به گزارش خبرنگار مهر، وزنه برداری ایران پس از فراز و نشیب‌های فراوان و همچنین قوانین فدراسیون جهانی در نهایت توانست به دو سهمیه المپیک دست یابد که این دو سهمیه نیز به علی هاشمی و علی داودی رسید.

بر این اساس علی هاشمی و علی داودی دو نماینده وزنه‌برداری ایران در دسته‌های ۱۰۹ و ۱۰۹+ کیلوگرم در بازی‌های المپیک ۲۰۲۰ توکیو خواهند بود که طبق برنامه روز هفتم راهی توکیو می‌شوند.

البته محمدحسین برخواه سرمربی تیم ملی و محسن بیرانوند دبیر فدراسیون وزنه‌برداری نیز به‌عنوان سرپرست، این تیم را همراهی خواهد کرد.

برنامه مسابقات وزنه‌برداران ایران در المپیک توکیو به شرح زیر است:



سه‌شنبه ۳ آگوست (۱۲ مرداد)

علی هاشمی، دسته ۱۰۹ کیلوگرم از ساعت ۱۵:۲۰



چهارشنبه ۴ آگوست (۱۳ مرداد)

علی داودی، دسته ۱۰۹+ کیلوگرم از ساعت ۱۵:۲۰