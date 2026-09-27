یادواره شهدای جنگ رمضان در دشتستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر،این مراسم با حضور حجتالاسلام مصلح امام جمعه دشتستان، سرهنگ حاجیپور فرمانده ناحیه سپاه حضرت جوادالائمه(ع)، قلیزاده رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان دشتستان، جمعی از نیروهای نظامی و انتظامی، رزمندگان و پیشکسوتان جهاد و شهادت برگزار شد.
در این آیین، حجتالاسلام مجتبی شفیعی راوی سیره شهدا از استان فارس و سردار دشتی جانشین سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر به سخنرانی پرداخت
این مراسم با تلاوت آیاتی از قرآن کریم و اجرای سرودهای انقلابی آغاز شد و فضایی معنوی و سرشار از احترام به مقام شامخ شهیدان ایجاد کرد.
در پایان نیز با حضور حجتالاسلام مصلح امام جمعه دشتستان و جمعی از مسئولان، از خانوادههای معظم شهدای جنگ رمضان شهرستان دشتستان تجلیل بعمل آمد.
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