روایت ژنرال میلی از کابوس های شبانه زمان ترامپ

به گزارش خبرگزاری مهر، ژنرال مارک میلی، رئیس ستاد مشترک ارتش ایالات متحده نگران بود که دونالد ترامپ، پس از شکست در انتخابات ریاست‌جمهوری از جنگ با ایران به‌عنوان ترفندی برای باقی‌ماندن در قدرت، استفاده کند.

به نوشته نیویورکر، حتی پس از اینکه بایدن به‌عنوان برنده قانونی انتخابات اعلام شد، او ترسید که ترامپ جنگی با ایران را آغاز کند تا بهانه‌ای برای باقی‌ماندن در قدرت به دست آورد.

میلی نگران دو سناریوی احتمالی بود. نخست آنکه او نگران بود که ترامپ یا به دنبال «استفاده از ارتش در خیابان‌های آمریکا برای جلوگیری از انتقال مشروع و مسالمت‌آمیز قدرت» باشد و یا اینکه رئیس‌جمهوری زنجیره‌ای از حوادث را به راه بیندازد که منجر به یک بحران کامل شود.

در آن زمان و در حالی که ترامپ ادعا می‌کرد در انتخابات تقلب شده است، وی و دستیارانش در واکنش به تحریکات جمهوری اسلامی در منطقه، احتمال حمله به ایران را مطرح کردند. میلی بارها و بارها از ترامپ خواست که به ایران حمله نکند، زیرا می‌ترسید این امر منجر به جنگ وحشتناک شود.

ترامپ توسط مشاورانی که دشمن ایران بودند و همچنین بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر وقت اسرائیل، برای حمله به ایران تشویق شد. در اوایل ژانویه، وقتی ترامپ پیشنهاد حمله موشکی به ایران را داد، میلی هشدار داد: «اگر این کار را بکنی، یک جنگ وحشتناک در پیش خواهد بود».

پس از اینکه بایدن به‌عنوان برنده اعلام شد، میلی به طور روزانه با مایک پمپئو، وزیر خارجه وقت و مارک مدوز، رئیس‌دفتر وقت کاخ سفید کنفرانس تلفنی برقرار می‌کرد.

ژنرال میلی از آنچه ترامپ درگیر آن بود نگران بود به طوری که جلسات روزانه را راهی برای کنترل رئیس‌جمهوری می‌دانست.

گزارش شده است که میلی به کارکنان گفته است که ما در شرایط اضطراری قرار داریم و «کار ما فرود ایمن این هواپیما و انجام انتقال صلح‌آمیز قدرت در ۲۰ ژانویه است.» در طول سال ۲۰۲۰ میلادی، میلی نسبت به آنچه ترامپ ممکن بود انجام دهد ترس داشت.

بر اساس این گزارش، وی در مخالفت با ترامپ یک طرح چهار ماده‌ای ارائه داد:

۱- اطمینان حاصل کنید که ایالات متحده در جنگ‌های غیرضروری خارج از کشور شرکت نمی‌کند؛

۲- از استفاده نیروهای نظامی آمریکایی در خیابان‌های آمریکا علیه مردم آمریکا جلوگیری کنید؛

۳- یکپارچگی ارتش را حفظ کنید؛

۴- صداقت خود را حفظ کنید.

پس از انتخابات گفته شد که میلی از شنیدن اینکه ترامپ نتیجه را نمی‌پذیرد وحشت‌زده شد. وی با رؤسای مشترک ملاقات کرد و طرحی را طراحی کرد که به‌موجب آن اگر ترامپ دستورهای غیرقانونی صادر کند، همه استعفا کنند. گفته می‌شود که میلی همچنین برای اعضای ارشد کنگره، از جمله نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان و میچ مک کانل، رهبر اکثریت مجلس سنا، روشن کرده است که ترامپ در استفاده از ارتش برای ماندن غیرقانونی در قدرت موفق نخواهد شد. او اطمینان داده که «وفاداری ما به قانون اساسی ایالات متحده است» و «ما درگیر سیاست نخواهیم شد.»

در تاریخ ۳ ژانویه، ترامپ پس از گذراندن تعطیلات کریسمس در مار-لا-لاگو، به کاخ سفید بازگشت. وی جلسه‌ای را در دفتر بیضی شکل با پمپئو و مشاور امنیت ملی وقت رابرت اوبراین برگزار کرد. این دو نفر به ترامپ گفتند که برای حمله به سایت‌های هسته‌ای ایران خیلی دیر است. میلی با تکرار این موضوع، به ترامپ گفت هزینه‌های بالقوه انجام چنین حمله‌ای چه هزینه‌هایی خواهد داشت.

ترامپ با عدم حمله نظامی به ایران موافقت کرد و موضوع رد شد. در پایان جلسه، ترامپ از میلی و کریستوفر میلر، سرپرست وزارت دفاع پرسید که آیا آنها برای تجمع اعتراضی که قرار بود در ۶ ژانویه برگزار شود، آماده هستند. «سه روز بعد، طرفداران ترامپ به پایتخت آمریکا حمله کردند.»