کیفیت هوای تهران در شرایط قابل قبول قرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اعلام کرد: آلاینده شاخص هوای پایتخت طی ۲۴ ساعت گذشته «ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون» با میانگین ۱۱۱ بود و هوای پایتخت در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار داشت.

آلاینده شاخص هم‌اکنون «ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون» با میانگین ۹۴ است و کیفیت هوا در محدوده قابل قبول است.

شرایط ناپایدار جوی همراه با وزش باد در طول روز تداوم داشته و احتمال گسیل گردوخاک از مناطق مستعد و کاهش کیفیت هوا را به دنبال خواهد داشت.

علاوه بر این، حضور عوامل کافی در برخی ساعات بعدازظهر سبب تولید آلاینده ازن خواهد شد که به تبع آن برقراری وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس در برخی مناطق دور از انتظار نخواهد بود.