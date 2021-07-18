مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی تا پایان مرداد تمدید شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر هزارجریبی شامگاه شنبه در گفتگوی خبری اظهارکرد: با توجه به شرایط قرمز کرونایی در کشور و آغاز پیک پنجم، ستاد ملی کرونا مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی را به مدت یک ماه تمدیدکرد.

مدیرکل امور مالیاتی گلستان افزود: بر این اساس آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه که پایان تیرماه اعلام شده بود تا پایان مردادماه تمدید شد.

طبق گفته وی در سال گذشته هم این موعد به دلیل شرایط کرونایی تمدید شده بود.

هزارجریبی بیان کرد: همه اشخاص حقوقی و صاحبان املاک استیجاری فرصت دارند تا پایان مرداد اظهارنامه عملکرد ۱۳۹۹ خود را تحویل سیستم مالیاتی دهند و اگر اظهارنامه خود را در زمان مقرر تحویل ندهند هم از مزایای قانونی بی‌بهره شده و هم این امر مشمول جرائم غیر قابل بخشش خواهد بود.

مدیرکل امور مالیاتی گلستان به مودیان توصیه کرد تسلیم اظهارنامه را به دقایق پایانی واگذار نکنند.