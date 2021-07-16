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۲۵ تیر ۱۴۰۰، ۲۳:۴۲

معاون وزیر نیرو:

آب زاینده رود ربطی به کارون ندارد/ طرح های انتقال آب را قبول کنید

آب زاینده رود ربطی به کارون ندارد/ طرح های انتقال آب را قبول کنید

اهواز- مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت: ورود آب به رودخانه زاینده رود در اصفهان ارتباطی به رودخانه های خوزستان و کارون ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم تقی‌زاده خامسی جمعه شب در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران خوزستان با موضوع بررسی مشکلات تأمین آب استان خوزستان با اشاره به اینکه در منطقه‌ای خشک حضور داریم که تأمین آب شرب هم مشکل است، اظهار کرد: راه حل چنین مشکلی این است که آب به صورت میان حوضه‌ای یا داخل حوضه‌ای منتقل شود تا آب شرب تأمین شود چرا حکومت نمی‌تواند به مردم برخی مناطق بگوید شما تشنه بمانید.

وی با اشاره به اینکه ۹۰ درصد آب کشور در بخش کشاورزی مصرف می‌شود ولی راندمان آن کمتر از ۵۰ درصد است، عنوان کرد: تا چه زمانی وضعیت باید اینگونه باشد؟ آب شرب ۷ درصد و صنعت ۳ درصد مصرف دارد و مابقی در بخش کشاورزی مصرف می‌شود.

معاون وزیر نیرو در خصوص ربط دادن جاری شدن آب در رودخانه زاینده رود به رودخانه‌های خوزستان نیز تصریح کرد: ورود آب به زاینده‌رود هیچ ارتباطی به کارون ندارد. ضمن اینکه ۹۰ میلیون مترمکعب برداشت آب در برابر حجم سد کرخه عددی نیست؛ این آب، حق‌آبه بخش شرق و غرب اصفهان برای باغات بوده است.

تقی‌زاده خامسی با اشاره به انتقادات از طرح انتقال آب بهشت آباد تصریح کرد: طرح بهشت آباد یک سامانه آبرسانی است که قرار بود بیش از یک میلیارد مترمکعب آب برای سه شهر منتقل کند که در طرح بازنگری کردیم و یک چهارم آن هم برای تأمین آب شرب اصفهان شد.

وی افزود: در دو سه سال قبل این پروژه در حال انجام بود اما به دلیل نداشتن مجوز زیست محیطی متوقف شد. تا امروز هیچ طرحی بدون مجوز زیست محیطی شروع نشده است و با داشتن این مجوز نیز تعطیل نشده است.

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت: هر طرح انتقال آب، مخالفان و موافقانی دارد اما وقتی مراحل قانونی را طی کرد، همه باید آن را قبول کنند.

وی افزود: طرح بهشت آباد برای بررسی زیست محیطی به سازمان محیط زیست ارسال شد که تونل را رد کردند. بررسی مجدد در حال انجام است و باید مراحل قانونی طی شود. اکنون این تونل تعطیل است و کار در آن انجام نمی‌شود.

تقی‌زاده خامسی گفت: خروجی سد کرخه سه شب است که سه برابر شده اما آب به پایین دست نمی‌رسد و وسط راه، آب را برای کشت‌های غیرقانونی می‌برند.

کد مطلب 5259267

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    نظرات

    • الی IR ۰۶:۳۹ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۶
      10 17
      پاسخ
      سرچشمه شون یکی ه
      • حمیدبارانی AE ۱۴:۳۷ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۷
        15 9
        هموطنان اصفهانی پس شما که میگید آب زاینده رود ربطی به کارون نداره یکی به من بگه تونل انتقال آب اول ودم کوهرنگ که از زردکوه سرچمه میگیره به کجا میره
    • IR ۰۷:۱۳ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۶
      33 37
      پاسخ
      آفرین آقا اما هرچی بگید این خوزستانیا قبول نمیکنند که آب زاینده رود ربطی به کارون و مردم خوزستان نداره اما خدا که میدونه کافیه آب زاینده رود حق مردم اصفهان بخصوص کشاورزان شرق اصفهان ما مگه گناه کردیم که زمین های کشاورزی باید بلااستفاده باشد
      • آرین IR ۱۶:۵۷ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۶
        32 22
        ما خوزستانیا کور نیستیم میبینیم آبمون رو دادن میبرن با یه مشت حرف دروغ هم میخوان بگن ن سد های بالادست همه خالی شدن همش رو بردن اصفهان و قم هزار تا طرح انتقال آب هس و آب خوزستان رو انتقال میدن عوضیا کدوم طرح انتقال آب از خلیج فارس به اصفهان هس همین الان استان های ساحلیمون آب و اس خوردن ندارن
      • آرین IR ۱۶:۵۷ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۶
        19 11
        ما خوزستانیا کور نیستیم میبینیم آبمون رو دادن میبرن با یه مشت حرف دروغ هم میخوان بگن ن سد های بالادست همه خالی شدن همش رو بردن اصفهان و قم هزار تا طرح انتقال آب هس و آب خوزستان رو انتقال میدن عوضیا کدوم طرح انتقال آب از خلیج فارس به اصفهان هس همین الان استان های ساحلیمون آب و اس خوردن ندارن
      • hackon IR ۰۵:۰۱ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۷
        19 14
        داداشم من خودم بچه درچه اصفهانم نامردی اینه که وسط کویر شلتوک (برنج) کاری بشه نامردی اینه که کشاورزی‌های پر مصرف آبی 2/3 آب رودخونه رو مصرف میکنه نامردیه که خود خوزستانی‌ها آب ندادند، بعد آبشون واسه کشاورزی پرمصرف آبی ما اصفهانیها باید مصرف بشه اول از همه باید دولتها در زمینه کشاورزی ورود کنند
      • IR ۲۰:۲۸ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
        5 2
        اولا کل سطح زیر کشت برنج در استان اصفهان فقط 630 هکتار است که اصلا با 250 هزار هکتار خوزستان - که در حد گیلان است- قابل مقایسه نیست.
      • - IR ۱۱:۱۲ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۹
        2 3
        آب کوهرنگ یکی از سرچشمه‌های کارون بود. پیوستن آن به زاینده‌رود بخاطر نزدیکی سرچشمه این دو رود از گذشته در نظر بوده‌است. در ۹۹۶ ه. ق. شاه عباس کبیر مأموریت پیوستن این دو رود را به میرفضل‌الله شهرستانی حاکم اصفهان سپرد. قرار بود که با کندن مسیری در کوه کارکنان این کار انجام شود؛ ولی بخاطر تحولاتی این
    • محسن IR ۰۷:۱۳ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۶
      31 4
      پاسخ
      گند زدید با مدیریتتان
    • همراه IR ۰۸:۳۵ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۶
      30 3
      پاسخ
      قبلا پس چراهمیشه زاینده رود پر‌آب بود و همیشه حور العظیم اب داشت نگید که بارندگی کمه که کسی باور نمیکنه
    • عبدالله IR ۰۸:۵۶ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۶
      49 17
      پاسخ
      فولاد باید در اصفهان تعطیل و به سواحل خلیج فارس منتقل شود بی آبی حل خواهد شد
      • محمد IR ۱۳:۴۲ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۶
        14 18
        بدون دانش حرف نزنید چون فولاد که از آبهای پسماند فاضلاب استفاده می کند و تسویه می کند و بعد از آن هم آب مجدد در سیکل استفاده قرار می گیرد
      • شب IR ۱۳:۴۵ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۶
        6 16
        بعداین همه آدم که بیکارمیشوندچه کسی جوابگو است مردم اصفهان احتیاجی نیست آبداخل زاینده رودباشه الان تووضعیت کرونا
      • IR ۱۷:۱۹ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۶
        31 4
        ما اصفهانیها هم باانتقال فولاد وذوب آهن موافقیم بجز آلودگی وسرطان وازبین رفتن طبیعت چیزی برامون نداشته،درآمدش هم توجیب دولته واشتغالش هم واسه استانهای همجوار
      • اصفهان زیبا IR ۲۰:۳۷ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
        6 1
        والا همه موافق هستن که این دو صنعت از اصفهان بره چونکه فقط آلودگی هوا برای ما داره و اکثر کارگرهاش از خوزستان و ایذه و چهارمحال بختیاری هستند تا خود اصفهان
    • T IR ۱۰:۱۱ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۶
      9 0
      پاسخ
      قبول نمیکنند.... عقلا
    • IR ۱۰:۵۷ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۶
      27 17
      پاسخ
      پس به کجا ارتباط داره چهارمحال و بختیاری بی کس وبی بدبخت
    • محمد IR ۱۱:۱۲ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۶
      54 2
      پاسخ
      مردم امداختین به جون هم نه مقصر خوزستانیا هستن نه اصفهامیا . مقصر بی سوادی شماست..گند زدین به همه چی
    • اهواز IR ۱۱:۴۸ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۶
      37 20
      پاسخ
      آها بله جناب دوستان اشتباه نکنید آب کارون به صورت اتفاقی خالی شد! و خیلی اتفاقی زاینده رود پر شد! خجالت بکشید خوزستان تا کی باید آسیب ببینه؟! گناه مردم خوزستان چی هست که نه آب درست و حسابی دارن نه هوای سالم؟ تا قبل که بحث گرمی هوا و آلودگی بود یه جوری کنار می اومدیم ولی این یکی رو چجوری قبول کنیم؟؟؟
      • IR ۱۲:۳۱ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۷
        7 6
        همون ابهای پشت سدهای خوزستان سی درصدش از لرستان و غرب اصفهان سرچشمه میگیره جو الکی ندین
      • IR ۱۳:۲۷ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۷
        4 5
        میشه یک مدرک و مستند بیاری که از فلان لوله در فلان منطقه و یا از فلان تونل در فلان منطقه اب از کارون به زاینده رود می اورند چون تمام مسئولین منکر این اتفاق هستند، وفقط در فضای مجازی این ادعا رخ داده و اگر انتقال ابی رخ می دهد چند لیتر و میزان ان چه مقدار می باشد حداقل یه مستندی چیزی درست کنید که قشن
    • رضا IR ۱۱:۵۲ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۶
      11 4
      پاسخ
      والله ما کشاورزان هرچی‌میگیم باور ندارن نصف اصفهان اهوازی بختیاری هستن اب رو توی لوله میبرن وگرنه بعد دوسال اب اومده زاینده رود هورالعظیم خشک شده میگن همش از زمان خاتمی قرارداد باکویت و یزد کرمان توی لوله پیدا نیست
      • علی IR ۱۴:۳۴ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۷
        11 8
        کل آب و نفت بختیاری هم تو حلق اصفهانه
    • IR ۱۱:۵۲ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۶
      24 4
      پاسخ
      قبل از تاسیس فولاد مبارکه هم زاینده رود پر آب بود و هم کارون .کسانی که محل احداث فولاد مبارکه رو از بندر عباس به اصفهان تغییر دادند باید پاسخگو باشند. در ضمن در مسیر کارون تعداد زیادی سد احداث شده که بیست در صد برق کشور رو تامین می کنند و بعلت انحراف آب بی آب ماندهاند.
    • اهواز IR ۱۱:۵۷ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۶
      14 34
      پاسخ
      آها بله جناب دوستان همگی درجریان باشید به صورت اتفاقی آب کارون خشک شد! و دوباره به صورت خیلی خیلی اتفاقی زاینده رود پر آب شد! خجالت بکشید. خوزستان تا کی باید تحمل کنه؟نه هوای درستی داره و نه آبی حالا با هوای گرم و آلوده کنار می اومدیم ولی این یکی رو چجوری تحمل کنیم؟
    • اهواز IR ۱۱:۵۹ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۶
      11 26
      پاسخ
      آها بله جناب دوستان همگی درجریان باشید به صورت اتفاقی آب کارون خشک شد! و دوباره به صورت خیلی خیلی اتفاقی زاینده رود پر آب شد! خجالت بکشید. خوزستان تا کی باید تحمل کنه؟نه هوای درستی داره و نه آبی حالا با هوای گرم و آلوده کنار می اومدیم ولی این یکی رو چجوری تحمل کنیم؟
    • اهواز IR ۱۲:۰۳ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۶
      2 4
      پاسخ
      😕
    • محمد IR ۱۲:۱۲ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۶
      39 22
      پاسخ
      گیرم ازکارون بیاداصفان که عمرا همچین چیزی نیس مگه اصفانیاکم جادادندبه خوزستانیاموقع جنگ همه کوچ کردنداومدنداینجا الان فولادشهرشاهین شهربیایدببینیدچقدرخوزستانی ساکنند
      • اهواز IR ۰۰:۳۰ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۷
        10 4
        این دو مسئله کاملا جدا از هم هستند. منتی بر سر خوزستانی ها نیست قطعا اگر وضعیتی مشابه وضعیت خوزستان برای هر استان دیگه ای بود خوزستانی ها اولین کسایی بودن که با آغوش باز پذیرای مردم اون استان بودن و این مسئله هم کاملا ثابت شده هست در ثانی این اتفاق دلیلی برای خروج آب از خوزستان نیست
      • خوزستان IR ۱۴:۰۱ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۷
        8 1
        شما یک سر تشریف ببرید اهواز . هنوز هم خیلی از مردم با لهجه اصفهانی و لهجه های استان های دیگه صحبت می کنند. علت غیر بومی بودن شهر اهواز و آبادان و خرمشهر و ... اینه که از همه استان ها از جمله اصفهان اومدند کار و زندگی کردند و هنوز هم ادامه داره. سالیان ساله که خوزستان درصدبالایی از درآمد کشور رو داره
    • علی رضا IR ۱۲:۳۳ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۶
      11 7
      پاسخ
      حاصل تونل زدن نا مربوط وانحراف غیر قانونی آب میشوید این
    • IR ۱۳:۲۵ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۶
      18 12
      پاسخ
      همین بهشت آباد سر شاخه کارون هست که آبش با تونل می‌خواهین ببرین اصفهان و تمام دشت کیار وبروجن خشک می‌شود تالاب‌های سولقان و چه خور چشمه شلمزار خشک خواهد شد غیر فاجعه اسم این کار چیه؟
    • IR ۱۳:۵۳ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۶
      19 15
      پاسخ
      ربط داره شما نمی دونید سر چشمه کارون بهشت آباده که دارید آبشو می‌برید اصفهان
    • IR ۱۵:۵۱ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۶
      17 5
      پاسخ
      بزرگترین طرح انتقال آب خاور میانه (قم رود) بزرگترین خیانتی که به مردم لرستان شد خیلی از روستاها به خاطر این طرح نابود شدن باز هم اصفهانی ها دارن مخفیانه آب های لرستان را انتقال میدن.لرستان و بختیاری چرا باید این وسط قربانی بشن
      • علیرضا AE ۱۹:۲۷ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۷
        8 2
        داداش شما اصفهان زندگی میکنید خبر دارید چه وضعه؟! کدوم آب ؟!؟! مگه زاینده رود تازه احداث شده ؟! که ریششو خشکوندن !! همونایی که با مدیریت گاویشون زاینده رودو خشکوندن الان چسبیدن هوو کردن کارونو کرخه رو بخشکونن بگن فرستادیم اصفهان!!! دعوای قومو قبیله ای بین شهرها راه بندازن ننگ نامدیریتی و نفهمیشونه
    • عباس IR ۱۵:۵۵ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۶
      20 6
      پاسخ
      یجور میگن زاینده رود پر اب شد ک ادم میونه چی بگه دو روز دیگه رود خونه را میبندن،اب اصن به تالاب نمیرسه یکی دیگه اب میدزده شماها سرش دعوا میکنین!!! ۴۰ سال دیگه هم ک بگذره بازم نمیفهمین از کجا خوردین!!!.
    • شهاب IR ۱۸:۲۷ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۶
      14 4
      پاسخ
      علم شما مهندسین کجا رفته بود که وقتی هنوز آب بهشت آباد را انتقال ندادید از آب اصفهان به یزد و کرمان دادید،اول چاه را می کندید بعد منار را می بردید،،،چند نفر دیگر باید نابود شوند که آب به کشاورزان برسد،،،،دهانمان پر از خون است و دم نمی زنیم،،،،
    • IR ۲۱:۲۴ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۶
      13 7
      پاسخ
      چطور آب زاینده رود بکارون ربط نداره،وقتی آب زاینده رود رو برای صنایع بزرگ فولاد و سرامیک به یزد،کرمان و کاشان انتقال دادن و زاینده رود خشک شد برای جبران آن آب رو از سرچشمه کارون و آبهای که بخوزستان میرفت رو با طرحهای تونل کوهرنگ۲ و ۳،طرح گلاب،سد کوهرنگ۳،تونل بهشت آباد به سمت اصفهان هدایت کردند
    • خسرود IR ۲۲:۵۵ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۶
      16 7
      پاسخ
      تمام اختلافات استان ها بر سر آب دولتهای قبل هستند که آب زاینده رود بستند و به شهر های دیگر بردند و حالا استان های دیگر نمک روی زخم اصفهان میریزند
    • IR ۲۳:۰۵ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۶
      15 4
      پاسخ
      واقعا خجالت نمی‌کشید؟! استانی که روی نفت و گاز باید این وضع رو داشته باشه؟؟ این شهر باید مثل پاریس باشه بعد ما دربند اینیم که آب نداریم خوزستان رو با تهران و اصفهان و تبریز و شیراز و مشهد مقایسه کنید خوزستان در مقابل اونا مثل طویله هست این حق ثروتمند ترین استان ایران نیست خوزستان فقیر ترین غنی هست
      • اهواز IR ۰۰:۲۴ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۷
        4 2
        دوست عزیز عصبانی هستی حق داری ولی خداییش طویله چیه نوشتی؟ چرا به خودمون توهین میکنی؟
    • خسرو IR ۲۳:۰۹ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۶
      8 3
      پاسخ
      فقط مدیریت غلط و دولتهای قبلی مقصر هستن بیست و یک سال است که آب زاینده رود را بستن حق آبه آن کجا میرود
    • علی IR ۲۳:۳۴ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۶
      15 6
      پاسخ
      بعد چند سال ۱۰ روز قراره اب بیاد تو زاینده رود برا کشاورزا این ۱۰ روز خوزستانو خشکونده چندین هزار خوزستانی تو اصفهان ساکنن ازشون بپرسین اگه در طول سال اونا تو زاینده رود اب دیدن ما هم دیدیم
      • محمد IR ۱۰:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۷
        15 6
        خجالت داره. اصفهان خشک شده بخاطر انتقال آب به شهرهای دیگه بدون جایگزین کردن و دوستان خوزستانی لرستانی بختیاری یزدی و... همه طلب کار مردم اصفهان هستن. مردم اصفهان چرا. واقعا خجالت نمی‌کشید. بزرگترین خیانت را به مردم اصفهان کردند و سالهاست که رودخانه زاینده رود خشک شده و الآن میگید مردم اصفهان...
    • IR ۰۱:۲۱ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۷
      7 4
      پاسخ
      🔻آب از سرشاخه‌های چهار محال و زاگرس کجا می روند؟ ▫️پروژه سد و تونل کوهرنگ یک، انتقال ۲۵۵ میلیون متر مکعب به اصفهان ▫️پروژه سد و تونل کوهرنگ دو، انتقال ۲۵۵ میلیون متر مکعب به اصفهان ▫️پروژه سد و تونل کوهرنگ سه، در حال ساخت، انتقال ۲۵۵ میلیون متر مکعب به اصفهان ▫️پروژه سد و تونل بهشت آباد،
    • IR ۰۱:۲۸ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۷
      6 4
      پاسخ
      پروژه سد و تونل بهشت آباد، انتقال ۷۷۰ میلیون متر مکعب به اصفهان، کرمان، یزد ▫️کوهرنگ سه و بهشت آباد فاقد مجوز محیط زیستی هستند. ▫️سد و تونل چشمه لنگان، ۱۹۵ میلیون متر مکعب، انتقال به اصفهان ▫️خدنگستان، ۶۵ ملیون متر مکعب به اصفهان ▫️پروژه ونک سولگان انتقال به رفسنجان
      • حمید حاج کاظم IR ۱۱:۳۰ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۷
        2 4
        وقتی سیلاب و اضافه آب وارد دریا میشود خیلی غیر منطقی که این سرمایه طبیعی مفت و بیخود به دریا بریزد اگر تنگ نظری کنید قهر خدا مثل سیل زندگی شما را خواهد برد
    • ش م IR ۰۶:۵۳ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۷
      9 2
      پاسخ
      یکی به تقی زاده خامسی بگوید بلانسبت معاون وزیر خنده داره بگویی زاینده رود وکارون به هم مربوط نیستند وقتی دروغگویان ونالایقان برجای بزرگان تکیه زدند نتیجه میشود همین که به طبیعت یه کشور ومردم سرزمینش خیانتها کرده اید وویرانیها ببارآورده اید
      • حمید حاج کاظم IR ۱۱:۲۸ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۷
        3 4
        وقتی سیلاب و اضافه آب وارد دریا میشود خیلی غیر منطقی که این سرمایه طبیعی مفت و بیخود به دریا بریزد اگر تنگ نظری کنید قهر خدا مثل سیل زندگی شما را خواهد برد
    • امیر IR ۰۹:۴۶ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۷
      5 3
      پاسخ
      بیش از این ب این منطقه خیانت نکنید خوزستان نیاز ب مدیر و مدیریت بومی و خوزستانی دارد منابع خوزستان فقط و فقط مال خوزستان هست شماهم بیشتر از بخودت فشار نیار و برنامه نده . شما حق نداری یک قطره از آب خوزستانو انتقال بدی و یا اینکه بخوای با این طرحها موافقت کنید مشکل مملکت نبود آدمهای باسواد و مدیرهست
      • حمید حاج کاظم IR ۱۱:۲۸ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۷
        1 4
        وقتی سیلاب و اضافه آب وارد دریا میشود خیلی غیر منطقی که این سرمایه طبیعی مفت و بیخود به دریا بریزد اگر تنگ نظری کنید قهر خدا مثل سیل زندگی شما را خواهد برد
      • ۸ IR ۱۲:۴۵ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۷
        1 2
        شما هم به ایل و تبار بگو حق ندارند از خوزستان جاشون را بیرون بزارند
    • مینا IR ۱۰:۳۳ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۷
      8 0
      پاسخ
      مدیران اون بالا دست نشستند به ریش همه ی ماها می خندند، خوشحالند که مردم دو تا استان را به جون هم انداختند خودشان سالاری می کنند
    • S IR ۱۲:۴۱ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۷
      5 7
      پاسخ
      منافقینی که خودشان را خوزستانی جا میزنند و بر علیه اصفهان صحبت میکنند و به دروغ میگویند باعث خشکسالی خوزستان زاینده رود است قطع به یقین برای انتقام آمده اند. انتقام کوتاه کردن دست کثیف شان از خرمشهر و خوزستان در زمان جنگ که توسط فرماندهان و اصفهانی های جربزه دار افتاد .
    • S IR ۱۲:۵۳ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۷
      6 5
      پاسخ
      ظاهرا دلارهای عربستان و گروهک الاحوازیه کار خودشو کرده . یه مشت وطن فروش چشم بسته میگند حق خوزستان توسط اصفهان ضایع شده . بدون دلیل و بدون مطالعه . حجن سدهای خوزستان الان ۱۵ میلیارد و حجم سد زاینده رود ۳۰۰ میلیون . پیدا کنید پرتقال فروش را .
      • علی IR ۱۷:۲۷ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۴
        0 0
        دقیقا
    • هم میهن IR ۱۲:۵۸ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۷
      4 2
      پاسخ
      هموطن ، مرز میان استانها رو خود ما کشیدیم . خیلی فریب نخوریم . به جای دعوای قومی باید به این فکر کنیم که گرمای زمین و نبود بارش نتیجه مصرف سوخت بی کیفیته که بر میگرده به تحریم . دود همون کاغذ پاره ها که در مجلس آتش زدیم داره چشممون رو کور میکنه . فکر کنید.
    • گل سنگ IR ۱۳:۳۹ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۷
      7 0
      پاسخ
      عملا مردم چند استان بخصوص خوزستان واصفهان وچهارمحال رو به جون همدیگه انداختن با این بی لیاقتیها وبی کفایتیشون! منتظر جنگ داخلی برسر آب باشیم.... همه جای دنیا تامین آب شرب منطقه ای به منطقه دیگر مجاز وقانونیه اما انتقال آب برای بخش کشاورزی وصنعت غیر قانونی وغیر مجاز تاکجا در ویرانی کشور پیش میرید!
    • خوزستان IR ۱۳:۵۱ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۷
      6 0
      پاسخ
      لطفا اول چک کنید ببینید وسعت زمین های کشاورزی کدوم استانه که درصد بالایی از محصولات کشاورزی ایران رو تامین می کنه. مسلما خوزستان. بنابراین اگر اولویت کشاورزی باشه بازهم حق با خوزستانه. از لحاظ وسعت زمین های کشاورزی اول خراسان و بعد خوزستانه. از لحاظ میزان تولید محصولانت کشاورزی هم اول خوزستانه.
    • Sn AE ۱۴:۰۷ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۷
      5 0
      پاسخ
      برادران بی آبی کارون و زاینده رود نه تقصیر خوزستانی هاست نه تقصیر اصفهانی ها کوهرنگ بدبخت پدرش در میآد ۷ درصد آب کشور نیده اونوقت این مسئولین..... آب رو نابود می کنن با دعوا مشکلی حل نمی شه به جای این کارا بیاید متحد شید و اعتراضاتتون رو به گوش میئولین برسونین
    • ناشناس IR ۱۴:۴۵ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۷
      6 0
      پاسخ
      یعنی می فرمائید هر طرح ولو کار شناسی نبودن وخسارت زیاد محیط که با نفوذ و رابطه و....تصویب شده را همه باید قبول کنند. کدام عقل سلیمی میگه برای اباد کردن یک منطقه مناطق دیگر را خراب کنیم . منظور همین تونل یا زهکش بهشت اباده مناطق مسیرشو به کویر تبدیل کنه که اصفهان و یزد وعیره چون در دستگاه های اجرائی
    • احمد IR ۱۴:۵۹ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۷
      6 2
      پاسخ
      جوک سال، آب کارون ربطی به زاینده رود نداره😏 تاکی میخوایید دروغ بگید
    • CA ۱۵:۴۳ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۷
      5 3
      پاسخ
      ما یزدی ها آب کوهرنگ رو میخوریم .نه آب زاینده رود
      • IR ۲۰:۳۲ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۷
        2 1
        شهر ما رو شما یزدیها از بین بردین 😠😡
    • محسن IR ۱۷:۰۱ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۷
      5 2
      پاسخ
      همین دیدگاه مدیرانی مثل شما به اینجا رسیده که توی جلگه خوزستان اجازه کشت برنج نمیدن ولی تو کویر اصفهان کشت برنج آزاده. حیا کن آقا آب رو از سرچشمه برمیدارین نتیجش مرگ کشاورزی و دادمداری و شدت ریزگردها تو خوزستان میشه
    • امیرمحمد IR ۱۹:۴۲ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۷
      3 0
      پاسخ
      همش بخاطربی مدیریتی وبی تدبیری مسئولین چرابایداین وضع پیش بیادکه مردم استانهااین حرفارابهم بزنند.. مایه شیخ بهایی کم داریم..
    • IR ۱۹:۴۶ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۷
      5 2
      پاسخ
      متاسفانه مردم اصفهان و خوزستان وچهار محال بیشترین صدمه را از سیاست های دولت‌ها دراین چند سال متحمل شده اند اهالی اصفهان و خوزستان چشمتان را باز کنید ببینید از اختلاف شما وبحث بی‌دلیلتان چه کسانی سود برده‌اند حق آب این دو استان درکجا خرج می‌شود که بی‌صدا کار خود را پیش میبرند
    • سعدیه پورمالکی IR ۲۲:۰۳ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۷
      3 1
      پاسخ
      دوستان ما خوزستانی ها از خوشحالی هموطنانمون ناراحت نمیشیم بلکه خوشحال ولی حق خوزستان که یک سوم درآمد ایران را شاید هم بیشتر تامین میکنه این نیست اگر کسی اومده جنگیده تو خوزستان منتی بر خوزستان وخوزستانی نداره چون وظیفه اش بود امنیت اونها بسته به امنیت خوزستان وصد البته قدر دان همه هموطنان هستیم
    • حسین IR ۲۲:۰۵ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۷
      5 0
      پاسخ
      خوزستان ن فولاد میخواد ن ذوب آهن اصفهان رو مبارک خودشه باشه خوزستان حتی چیزای که خودش داره هم برا خودش نمیخواد فقط یک درصد فقط یک درصد منابع ش رو بدن ب خودش خوزستان چرا باید 90 درصد مردم ش زیر خط فقر باشن درح الی ک منابعش کل ایران رو تامین میکنه خوزستان باید بهتر از امارات وبهترین کشور های دنیا.
    • IR ۲۳:۴۱ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۷
      6 0
      پاسخ
      سلام خوزستان از نظر زندگی تمام شرایط یک زندگی عیدعال رو دارد وازنظر اقتصادی یک استان ثروتمند جهان هست نفت گاز ومعدنهای فراون زمینهای حصل خیز ونخلستانهای بزرگ و دامپرویهای گوناگون واولین تمدن جهان یعنی عیلام دار انجا بوجود امده واز دیرباز تا الان دارد جرع کل ایران رو میکشد وتمام ایران از آن نون میخور
    • IR ۲۳:۴۵ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۷
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      پس خواهشن هیچ استانی خودشو با خوزستان مقایسه نکنه چون با این حال از امکانات اولی خود محروم شدن و الان اب راهم دارن از خوزستان میگیرند پس کسی از حق پیشه خوزستانی صحبت نکند ممنون 9
    • صیاد IR ۰۱:۳۸ - ۱۴۰۰/۰۴/۳۰
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      سلام ، کارون و این زاینده رود که دارین درباره اش صحبت میکنید نه مال اصفهان و نه خوزستان بزودی در استان چهارمحال بختیاری اتفاقاتی رخ میده که باید حق به حقدار برسه
    • رحمان مقرب IR ۱۸:۵۶ - ۱۴۰۰/۰۴/۳۰
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      تونل اول کوهرنگ از سال ۱۳۳۲ تاکنون به مقصد زاینده‌رود و تونل دوم کوهرنگ از سال ۱۳۶۸ تاکنون به مقصد زاینده‌رود در حال فعالیت هستند؛ همچنین تونل چشمه لنگان از سال ۱۳۸۴ تاکنون به مقصد زاینده‌رود در حال انتقال آب است، سد کمال صالح رود تیره (سرشاخه دز) نیز از سال ۱۳۹۰ تاکنون به مقصد صنایع اراک و فلات مرک
    • IR ۰۵:۱۹ - ۱۴۰۰/۰۵/۰۹
      2 0
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      فقط مقصر اصلی دولتها هستند که ملت را تو رو هم بیندازند واز این آب گل آلود ماهی نمونه اش همین بگو نگو خوزستانی واصفهانیهاست.مقصر اصلی مسئولین و مدیران بی کفایت هستند که بدون فکر عواقبش هر کار خرابی را انجام میدهند تا خود را نابغه وکارآمد جلوه بدهند..ولی ندانسته چوبش را مردم میخورند وزررش را بیت المال
    • عبدالامیر عسكر IR ۱۳:۱۶ - ۱۴۰۰/۰۷/۱۶
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      بودجه نفت وگاز وپتروشیمی برای خرید آب یا تصفیه کننده آب شرب وبودجه نفت وگاز وپتروشیمی برای زندگی بدون کار فقط با فروش آنها انجام می دهدیم
    • مهدی IR ۱۰:۰۸ - ۱۴۰۰/۰۹/۰۶
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      بدترین مدیریت وقتیه که آب رو از جایی که خودش مشکل کمبود آب داره به یه جای بیابونی منتقل کنن. مثل پروژه ای که طی اون آب رو از الیگودرز (لرستان) به شوره زاری به نام قم (و چند تا شهر دیگه) منتقل کردند. چه لزومی داره وقتی شهری مثل قم آب شرب نداره و یه بیابون خشکه این همه ساکن داشته باشه؟
    • صمد IR ۰۲:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۱/۱۷
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      قابل توجه دوست عزیز که میگه خوزستانی ها تا کی باید مشکل کم آبی داشته‌ باشد یا چرا کارون کم آب شده من جواب شما عزیزان رو میدم اصلا مشکل اصفهان نیست که کارون کم آب شده بلکه این کار فراتر از این حرفها ست یزد یک استان کویر است که آب شرب هم به زحمت برای جمیعت خود فراهم می‌کرد از اول انقلاب کسانی که دست در قدرت دارن با کاشتن نهال درست کردن باغ باغچه از کویر خشک دارن زمین زراعی درست می‌کنند کارخانجات کاشی تیرآهن و لاستیک و غیره در صنعت بکار میبرن به چه امیدی بله به امید آب کارون مگر هرنفر چند لیتر آب

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