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۲۶ تیر ۱۴۰۰، ۱۰:۵۱

دبیر ستاد نقشه علمی :

ساماندهی کنکور دوشنبه نهایی می شود

ساماندهی کنکور دوشنبه نهایی می شود

دبیر ستاد راهبردی نقشه جامع علمی کشور گفت: عصر دوشنبه هفته جاری ساماندهی کنکور در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی نهایی می شود.

منصور کبگانیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نهایی شدن ساماندهی کنکور گفت: در جلسه این هفته شورای عالی انقلاب فرهنگی که عصر روز دوشنبه برگزار می‌شود ساماندهی کنکور نهایی خواهد شد.

دبیر ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور افزود: تا کنون ۷ ماده با اصلاحاتی در این خصوص تصویب شده است که به موجب آن داوطلبان ۱۴۰۲ آموزش عالی، با آرامش بهتر، و با تحصیل در عمق مطالب درسی به کنکو ورود می‌کنند.

وی ادامه داد: در یک سال دانش آموز می‌تواند دو بار کنکور دهد و هر کدام امتیاز بهتری داشته باشد را می‌تواند انتخاب کند و نتیجه آن تا ۲ سال معتبر است، ۶۰ درصد به سابقه تحصیلی متقاضیان اختصاص داده شده است و متقاضی مجبور نیست بلافاصله وارد دانشگاه شود همچنین سنجش نیز از پذیرش جدا شده است.

وی ادامه داد: متقاضیان کنکور اطمینان خواهند داشت ۶۰ درصد از امتیازی که به دست می‌آورند آن مطالبی است که در دبیرستان خوانده و در قالب امتحانات نهایی نتیجه آن به دست آمده است.

دبیر ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور افزود: در حال حاضر یک امتحان نهایی برگزار می‌شود و ما حتی برای اینکه فشار کم‌تری به دانش آموزان وارد شود در صدد هستیم این امتحانات را به ۲ تا ۳ بار امتحان تبدیل کنیم که هنوز تصویب نشده است.

وی افزود: بنابراین به افرادی که از سال ۱۴۰۲ می‌خواهند با این روش وارد دانشگاه شوند توصیه می‌کنم، به عمق یادگیری توجه کنند. درس را درست بخوانند، تست محوری بسیار کم شده است و تاکید ما این است که متون درسی را با عمق خوب بخوانند.

کد مطلب 5259474
زهرا سیفی

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    نظرات

    • IR ۱۳:۳۹ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۶
      75 15
      پاسخ
      این طرح به هیچ وجه اجرایی نیست و فقط مافیای امتحان نهایی رو اجرا میکند چرا سرتون رو مث کبک کردین زیر برف 60 درصد برا سوابقی که امتحان های فشل و مزخرف اموزش پرورش هست؟؟ بیش از هشتاد. درصد افرادی که کنکور میدن با این طرح مخالفت کردن
      • علی IR ۱۱:۵۵ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۷
        3 12
        این تسمیم نهای شده و از سال ۱۴۰۲ اجرای خاهد شد
    • علیرضا نیکرو IR ۱۵:۱۱ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۶
      10 10
      پاسخ
      کنکور سالی دو بار برگزار گردد از امسال سوابق تحصیلی تاثیری در کنکور نداشته باشد دوره ارشد حذف گردد تغییر رشته بعد از لیسانس ممنوع حذف دانشگاه تربیت معلم حذف سهمیه ها بومی گزینی دانشجویان در استان خود تحصیل کنند
    • maryam IR ۱۵:۳۱ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۶
      19 13
      پاسخ
      مزخرفه
    • ناشناس IR ۱۵:۳۵ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۶
      29 33
      پاسخ
      چرا نباید از کنکور۱۴۰۱ باشه این طرح ؟؟
    • امیر IR ۱۶:۲۹ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۶
      40 5
      پاسخ
      امنیت امتحانات نهایی واقعا زیر سواله جدا از این ها چگونه امنیت امتحانات سال دهم و یازدهم داخل مدارس قراره تامین بشه ایا اموزشو پرورش میتونه در سه سال امنیت امتحانات نهایی و داخلی مدارس رو تامین کنه والا سنجش نتونسته امنیت رو در یک ازمون صد در صدی برقرار کنه بعد اموزشو پرورش میخواد؟ تصمیمات شتاب زده
    • امیر IR ۱۶:۴۴ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۶
      30 7
      پاسخ
      نمره گرایی ـ معدل گرایی ـ مافیای کتاب امتحانات دبیرستان -مافیای خود امتحانات فروش سوال و غیره-مافیای مدارس غیر انتفاعی همه اینها بجای سال اخر از سال دهم دبیرستان شروع میشه
    • صبا IR ۱۷:۱۷ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۶
      24 10
      پاسخ
      واقعا نمیدونم دارید با سرنوشته ماها چطوری بازی میکنید اون بیچاره ای که برای مد درس نخونده و خواسته تو کنکور خودی نشون بده چی که خیلیا اینجوری هستن حدود70درصد دانش آموزای کنکوری ینی اینقدر راحت میتونید با سرنوشت هدفو آینده ی ما بچه ها بازی کنید ای کاش حق انتخاب داشتیم برای جامعه ای که توش مابازیچیم
    • IR ۱۷:۲۱ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۶
      30 8
      پاسخ
      خدا به دادمون برسه .میترسین کتکور را حذف کنید از نون خوردن بیفتید
    • IR ۱۷:۵۳ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۶
      49 9
      پاسخ
      کاملا مخالف هستم چون در مدارس غیر انتفاعی با پول میشه سوابق تحصیلی درخشان بدست آورد
    • Amir ۱۹:۱۹ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۶
      9 33
      پاسخ
      👌👌بهترین کاره👌👌
    • آینا IR ۱۹:۲۲ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۶
      19 6
      پاسخ
      آقا ما با همین شرایط کنکور اوکی هستیم دستکاری نکنید لطفا..... بابا بیشتر ناعدالتی هست تا عدالت واقعا فرقی بین مدارس تهران با روستا وجود نداره به نظرتون هروقت این فرق رو از بین بردید بیاید عدالت رو در کنکور برقرار کنید ... ما با همین شرایط اوکی هستیم نکننننننننید
    • زهرا IR ۱۹:۲۵ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۶
      20 5
      پاسخ
      نکنید این کار رو این همه مخالفت وجود داره لطفا صدای این مخالفت ها رو بشنوید و بزارید کنکور۱۴۰۲ با همین روال سابق برقرار بمونه ما مخالف این طرح هستیممممم
    • رضا IR ۱۹:۳۷ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۶
      18 2
      پاسخ
      اگه این امتحانا بخواد امنیتش مثل امتحانات نهایی باشه که تا الان گرفته میشد همون کنکور بهتره
    • Aram IR ۲۰:۱۴ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۶
      19 7
      پاسخ
      شما تکلیف کنکور ۱۴۰۰ مشخص کنید فعلا اون رو هواست بعد با وقاحت بپردازید به کنکور سال های بعدی
    • علی IR ۲۰:۳۵ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۶
      16 3
      پاسخ
      سلام این طرح اصلا خوب نیست
    • شقایق IR ۲۲:۱۶ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۶
      18 3
      پاسخ
      کلا همه چی رو ابه
    • FR ۲۲:۳۲ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۶
      13 5
      پاسخ
      آر دیگه ما دانش اموز نیستیم مازحمت نکشیدیم اگه میخوایید یه کاری کنید اون کار از اول انجام بدین نه اینکه تنها دانش آموز ۱۴۰۲ اولیت این قرار میدید کا چی بش همه دانش اموزا میتونن تو مدرسه بهتر وبا استرس پایینی تحصیل کنن بعدشم ما خودمون دانش آموزیمو میدونیم معلما چه جوری مسمتر عالی میدن تا نهاییعالی بش
    • پویا IR ۲۲:۳۹ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۶
      66 5
      پاسخ
      قشر مستضعف جامعه فقط با همین کنکور می تونست به دانشگاه های تاپ برسونه،همونو هم ازش گرفتن دیگه توله هاشونو راحت میفرستن دانشگاه های خوب
    • صادق IR ۲۲:۴۰ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۶
      9 5
      پاسخ
      نوش داروبعدمرگ سهراب .هرچی کنکورمابدبخت ۱۴۰۰ درست برگزارکردین نوبت سالای بعدهستش.
    • ناشناس IR ۲۲:۵۲ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۶
      15 5
      پاسخ
      خیلی خوشحالم که 1401 کنکور میدم وارد این بازی کثیف نمیشم
    • IR ۲۲:۵۶ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۶
      11 2
      پاسخ
      وای وای!! تغییرات عمده نیاز به دوره گذر دارند و طرح باید به صورت پایلوت انجام بشه....چرا با سرنوشت بچه های ما بازی می کنید....تغییرات عمده در عرض دو سال؟؟؟؟؟کسی نیست تو این مملکت به اینا بگه روش علمی تغییر چیه؟؟
    • پشت کنکوری IR ۲۳:۱۴ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۶
      6 7
      پاسخ
      منکه دیگه برام مهم نیس میخاستم یه معلم شم ولی انقدراین نظام مزخرفه که باید خودتو بکشی که یه معلم ساده بشی...نمیخام دیگه میرم خیاطی یا ارایشگری😊🙄🥺
    • محمد IR ۲۳:۵۰ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۶
      19 3
      پاسخ
      بااین مصوبه ۹۷درصدداوطلبان امکان قبولی دررشته های پرطرفدار ندارند حتی اگرکنکورراعالی بدهند فاتحه عدالت رابخوانید
    • محمد IR ۰۱:۰۷ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۷
      7 0
      پاسخ
      بخدا با این طرح دیگه کسی که از قشر ضعیف جامعه اس باید قید درس خوندنو بزنه نکنید این کارو با مردم دیگه بد تر از این بیچارمون نکنید
    • فاطمه IR ۰۲:۵۱ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۷
      4 0
      پاسخ
      من که چیزی متوجه نشدم😂😔💔
    • ارمین IR ۰۸:۳۴ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۷
      7 1
      پاسخ
      اخه اساتید گرامی ک انقدر طرح های نپخته ارایه میدین ب این فکر کردین کسی ک بعد از وقفه ار فارغ التحصیلی ک ممکنه 5سال باشه قصد شرکت در کنکور داره و در زمان خودش تاثیر معدل 20درصد بوده و اون هم مثبت الان با تاثیر قطعی 60 درصد چه کار باید بکنه؟؟؟؟؟؟؟اصلا فکر کردید ب همه جوانب ؟؟؟؟؟؟؟همش طرح جدید بی فکر
      • امیر.ح ۱۰:۳۰ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۷
        1 1
        یه چیزی خواهد بود به اسم "ترمیم معدل"
    • IR ۰۹:۳۱ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۷
      11 1
      پاسخ
      تمام مشکلات کشورو ول کردن چسبیدن به کنکور...... حاجی دست از سر کنکور سراسری، ارشد و دکتری بردارید، والا همینطوری همه راضی هستن، ازونجایی که مسوولان ایران اول عمل میکنن بعد فکر میکنن، بهتره انجام نشه
    • IR ۱۱:۳۴ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۷
      14 0
      پاسخ
      فاتحه سواد این مملکت رو بخوانید با این طرح فقط پولدارای بی سواد میرن بالا😞😞
    • ایرانی IR ۱۴:۱۰ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۷
      6 0
      پاسخ
      جای این طرح اگر واقعاً راست میگید سهمیه ها رو کلا حذف کنید ببینید چقدر روحیه داوطلب ها بالا میره و چقدر عدالت اجرا میشه
      • علی IR ۱۹:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۷
        2 0
        با این طرح بچه های بی لیاقت مسئولین که نمیتونند رقابت کنند با درسخون ها وارد بهترین رشته ها و دانشگاه ها خواهد سد. هدف همین هست و بس
    • IR ۱۴:۲۱ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۷
      4 0
      پاسخ
      آقا شما سوالات کنکورتون لو میره دیگه سوالات امتحان نهایی ودرست کردن سوابق تحصیلی که مثل آب خوردنه و برا پولدارا که دیگه هیچی.بازم کلاه سر بچه های مظلوم که پول ندارن میره.خواهشا اول فکر کنید بعد اجرا.بجای این کارا بیاید وجدان خودتونو بیدار کنید
    • م IR ۱۴:۳۳ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۷
      6 0
      پاسخ
      چون کسانی که برگه های امتحان نهایی راتصحیح میکنند متفاوت هستند بنابراین حق عده ای ضایع میشود امکان دارد مصححی آسانگیر باشد ودیگری سختگیرتر
    • سعدالله IR ۱۶:۲۵ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۷
      2 0
      پاسخ
      عدالت به سطح پایین‌تری سقوط میکند..!
    • ناصر IR ۱۸:۴۹ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۷
      2 0
      پاسخ
      اقای مهر لطفا به اقای عاملی دبیر محترم شورا بگین از کی تصمیمات پشت در ها بسته ملاک هستن به بچه هم این طرح ها رو بگین می خنده از فردا نمره درس دفاعی و ... هم تاثیر داره تو زیر گروه پزشکی کسی که می خواد بزشک بشه که نباید نمره دروسی مثل دفاعی ملاک انتخابش بشه اونم با تاثیر ۶۰ درصدی
    • ناشناس IR ۱۹:۳۱ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۷
      2 2
      پاسخ
      چرا از سال ۱۴۰۲ آخه؟ چی میشه از همین سال این طرح رو به اجرا بزارین
    • IR ۲۳:۲۳ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۷
      1 0
      پاسخ
      به نطر من که به عنوان یک والدین وبااشنای با فرزندان این دوره این بچه های کنکور هزار چهار صد اگاهی زمانی خیلی خوبی دارند اکر هم با این کنکور سخت وارد دانشگاه بشوند می توانند دانشگاه را ادامه بدهند چون به مشکلات زمان خیلی اگاه هستند علم بروز دارند دانش اموز را نمی شود د رعرض سه ویا چهار ساعته شناسی
    • IR ۲۳:۲۷ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۷
      1 0
      پاسخ
      ب نظرم خوبه
    • زهرا تقوی IR ۲۳:۳۰ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۷
      2 1
      پاسخ
      ب نظرم خوبه مثلا من خودم واقعا توان مالی مون در اون حد نیس ک واسه عمومیا هم کتاب تست بگیرم و کنکوری کار کنم و هم اینکه واقعا اطرافم کسایی و میشناسم ک برای این جور مسائل چندین بار ب خودکشی فکر کردن و..... واقعا خوبه این تصمیمات خداروشکر که توی همچین کشوری هستیم از همه مسئولین سپاسگزارم
    • RO ۱۲:۰۱ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
      2 0
      پاسخ
      چقدر دلم‌میگیره از این طرحاتون دستام سست شددد یعنی چی اخههه داریم جون میکنیم یچی بشیم بعد شما یه شبههه خدایا خودتت به دادمون برسس با این تقلبا در امتحانات نهایی با این همه مافیا واقعا دلمم میخواد بمیرمممممم ما به همین مدل کنکور راضی بودیم
    • IR ۲۱:۰۴ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
      0 0
      پاسخ
      به جای طرح های جدید اشکالات اساسی همین کنکورها رو رفع کنید و استرس بیشتر وارد نکنید طفلی بچه های کنکوری که مجبورن به ساز شماها و طرح های بیفکرتون برقصند ، خدا عاقبت همه رو ختم به خیر کنه
    • امیرپزشکی IR ۱۴:۰۶ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۹
      0 0
      پاسخ
      امسال داوطلب84ساله هم داشتیم حالاسوال اینه ک تکلیف چنین داوطلبایی ک دوس دارن کنکوربدن چی میشه اصلن تکلیف نظام قدیمیهاچیه
    • عمو اصغر IR ۱۸:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۵/۰۴
      0 0
      پاسخ
      چیشد؟ دوتا دوشنبه گذشت ولی هنوز خبری نیومد 😐😐
    • عمو اکبر IR ۱۸:۰۷ - ۱۴۰۰/۰۵/۰۴
      0 0
      پاسخ
      به نظرم درسته که یه سری معایب داره ولی خیلی بهتر از کنکور فعلیه اون دوستانی که میگن خوش به حال اونایی که توی مدرسه غیرانتفاعی هستن اشتباه میکنن چون امتحانای یازدهم هم قراره مثل دوازدهم به شکل نهایی برگزار بشه که معلم توی این ازمون هیچ نقشی نداره و اینکه سوال ها هم برای همه مدارس یکسانه پس عادلانست.

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