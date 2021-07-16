نمایندگان استان یزد در پیگیری مسئله آب جدیت به خرج دهند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدرضا ناصری در خطبه‌های این هفته نمازجمعه یزد با اشاره به اینکه خداوند متعال همه جهان آفرینش را بر محور انسان خلق کرده و برای انسان جایگاهی والا در نظر گرفته است، اظهار داشت: انسان نیز باید در مسیر کمال قدم بردارد و بتواند شکرگزار این همه نعمت الهی باشد.

وی با اشاره به نعماتی که خدا به انسان داده که مهمترین آن حیات و زندگی است، افزود: انسان عاجز از شکرگزاری این همه نعمت است اما حداقل کاری که می‌تواند انجام دهد این است که معصیت نکند و در خلاف مسیری که خدا دستور داده، قدمی برندارد و در مسیر حفظ قرآن، خوبی‌ها، دین، ارزش‌های دینی، انقلاب و نظام اسلامی حرکت کند.

امام جمعه یزد با تاکید بر اینکه پیشه کردن تقوا و کمک و مرحمت به یکدیگر از دستورات الهی است، عنوان کرد: خداوند متعال زمینه‌های بسیاری فراهم کرده که به عنوان یک بنده واقعی حق خود را ادا کنیم که یکی از این زمینه‌ها روز عرفه است که در این روز باید از خدا درخواست کنیم تا همه ما را در مسیر انسانیت قرار دهد.

وی، عید قربان را نیز یکی دیگر از جلوه‌های انسانیت و بندگی دانست و بیان کرد: بنده با تقوا، همواره تسلیم در برابر امر و اراده خداست و حضرت ابراهیم (ع) به واسطه همین ویژگی، حاضر شد فرزند خود را در راه خدا ذبح کند و خدا او را از این آزمایش الهی سربلند بیرون آورد زیرا او همواره تسلیم امر و اراده خدا بود.

عرفه روز نیایش و قرب الهی است

ناصری تصریح کرد: بسیاری از ما حتی ذره‌ای از خودخواهی و هوای نفس خود برای رضای خدا دست نمی‌کشیم در حالی که اگر تقوا داشته باشیم، تسلیم در برابر اراده خدا هستیم تا به قرب الهی دست پیدا کنیم.

وی تاکید کرد: در روز عرفه با اندیشه و دقت و توجه به مفهوم عرفه در این مراسم شرکت کنید زیرا عرفه، روز نیایش و روز قرب الهی است و باید با خدا راز و نیاز کرد و از خدا خواست که انسان را در مسیر انسانیت قرار دهد.

خطیب جمعه یزد با تاکید بر اینکه فلسفه عید قربان، قربانی کردن هوای نفس و علاقه‌مندی‌ها در راه رضای خداست، یادآور شد: نباید از این فرصت‌ها برای اطاعت حق، قرب خداوند متعال و بندگی خالصانه غافل شویم.

ناصری در خطبه دوم نمازجمعه نیز با اشاره به شهادت امام باقر (ع) در هفتم ذی الحجه و فرا رسیدن ایام شهادت حضرت مسلم بن عقیل، اظهار داشت: یکی از حرکت‌های علمی که امام باقر (ع) در تدوین مسائل و تبیین موارد و چارچوب مسائل اسلام داشته، اتفاق نظر مسلمین و ایجاد وحدت بین آنهاست به ویژه در فریضه حج است.

تدبیر امام باقر (ع) برای حفظ وحدت شیعه و سنی در مناسک حج

وی عنوان کرد: امام باقر (ع) کل مسائل حج را در روایتی گردآوری کردند و این سبب شده که وحدت و یکپارچگی در حج بین شیعه و سنی به خوبی قابل مشاهده باشد و هر کجا تعصبات دینی کنار گذاشته شده و به دستوراتی نظیر این دستور امام باقر (ع) عمل شده، اتحاد و وحدت مسلمین حفظ شده است.

ناصری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سربلندی و موفقیت ملت‌ها و ملزومات این ترفیع اظهار داشت: برخی موارد باعث سرشکستگی و عقب افتادگی و ویرانی امت‌هاست که یکی از آنها، سوء تدبیر است.

وی با اشاره به روایتی از رسول خدا (ص) که فرمودند: «من از فقر امتم نمی‌ترسم بلکه از بی‌تدبیری در آنها می‌ترسم»، افزود: پیامبر معتقد بودند که مردم ممکن است فقیر شوند اما دوباره زندگی آنها رونق بگیرد اما آنچه از آن می‌ترسم، امتی است که در بین آنها سوء تدبیر وجود داشته باشد.

ناصری ادامه داد: در استفاده کردن از نعمت‌های خدا اگر تدبیر نباشد، همه چیز به هم می‌ریزد به عنوان نمونه اگر یک کشاورز از نعمت خدا درست استفاده نکند، محصولش از بین می‌رود یا اگر یک مدیر اندیشه نکند و همه چیز را به جای خودش استفاده نکند، در مدیریت او آفت ایجاد می‌شود.

مسئولان مسئله تامین خوراک دام را جدی بگیرند

امام جمعه یزد عنوان کرد: چند سالی است که در برخی مسائل اقتصادی در کشور ما از جمله خوراک دام، به رغم تذکرهای جدی در زمینه خودکفایی، اقدام جدی صورت نگرفته در حالی که در کشور ما ظرفیت تولید ذرت، جو و سویا وجود دارد.

وی تاکید کرد: خداوند به ما زمین و آب داده و اگر نتوانیم با تدبیر از آن بهره‌برداری کنیم، هر روز با مشکلاتی مواجه هستیم و در پیش پا افتاده‌ترین امور، وابسته به دیگران خواهیم بود بنابراین مسئولان باید این موضوع را جدی بگیرند.

ناصری همچنین تصریح کرد: اگر در استفاده از آب و برق و دیگر نعمات خدا تدبیری نشود و دولت‌ها دقت نکنند، مشکلات ما به شکل زنجیره‌وار ادامه خواهد داشت بنابراین مسئولان به فکر تدبیر و مردم نیز به فکر صرفه‌جویی و مدیریت مصرف باشند تا از این بحران گرما عبور کنیم.

نماینده ولی‌فقیه در استان یزد ادامه داد: اگر دولت‌ها تدبیر نداشته باشند، هرگز نمی‌توانند مردم را سر و سامان دهند و امیدواریم دولت آینده در همه اقدامات و برنامه‌ریزی‌ها خود مدبرانه عمل کند.

دولت منتخب شایسته سالاری واقعی را در کشور پیاده‌سازی کند

وی بر لزوم تدبیر در انتخاب وزیران و مدیران و استانداران نیز تاکید کرد و گفت: دولت منتخب، شایسته سالاری را به شکل شایسته‌ای در کشور پیاده سازی کند و انسان‌های اهل تدبیر و فکر و اندیشه را در رأس کارها قرار دهد.

ناصری در بخش دیگری از سخنان خود در مورد مسئله آب استان یزد اظهار داشت: کم آبی مشکل همیشگی استان یزد است که امیدواریم با دعای مومنان شاهد بارش نعمت الهی باشیم زیرا دعا رحمت الهی را به دنبال دارد.

امام جمعه یزد تاکید کرد: مسئولان نیز باید در پیگیری‌های خود جدی باشند ضمن ایکه حق و حقوق مردم اصفهان نیز باید مدنظر باشد اما هم مردم و هم مسئولان استان اصفهان نیز مدنظر داشته باشند که مردم یزد نیز به عنوان بندگان خدا حق استفاده از انفال را دارند و مردم شرق استان اصفهان بدانند که مردم یزد در زمینه تامین آب شرب در تنگنا هستند.

وی تصریح کرد: لازمه حل این مشکلات، تدبیر و برنامه ریزی و تفاهم است و نمایندگان استان باید با جدیت بیشتری در این زمینه اقدام کنند.

ناصری با تذکر جدی در مورد گرانی‌ها نیز بیان کرد: لازم است در این زمینه نیز تدابیر جدی اندیشیده شود زیرا مردم به شدت تحت فشار هستند.