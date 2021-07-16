مرگ جوان ۲۱ ساله بر اثر غرق شدگی در استخر کشاورزی

عباس عابدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به حادثه غرق شدگی در استان اصفهان اظهار داشت: این حادثه ساعت ۱۴ و ۲۳ دقیقه به مرکز اورژانس استان اصفهان گزارش شده است.

وی با بیان اینکه این حادثه غرق شدگی در استخر آب کشاورزی اتفاق افتاده است، ابراز داشت: این حادثه در فلاورجان روستای جوجیل گزارش شده است.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان با اشاره به اعزام یک کد اورژانس برای امدادرسانی به این حادثه تصریح کرد: متأسفانه در این حادثه مرد ۲۱ ساله جان خود را از دست داد.

وی اضافه کرد: جسد این جوان به بیمارستان امام فلاورجان منتقل شد.