ساماندهی کنکور دوشنبه نهایی می شود

منصور کبگانیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نهایی شدن ساماندهی کنکور گفت: در جلسه این هفته شورای عالی انقلاب فرهنگی که عصر روز دوشنبه برگزار می‌شود ساماندهی کنکور نهایی خواهد شد.

دبیر ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور افزود: تا کنون ۷ ماده با اصلاحاتی در این خصوص تصویب شده است که به موجب آن داوطلبان ۱۴۰۲ آموزش عالی، با آرامش بهتر، و با تحصیل در عمق مطالب درسی به کنکو ورود می‌کنند.

وی ادامه داد: در یک سال دانش آموز می‌تواند دو بار کنکور دهد و هر کدام امتیاز بهتری داشته باشد را می‌تواند انتخاب کند و نتیجه آن تا ۲ سال معتبر است، ۶۰ درصد به سابقه تحصیلی متقاضیان اختصاص داده شده است و متقاضی مجبور نیست بلافاصله وارد دانشگاه شود همچنین سنجش نیز از پذیرش جدا شده است.

وی ادامه داد: متقاضیان کنکور اطمینان خواهند داشت ۶۰ درصد از امتیازی که به دست می‌آورند آن مطالبی است که در دبیرستان خوانده و در قالب امتحانات نهایی نتیجه آن به دست آمده است.

دبیر ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور افزود: در حال حاضر یک امتحان نهایی برگزار می‌شود و ما حتی برای اینکه فشار کم‌تری به دانش آموزان وارد شود در صدد هستیم این امتحانات را به ۲ تا ۳ بار امتحان تبدیل کنیم که هنوز تصویب نشده است.

وی افزود: بنابراین به افرادی که از سال ۱۴۰۲ می‌خواهند با این روش وارد دانشگاه شوند توصیه می‌کنم، به عمق یادگیری توجه کنند. درس را درست بخوانند، تست محوری بسیار کم شده است و تاکید ما این است که متون درسی را با عمق خوب بخوانند.