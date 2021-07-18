حامد حقیقت مدیرعامل موسسه نگار فیلم تبیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دو پروژه سریالی که قرار است در این موسسه به تولید برسد، گفت: دو پروژه «حضرت یحیی (ع)» و «هیبت» را در دست تولید داریم که در ادامه کارهای قبلی و تاریخی ماست.
وی با اشاره به پژوهشها در این حوزه بیان کرد: در قصص تاریخی پژوهشهای تاریخی مفصلی نیاز است، دوستانی که در همین حوزه صاحب اثر هستند تحقیقاتی دارند و باید براساس پژوهشهای متقن جلو رفت و خیلی نمیتوان در این حوزه وارد تخیل شد.
حقیقت اضافه کرد: این آثار باید براساس روایتهای متقن تاریخی موجود ساخته شود چراکه فیلمنامههای تاریخی به خصوص قرانی با حساسیت مواجه هستند.
وی با اشاره به تجربیات قبلی این موسسه در ساخت سریال «یوسف پیامبر (ع)» به کارگردانی زندهیاد فرج الله سلحشور عنوان کرد: تجربیاتی در این عرصه برای ما وجود داشت و دوستانی که سالها با ما کار میکردند به حساسیتها دامن زدند. عبور از این حواشی انرژی زیادی را میطلبید و براساس این تجربیات سریال حضرت یحیی (ع) را به تولید میرسانیم.
حقیقت درباره وضعیت این سریال گفت: در حال حاضر دو سریال در دست تولید داریم که از دو سال پیش مراحل پژوهش و نگارش «حضرت یحیی (ع)» شروع شده و سریال «هیبت» هم حدود یک سال و نیم است که در مرحله پژوهش قرار دارد.
وی افزود: سریال «هیبت» امروز به مرحله پیش تولید رسیده است و انتخاب لوکیشن ها و لباس و صحنه در شمال کشور انجام شده تا سریال را طی دو سه ماه آینده جلوی دوربین ببریم. سریال «حضرت یحیی» هم تا پایان امسال وارد پیش تولید و بعد تولید میشود و در حال حاضر کارهای مقدماتی آن هم در حال انجام است.
حقیقت درباره اینکه چرا این سریالها برای تلویزیون به تولید نمیرسد بیان کرد: تلویزیون قطعاً خانه ماست و علاقمندیم آثار در تلویزیون پخش شود چون مخاطبان خود را دارد اما از آنجایی که تلویزیون با پیچیدگیهایی در مسایل مالی درگیر است، ما هم نمیتوانستیم خیلی صبر کنیم. تشخیص این بود برای سرعت در تولید به سمت ویاودیها برویم که استقبال زیادی هم از آن طرف شده است. به ویژه شبکه خانگی را باید به عنوان رسانه نوظهور جدی گرفت.
وی در پایان درباره تهیهکننده و کارگردان این سریالها بیان کرد: نام عوامل این سریالها را به زودی اعلام میکنیم.
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