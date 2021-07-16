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۲۵ تیر ۱۴۰۰، ۱۶:۲۳

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان خبر داد؛

مرگ جوان ۲۱ ساله بر اثر غرق شدگی در استخر کشاورزی

مرگ جوان ۲۱ ساله بر اثر غرق شدگی در استخر کشاورزی

اصفهان - سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان از مرگ جوان ۲۱ ساله بر اثر غرق شدگی در فلاورجان خبر داد.

عباس عابدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به حادثه غرق شدگی در استان اصفهان اظهار داشت: این حادثه ساعت ۱۴ و ۲۳ دقیقه به مرکز اورژانس استان اصفهان گزارش شده است.

وی با بیان اینکه این حادثه غرق شدگی در استخر آب کشاورزی اتفاق افتاده است، ابراز داشت: این حادثه در فلاورجان روستای جوجیل گزارش شده است.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان با اشاره به اعزام یک کد اورژانس برای امدادرسانی به این حادثه تصریح کرد: متأسفانه در این حادثه مرد ۲۱ ساله جان خود را از دست داد.

وی اضافه کرد: جسد این جوان به بیمارستان امام فلاورجان منتقل شد.

کد مطلب 5259139

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