آب زاینده رود ربطی به کارون ندارد/ طرح های انتقال آب را قبول کنید

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم تقی‌زاده خامسی جمعه شب در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران خوزستان با موضوع بررسی مشکلات تأمین آب استان خوزستان با اشاره به اینکه در منطقه‌ای خشک حضور داریم که تأمین آب شرب هم مشکل است، اظهار کرد: راه حل چنین مشکلی این است که آب به صورت میان حوضه‌ای یا داخل حوضه‌ای منتقل شود تا آب شرب تأمین شود چرا حکومت نمی‌تواند به مردم برخی مناطق بگوید شما تشنه بمانید.

وی با اشاره به اینکه ۹۰ درصد آب کشور در بخش کشاورزی مصرف می‌شود ولی راندمان آن کمتر از ۵۰ درصد است، عنوان کرد: تا چه زمانی وضعیت باید اینگونه باشد؟ آب شرب ۷ درصد و صنعت ۳ درصد مصرف دارد و مابقی در بخش کشاورزی مصرف می‌شود.

معاون وزیر نیرو در خصوص ربط دادن جاری شدن آب در رودخانه زاینده رود به رودخانه‌های خوزستان نیز تصریح کرد: ورود آب به زاینده‌رود هیچ ارتباطی به کارون ندارد. ضمن اینکه ۹۰ میلیون مترمکعب برداشت آب در برابر حجم سد کرخه عددی نیست؛ این آب، حق‌آبه بخش شرق و غرب اصفهان برای باغات بوده است.

تقی‌زاده خامسی با اشاره به انتقادات از طرح انتقال آب بهشت آباد تصریح کرد: طرح بهشت آباد یک سامانه آبرسانی است که قرار بود بیش از یک میلیارد مترمکعب آب برای سه شهر منتقل کند که در طرح بازنگری کردیم و یک چهارم آن هم برای تأمین آب شرب اصفهان شد.

وی افزود: در دو سه سال قبل این پروژه در حال انجام بود اما به دلیل نداشتن مجوز زیست محیطی متوقف شد. تا امروز هیچ طرحی بدون مجوز زیست محیطی شروع نشده است و با داشتن این مجوز نیز تعطیل نشده است.

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت: هر طرح انتقال آب، مخالفان و موافقانی دارد اما وقتی مراحل قانونی را طی کرد، همه باید آن را قبول کنند.

وی افزود: طرح بهشت آباد برای بررسی زیست محیطی به سازمان محیط زیست ارسال شد که تونل را رد کردند. بررسی مجدد در حال انجام است و باید مراحل قانونی طی شود. اکنون این تونل تعطیل است و کار در آن انجام نمی‌شود.

تقی‌زاده خامسی گفت: خروجی سد کرخه سه شب است که سه برابر شده اما آب به پایین دست نمی‌رسد و وسط راه، آب را برای کشت‌های غیرقانونی می‌برند.