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۶ مهر ۱۴۰۵، ۰:۳۴

یادواره شهدای جنگ رمضان در دشتستان برگزار شد

یادواره شهدای جنگ رمضان در دشتستان برگزار شد

بوشهر _به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس، یادواره شهدای جنگ رمضان، اقتدار و امنیت و آیین افتتاح یادمان شهید گمنام مدرسه علمیه چهارده معصوم (ع) برازجان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر،این مراسم با حضور حجت‌الاسلام مصلح امام جمعه دشتستان، سرهنگ حاجی‌پور فرمانده ناحیه سپاه حضرت جوادالائمه(ع)، قلی‌زاده رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان دشتستان، جمعی از نیروهای نظامی و انتظامی، رزمندگان و پیشکسوتان جهاد و شهادت برگزار شد.

در این آیین، حجت‌الاسلام مجتبی شفیعی راوی سیره شهدا از استان فارس و سردار دشتی جانشین سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر به سخنرانی پرداخت‌

یادواره شهدای جنگ رمضان در دشتستان برگزار شد

این مراسم با تلاوت آیاتی از قرآن کریم و اجرای سرودهای انقلابی آغاز شد و فضایی معنوی و سرشار از احترام به مقام شامخ شهیدان ایجاد کرد.

یادواره شهدای جنگ رمضان در دشتستان برگزار شد

در پایان نیز با حضور حجت‌الاسلام مصلح امام جمعه دشتستان و جمعی از مسئولان، از خانواده‌های معظم شهدای جنگ رمضان شهرستان دشتستان تجلیل بعمل آمد.

کد مطلب 6960701

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