تداوم بارش رگبار و وقوع رعد و برق در البرز

آرش بهارونداحمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر به پیش‌بینی شرایط جوی استان البرز پرداخت و اظهار کرد: تحلیل آخرین الگوهای پیش‌یابی حاکی از فعالیت سامانه ناپایدار در منطقه البرز مرکزی است که به دلیل ماهیت تندری و فعالیت محلی آن تا عصر یکشنبه در بعضی ساعات وزش باد نسبتاً شدید و گرد و خاک، رگبار ساعتی و گاه شدید، رعد و برق متناوب مورد انتظار است.

وی با بیان اینکه آسمان امروز البرز قسمتی تا نیمه‌ابری همراه با وزش باد و گرد و خاک و در پاره‌ای نقاط رگبار و رعد و برق بوده و هوا در بعضی ساعات ناسالم برای گروه‌های حساس است، تصریح کرد: امروز بیشترین دمای هوا در این استان ۳۳ درجه سانتی‌گراد و کمترین دمای هوا ۱۷ درجه سانتی‌گراد بوده و بیشینه باد ۱۴ متر بر ثانیه است.

مدیرکل هواشناسی البرز تصریح کرد: بر اساس بررسی و تحلیل نقشه‌های پیش‌یابی و تصاویر ماهواره‌های هواشناسی، فردا آسمان البرز نیمه‌ابری همراه با وزش باد و گرد و خاک، رگبار و رعد و برق است و هوا نیز در بعضی ساعات ناسالم برای گروه‌های حساس خواهد بود.

وی به پیش‌بینی دمای هوای فردا پرداخت و متذکر شد: فردا بیشینه دما ۳۴ درجه سانتی‌گراد و کمینه دما ۱۹ درجه سانتی‌گراد بوده و بیشینه باد ۱۴ متر بر ثانیه است.