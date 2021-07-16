به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی ظهر جمعه در خطبه‌های نمازجمعه مشهد مقدس که در حرم مطهر رضوی برگزار شد، با اشاره به ورود به ماه ذی‌حجه و فصل حج، اظهار کرد: حج، فریضه الهی و اجتماعی است که به‌عنوان محور اصلی و قطعی در حفظ کیان امت اسلام مطرح است.

وی با بیان این‌که متأسفانه ضعف مدیریت خادمان ناشایست حرمین سبب شده است که به‌خاطر ویروس کرونا مردم از حج محروم بشوند، ادامه داد: ریشه این محرومیت از حج در مزدورسازی استکبار در حرمین شریفین و بی‌عرضگی آنان در اداره حرمین شریفین است.

امام جمعه مشهد مقدس به سه جنایت استکباری غرب اشاره و بیان کرد: در هفته گذشته، سه خاطره تاریخی، چهره ددمنشانه و درنده آمریکا و غرب را برای ما نشان داد که اولین آن ۲۱ تیرماه سالروز شهادت شهدای قیام مسجد جامع گوهرشاد به دست مزدور چکمه به پای انگلیسی، رضاخان ملعون است، دومین آن سالروز امضای توافق برجام که ریشه تمام فشارهای اقتصادی و معیشتی امروز ما هست و سومین جنایت مربوط به سالروز حمله مزدوران آمریکایی عربستان سعودی به برادران و خواهران انقلابی ایرانی به خاطر برائت از مشرکین در سال ۶۶ است.

سیاست اشتباه دولت در برجام

وی به عملکرد دولت در برجام اشاره کرد و گفت: عزیزان مسؤول ما در این دولت و مملکت به قصد خدمت حرکت کردند و خیانت نکردند، مبنای دولت یازدهم از ابتدا این بود که مشکلات اقتصادی ما به‌خاطر برخورد با جریان‌های قدرت در دنیا است، با حل شدن مسئله هسته‌ای و حل برخوردهایی که با قدرت‌های دنیا وجود دارد، مشکلات اقتصادی نیز حل می‌شود.

آیت‌الله علم‌الهدی با اشاره به دو سیاست اشتباه دولت و مذاکره‌کنندگان در موضوع برجام، خاطرنشان کرد: دولت بر مبنای دو محاسبه عمل کرد، اگر تحریم‌ها برداشته بشود، مشکلات حل می‌شود و دوم، اگر از فناوری هسته‌ای‌مان صرف‌نظر کنیم، مشکل آمریکا با ما حل می‌شود.

وی با تأکید بر این‌که از همان ابتدا رهبر معظم انقلاب، اشتباه دولت در این دو سیاست را به آنان متذکر شده بودند، تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب از همان ابتدا گفتند در هر دو اشتباه می‌کنید، مشکل آمریکا مشکل اسلام و نظام اسلامی است و اگر فکر می‌کنید همه مشکلات ما معلول تحریم است و اگر تحریم‌ها برداشته شود، مشکلات ما حل می‌شود، آنان تحریم‌ها را برنمی‌دارند.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی افزود: هشت سال برای ملت ما تجربه شد که رفتند نشستند و حرف زدند، جریان هسته‌ای را لغو کردند، فناوری هسته‌ای را از غنی‌سازی ۲۰ درصد به ۳ درصد رساندند اما نه تنها تحریم‌ها لغو نشد، تحریم‌های دیگری بر تحریم‌های آمریکا افزوده شد.

دهن‌کجی دشمن به مردم ایران

وی، از برجام به‌عنوان جنایتی در ردیف آدم‌کشی و جنایت مستکبران غرب در قیام گوهرشاد و کشتار حج ۶۶ یاد کرد و گفت: برخورد دشمن در برجام دهن‌کجی به مردم و کشور بود، آنان مردم و مملکت را مسخره کردند و بعد آن مردک با افتخار از برجام خارج شد، این جنایت آمریکا و غرب در قبال مردم ایران است.

آیت‌الله علم‌الهدی، بی‌توجهی دولت و مذاکره‌کنندگان به حرف و پیش‌بینی رهبر انقلاب را نخستین اشتباه مسؤولان در موضوع برجام دانست و افزود: دومین اشتباهشان این است که در آخرین روزهای فعالیت خود، به‌دنبال تبدیل کردن عامل بدبختی مردم به یک ارزش هستند.

وی تصریح کرد: برجام ما را بدبخت و دشمن را این‌طور بر ما مسلط کرد، می‌خواهید برجامی که عامل فلاکت مردم است را با بزک و تطهیر به‌عنوان یک ارزش در مملکت ثبت کنید؟ این بدترین کار است؛ مردم ما مردمی هوشیار و بیدار هستند که در ۲۸ خرداد، هوشیاری و بیداری آنان ثابت شد، مردم از جریانی که آنان را به چنین روز سیاهی کشانده است، تمکین نمی‌کنند.

مجلس شر برجام را کند

امام جمعه مشهد مقدس با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی با قانونی که تصویب کردند، شر برجام را کندند، خاطرنشان کرد: امیدواریم عزیزان ما در مجلس پای قانونشان بایستند و موضع مسؤولان آینده کشور نیز مطابق با قانون مجلس شورای اسلامی و آموزه‌های مقام معظم رهبری باشد.

وی یادآور شد: خیانت دشمن، عداوت و دشمنی دشمن در برجام عامل بدبختی مردم ما شد، باید این دشمن را بشناسیم و در همه تنظیم برنامه‌های سیاسی کشور ابتدا چشم به فرمان و دستور رهبر انقلاب داشته باشیم و به عداوت و دشمنی دشمنان توجه داشته باشیم.