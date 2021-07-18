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۲۷ تیر ۱۴۰۰، ۹:۴۱

برای حضور در المپیک؛

زمان اعزام وزنه‌برداران ایران به توکیو مشخص شد

زمان اعزام وزنه‌برداران ایران به توکیو مشخص شد

وزنه برداران المپیکی ایران روز هفتم مرداد ماه برای حضور در المپیک ۲۰۲۰ راهی توکیو خواهند شد.

به گزارش خبرنگار مهر، وزنه برداری ایران پس از فراز و نشیب‌های فراوان و همچنین قوانین فدراسیون جهانی در نهایت توانست به دو سهمیه المپیک دست یابد که این دو سهمیه نیز به علی هاشمی و علی داودی رسید.

بر این اساس علی هاشمی و علی داودی دو نماینده وزنه‌برداری ایران در دسته‌های ۱۰۹ و ۱۰۹+ کیلوگرم در بازی‌های المپیک ۲۰۲۰ توکیو خواهند بود که طبق برنامه روز هفتم راهی توکیو می‌شوند.

البته محمدحسین برخواه سرمربی تیم ملی و محسن بیرانوند دبیر فدراسیون وزنه‌برداری نیز به‌عنوان سرپرست، این تیم را همراهی خواهد کرد.

برنامه مسابقات وزنه‌برداران ایران در المپیک توکیو به شرح زیر است:

سه‌شنبه ۳ آگوست (۱۲ مرداد)
علی هاشمی، دسته ۱۰۹ کیلوگرم از ساعت ۱۵:۲۰

چهارشنبه ۴ آگوست (۱۳ مرداد)
علی داودی، دسته ۱۰۹+ کیلوگرم از ساعت ۱۵:۲۰

کد مطلب 5260245

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