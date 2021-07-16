سیل و تگرگ به۶۰۰ هکتار مزارع کشاورزی ارومیه خسارت زد

علی پیرمرادی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص خسارات سیل و تگرگ بامداد امروز جمعه در بخش کشاورزی این شهرستان افزود: در پی بارش شدید باران و جاری شدن سیل و وقوع تگرگ در دیروز عصر پنجشنبه و بامداد امروز، به محصولات زراعی و باغی روستا حسن آباد، ممکان، براسبی، بردیان، باژرگه و قونی خسارت شدید وارد شد.

وی ادامه داد: از بین رفتن ۲۰۰ هکتار مزرعه نخود، ۳۷۰ هکتار مزرعه گندم و جو، ۴۰ هکتار از اراضی باغات و تلف شدن ۳۰ رأس دام در روستای براسبی و ۲۰ رأس دام سبک در روستای بردیان ازجمله خسارات وارده در این منطقه بوده است.

پیرمرادی اضافه کرد: تیم ارزیاب متشکل از نماینده بخشداری، رئیس مرکز و کارشناسان مرکز جهاد کشاورزی صومای برادوست در منطقه حاضر و در حال بررسی حادثه و برآورد ارزش ریالی میزان خسارت وارده است.

وی عنوان کرد: همچنین در پی بارش شدید باران و تگرگ عصر روز چهارشنبه ۲۳ تیرماه، به ۴۵۰ هکتار از زراعی و ۵۵۰ هکتار از اراضی باغی در ۱۲ روستا بخش انزل خسارت وارده شده است.

مدیر جهاد کشاورزی ارومیه گفت: میزان خسارت وارده در اراضی باغی در برخی روستاها تا ۸۰ درصد تخمین زده شده و برآورد ارزش ریالی میزان خسارت وارده در حال بررسی و ارزیابی است.