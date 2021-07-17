جزئیات حمایت از کشاورزان و دامداران خوزستانی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، سید محمد موسوی به عنوان نماینده وزیر جهاد کشاورزی به همراه برخی از مسئولان کشوری و استانی در نشست ۵ ساعته خشکسالی استان خوزستان، به بررسی چگونگی مدیریت بحران خشکسالی در بخش کشاورزی این استان و ارائه راهکارهای اضطراری پرداختند.

در این نشست، بر تأمین آب اضطراری کشاورزی و شرب دام (موتور پمپ‌ها، لوله، لایروبی و پوشش کانال‌های عمومی، تکمیل و راه‌اندازی پمپاژ و آبرسانی) با حداقل اعتبار ۴ هزار میلیارد ریال، اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه بانکی شامل سرمایه در گردش جهت احیای واحدهای تولیدی و ایجاد امکان استمرار کشت محصولات کشاورزی خسارت‌دیدگان با حداقل اعتبار ۷ هزار میلیارد ریال و امهال تسهیلات بانکی خسارت‌دیدگان از خشکسالی با حداقل اعتبار ۶ هزار میلیارد ریال تاکید شد ضمن اینکه بخشی از اعتبار آنها از محل مصوبه ۱۴۰۰.۰۴.۱۹ هیأت وزیران و بخشی نیز از محل مصوبه پیشنهادی مدیریت بحران خشکسالی استان خوزستان تأمین می‌شود.

همچنین کمک بلاعوض برای جبران بخشی از خسارت آسیب‌دیدگان کشاورزی بیمه نشده (دام تلف شده، آفت تولیدات زراعی و دامی ناشی از خشکسالی، کشت دیم پاییزه و آفت تولیدات نخیلات) با حداقل اعتبار مورد نیاز ۶ هزار و ۵۷۰ میلیارد ریال، پرداخت معوض کشت مصوب تابستانه به کشاورزان در سطح ۲۰۰ هزار هکتار با حداقل اعتبار مورد نیاز ۲۰ هزار میلیارد ریال، آبیاری جنگل‌کاری‌ها برای مقابله با بیابان‌زایی و نیز کنترل آفات جنگل‌های زاگرس با اعتباری معادل ۷۰۰ میلیارد ریال، تأمین ۲۸۰ هزار تن علوفه و حمایت از شرکت پشتیبانی امور دام کشور جهت تأمین آنی علوفه با حداقل اعتبار ۱۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال و کمک بلاعوض پرداخت نشده سیل بهار ۹۸ با اعتباری معادل ۲ هزار و ۸۱۰ میلیارد ریال را از دیگر راهکارهای مورد تاکید در جلسه مدیریت بحران خشکسالی در حوزه کشاورزی استان خوزستان بود که تأمین اعتبار آن از محل مصوبه پیشنهادی مدیریت بحران خشکسالی استان خوزستان خواهد بود.