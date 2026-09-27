امنیت پایدار کشتیرانی در هرمز خارج از چارچوب تهران ممکن نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، یک مقام امنیتی ایران در گفت‌وگو با روسیاالیوم، در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ درباره تنگه هرمز تأکید کرد که واقعیت‌های میدانی با جنگ رسانه‌ای تغییر نمی‌کند و هیچ سازوکار عملیاتی و پایداری برای تردد امن کشتی‌ها از این گذرگاه راهبردی خارج از چارچوب تعیین‌شده از سوی جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد.

این مقام امنیتی همچنین اعلام کرد طی ۴۸ ساعت گذشته در مجموع ۲۰ کشتی هنگام عبور از تنگه هرمز متوقف شده‌اند که هفت فروند از آنها طی شب گذشته و ۱۳ فروند نیز در شب پیش از آن متوقف شده‌اند.