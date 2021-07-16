دستور رئیس دستگاه قضا برای پیگیری فوری حل مشکل آب خوزستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه؛ به دنبال مشکلات ناشی از کمبود آب در استان خوزستان، از روز گذشته و با پیگیری مستمر رئیس دستگاه قضا هیأتی متشکل از نمایندگان ارشد وزارت نیرو و دادستان کل کشور برای بررسی مشکلات پیش آمده و علل وضعیت موجود، روز جمعه عازم استان خوزستان شد.
مقرر شده است هیأت اعزام شده پیگیر راهکارهای فوری حل مشکل آب در استان خوزستان شده و نتیجه اقدامات و همچنین دلایل به وجود آمدن وضعیت موجود را به حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای رئیس قوه قضائیه گزارش کنند.
با دستور محسنی اژهای یک هیأت ارشد قضائی و اجرایی برای حل مشکل آب خوزستان عازم این استان شد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه؛ به دنبال مشکلات ناشی از کمبود آب در استان خوزستان، از روز گذشته و با پیگیری مستمر رئیس دستگاه قضا هیأتی متشکل از نمایندگان ارشد وزارت نیرو و دادستان کل کشور برای بررسی مشکلات پیش آمده و علل وضعیت موجود، روز جمعه عازم استان خوزستان شد.
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