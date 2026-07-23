امام جمعه بندرخمیر: خون امام شهید ضامن ماندگاری مسیر حق است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین شعیب صالحی شامگاه پنجشنبه در سخنانی با اشاره به مطالبه مردم مؤمن و انقلابی ایران برای انتقام خون رهبر شهید و شهدای این مسیر، اظهار کرد: خون ولی خدا و آن جان عزیز تفاوت‌هایی اساسی با جان انسان‌های دیگر دارد، هرچند در نگاه دینی و انسانی حفظ جان هر انسان دارای ارزش و احترام است.

وی افزود: در تعالیم دینی و در آیات قرآن کریم بر حفظ جان انسان‌ها تأکید فراوان شده است، آنجا که خداوند متعال می‌فرماید هر کس جان انسانی را نجات دهد، گویا جان همه مردم را نجات داده است. همچنین در روایات اسلامی آمده است که حفظ جان و آبروی یک انسان مؤمن تا چه اندازه دارای اهمیت است.

امام جمعه بندرخمیر، ادامه داد: این تأکیدها درباره جان یک انسان معمولی است، حتی اگر این فرد در جامعه دارای نقش و اثرگذاری باشد، اما وقتی سخن از جان ولی خدا به میان می‌آید، موضوع دارای ابعاد گسترده‌تری است، چراکه ولی خدا مسئول راهبری یک جریان تاریخی، یک نهضت توحیدی و یک مسیر فکری و اعتقادی است.

صالحی، تصریح کرد: در شرایطی که دشمنان دین با تمام توان در عرصه‌های مختلف سخت افزاری، نرم‌افزاری و رسانه‌ای برای تغییر ادراک ملت‌ها و سلطه بر افکار عمومی وارد میدان شده‌اند، جایگاه ولی خدا و نقش هدایتگری او اهمیتی دوچندان پیدا می‌کند.

وی با اشاره به تأکیدات قرآن کریم درباره حرمت‌شکنی نسبت به اولیای الهی، بیان کرد: خداوند متعال در قرآن کریم بارها نسبت به کسانی که در مسیر پیامبران و اولیای الهی ایستادگی کردند و آنان را مورد ظلم قرار دادند، هشدار داده است.

امام جمعه بندرخمیر، خاطرنشان کرد: در سوره آل عمران نیز خداوند به جریان‌هایی اشاره می‌کند که پیامبران الهی را به ناحق به شهادت رساندند، کسانی که تنها یک فرد را از میان نبردند، بلکه در برابر کسانی ایستادند که مأمور بیدار کردن جامعه و دعوت مردم به عدالت و حقیقت بودند.

وی گفت: خداوند متعال برای چنین ظلم بزرگی وعده عذاب داده است، چرا که این افراد تنها به یک شخص آسیب نزدند، بلکه جایگاه و شأن یک ولی خدا را مورد تعرض قرار دادند و این مسئله بسیار مهم است.

صالحی در ادامه سخنان خود با اشاره به عبرت‌های تاریخی، اظهار کرد: گذر تاریخ و حوادثی که در طول سالیان گذشته رخ داده است، صرفاً برای مرور اتفاقات گذشته نیست، بلکه همه این رخدادها برای آن است که انسان‌ها از آن درس بگیرند و مسیر درست را بشناسند.

وی افزود: امروز امت اسلام می‌داند که حیات اسلام اندیشه اعتقادی و حرکتی که در مسیر توحید شکل گرفته و خون‌های پاک بسیاری برای آن تقدیم شده است، با دفاع از حق و مطالبه عدالت پیوند خورده است.

امام جمعه بندرخمیر، بیان کرد: مسئله خون‌خواهی ولی خدا موضوع یک فرد یا یک شخص نیست، بلکه دفاع از حیثیت و جایگاه یک امت است، چرا که حمله به ولی خدا تعرض به جایگاه هدایت و راهبری جامعه اسلامی محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: هر مسلمان از نظر وجدانی و اعتقادی وظیفه دارد در حد توان خود نسبت به دفاع از ارزش‌های الهی و مطالبه عدالت اقدام کند، البته حضور مردم در صحنه و اجتماع آنان برای دفاع از حق آثار و پیامدهای بزرگی دارد.

صالحی با بیان اینکه حضور مردم نشانه درک صحیح و فهم عمیق آنان است، گفت: این حضور و مطالبه جمعی به دشمنان نشان می‌دهد که حرمت خون ولی خدا در نظام اسلامی جایگاهی ویژه دارد و قابل نادیده گرفتن نیست.

وی خاطرنشان کرد: گاهی برای حفظ یک مسیر بزرگ الهی و ادامه راهبری یک ولی خدا ممکن است افراد و حتی گروه‌هایی در این مسیر فدا شوند، زیرا هدف اصلی حفظ یک اندیشه، یک نهضت و یک مسیر الهی است.

امام جمعه بندرخمیر، تصریح کرد: دشمنان تصور می‌کنند با حذف ولی خدا می‌توانند راه و اندیشه او را متوقف کنند، اما تاریخ ثابت کرده است که این محاسبه اشتباه است و مسیر حق با شهادت رهبران الهی متوقف نمی‌شود.

وی افزود: طرز فکر ما، طرز فکر وحدت، پیروزی، ایستادگی و حرکت در مسیر الهی است و به همین دلیل نقشه‌های دشمنان در برابر اراده ملت‌ها شکست خواهد خورد.

صالحی، ادامه داد: امروز نیز مسیر ولی خدا یک مسیر فکری و اعتقادی است که در میان مردم ادامه دارد و با لطف خداوند این راه به نتایج بزرگ خود خواهد رسید.

امام جمعه بندرخمیر در ادامه با اشاره به حوادث تاریخی صدر اسلام و واقعه عاشورا، اظهار کرد: این اندیشه و مسیر، موضوعی نیست که امروز ایجاد شده باشد، بلکه در طول تاریخ حیات مبارک ائمه الهی همواره وجود داشته است.



وی افزود: در روز عاشورا کسانی که به ظاهر خود را پیروز میدان می‌دانستند، تصور می‌کردند با شهادت امام حسین (ع) همه چیز پایان یافته است، اما حضرت زینب (س) در برابر این تفکر ایستاد و اعلام کرد که دشمنان هرچه در توان دارند به کار گیرند، اما قادر به از بین بردن یاد و مسیر دین و اهل‌بیت (ع) نخواهند بود.



صالحی، تصریح کرد: همان خدایی که مسیر سیدالشهدا (ع) را نسل به نسل در دل و جان انسان‌های مؤمن و علاقه‌مند به اندیشه توحیدی حفظ کرد و تا امروز رساند، راه امام شهید را نیز حفظ خواهد کرد و اجازه نخواهد داد این مسیر متوقف شود.



وی ادامه داد: آن چیزی که موجب ناامیدی امت اسلامی نمی‌شود، همین حقیقت است که خون ولی خدا و خون شهیدانی که در این راه جان خود را تقدیم کردند، عامل بیداری و حرکت جامعه است.



امام جمعه بندرخمیر با اشاره به شهدای جبهه مقاومت و شهید حاج قاسم سلیمانی، بیان کرد: خون شهدایی همچون شهید سلیمانی و بسیاری از بزرگان این مسیر، موجب حضور و بیداری ملت‌ها شده و جریان حق را تقویت کرده است.



وی گفت: پس از واقعه عاشورا نیز شاهد شکل‌گیری حرکت‌هایی مانند قیام توابین و قیام مختار بودیم که نشان داد خون ولی خدا نه تنها موجب خاموشی یک جریان نمی‌شود، بلکه زمینه‌ساز بیداری و حرکت‌های بزرگ تاریخی خواهد شد.



صالحی خاطرنشان کرد: خداوند متعال اجازه نمی‌دهد خون ولی خدا بی‌اثر بماند؛ چراکه وعده الهی، دفاع از مسیر حق و حفظ راه مؤمنان است. جسم انسان‌ها عمر محدودی دارد، اما اندیشه، مسیر و جریان فکری آنان می‌تواند در تاریخ ماندگار و اثرگذار باشد.



وی تأکید کرد: آنچه باید مورد توجه قرار گیرد این است که مسیر حق و اندیشه توحیدی به واسطه اراده الهی ادامه پیدا می‌کند و خداوند متعال هدایت این مسیر را بر عهده دارد.

امام جمعه بندرخمیر در پایان، اظهار کرد: این حقیقت امروز در ملت مؤمن، بصیر و ولایت‌مدار ایران اسلامی به خوبی نمایان شده است و حضور مردم در صحنه نشان می‌دهد که آنان نسبت به مسیر انقلاب، ارزش‌های الهی و آرمان‌های دینی خود آگاهی و پایبندی دارند.

وی افزود: این حضور و این تجلی ایمان و ایستادگی به لطف خداوند زمینه‌ساز توفیقات، پیروزی‌ها و حرکت‌های بزرگ در ادامه راه خواهد بود.

صالحی با اشاره به وعده‌های الهی و سخنان امام شهید، تصریح کرد: بر اساس وعده خداوند و بشارت‌هایی که از سوی رهبران الهی بیان شده است، مسیر حق به سرانجام خواهد رسید و دشمنان نمی‌توانند با اقدامات خود مانع تحقق اراده الهی شوند.

وی خاطرنشان کرد: دشمنانی که گمان می‌کنند با حذف ولی خدا می‌توانند راه او را متوقف کنند، در حقیقت از حقیقت این مسیر غافل هستند، چراکه راه اولیای الهی با شهادت آنان پایان نمی‌یابد، بلکه با خون آنان استوارتر و ماندگارتر می‌شود.

امام جمعه بندرخمیر، گفت: ملت ایران با تکیه بر ایمان، وحدت و ایستادگی، مسیر خود را ادامه خواهد داد و به فضل الهی شاهد تحقق وعده‌های الهی و پیروزی جبهه حق خواهیم بود.