گفت: بیمه زندگی در ایران به دلیل وجود بازارهای موازی چندان موفق نبوده، اما به صورت راهبردی در بیمه مرکزی برای آن برنامه تعریف شده است و با جدا کردن حساب بیمه زندگی از حسابهای بیمههای دیگر سالانه سود این بیمه به بیمه گذاران اعلام میشود.
وی افزود: در سال ۹۸ با معاونت فنی و علمی و فناوری ریاست جمهوری برای استفاده از شرکتهای دانش بنیان و استارت آپ در صنعت بیمه موافقت نامه امضا کردیم که تاکنون ۲۴ شرکت وارد این عرصه شده اند.
سلیمانی گفت: ۱۸ شرکت فعال هستند، اما ۳ شرکت تا کنون از بیمه مرکزی به رغم فعالیتهایی که دارند مجوز نگرفته اند.
وی ادامه داد: برای این شرکتهای و طرح سوئیچ بیمهای ۱۱ میلیارد تومان سرمایه گذاری کردیم و اطلاعات را زیر نظر ما برای تعیین بهترین نرخ از طرف آنها، به این شرکتها ارائه کرده ایم.
رئیس کل بیمه مرکزی افزود: این موضوع به نظارت بیمه مرکزی لطمهای وارد نمیکند.
محمدرضا فرهی کارشناس صنعت بیمه نیز در این برنامه گفت: انتظار ما از بیمه مرکزی این است که ساختار سازمانی دوراندیش را حفظ و از ابلاغ بخشنامهای ناگهانی و یک سویه پرهیز کند. وی افزود: در زمینه طرح سوئیچ بیمهای، بیمه مرکزی در حد نهاد ناظر بماند.
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