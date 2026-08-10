به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری محمدهادی صلح‌جو مدیر جدید شبکه رادیویی قرآن با اصحاب رسانه و خبرنگاران صبح امروز دوشنبه ۱۹ مرداد در ساختمان شهدای رادیو سازمان صداوسیما برگزار شد.

عظمت ارتباط با قرآن

در ابتدای این جلسه و پس از قرائت قرآن، صلح‌جو با خیر مقدم گفتن به حاضران در نشست و تبریک به مناسبت فرارسیدن روز خبرنگار گفت: این نشست صرفا بهانه‌ای است تا به شما خبرنگاران و به خصوص خبرنگارانی که در حوزه رسانه‌های قرآنی مشغول به فعالیت هستید، خسته نباشید بگویم. اگر زنده باشم تلاش می‌کنیم تا این روز را هر سال با یک دورهمی گرامی بداریم و با شما دیدار و تشکر کنیم. ما باید توجه داشته باشیم که مشغول انجام چه کار مهمی هستیم، گاهی گمان می‌کنیم که دست بر قضا مشغول فعالیت‌های قرآنی هستیم اما این اتفاقی نیست و اگر باور داشته باشیم که قرآن بزرگترین چیز پس از خداست، هرکس به میزانی که با قرآن در ارتباط باشد کارش هم به اندازه عظمت قرآن بزرگ است.

وی ادامه داد: آنچه باید در عرصه کار خبر بر ما حکومت کند در نظر گرفتن حق، حقیقت و عدالت است تا جز حق چیزی نگوییم؛ این چیزی است که باید بر همه رفتارهای ما سایه بیندازد. در دانش تجرید چیزی به نام حدود مدود داریم که نشان می‌دهد هر مد را به چه اندازه بکشیم و یک خبرنگار حرفه‌ای هم باید حدود و اندازه پرداخت به هر موضوع و رویدادی را بداند و اگر به یک موضوع کمتر و یا بیشتر بپردازد آن جفا خواهد بود.

مدیر شبکه رادیویی قرآن بیان کرد: آیت‌الله جوادی آملی گفته است؛ وقتی شما کسی را در غالب الفاظ هم بیش از اندازه ستایش می‌کنید دارید به او رشوه می‌دهید و رشوه تنها با پول اتفاق نمی‌افتد. در قرآن چند آیه داریم که ارتباط عمیقی با رسالت کار خبرنگار دارد؛ یکی ماجرای سلیمان و هدهد است که هدهد دلیل غیبت خود را یک خبر موثق عنوان می‌کند؛ این نشانگر اهمیت قطعیت و خدشه‌ناپذیر بودن خبر است که می‌تواند اعتماد مخاطب را به رسانه ما بیشتر کند. برخی منابع خبری هستند که گفته‌هایشان خدشه‌پذیر است و اخبارشان چندان ثقه نیست. درس این آیه این است که خبر باید متقن باشد. در سوره حجرات هم آیه‌ای هست که نشان می‌دهد اگر از منبع و فرد مطمئن نیستید از او دلیل بخواهید و در منابع تجدید نظر کنید. همینطور در یکی از آیات سوره بقره این مطلب به ما آموخته می‌شود که باید در اطلاع‌رسانی صادق باشیم.

بزرگترین رویدادها بدون حضور خبرنگاران گویی که برگزار نشده‌اند

وی اظهار کرد: در اهمیت کار شما همین بس که بزرگترین رویدادها در کشور ما اگر پیوست خبرنگاری و اطلاع‌رسانی نداشته باشند، گویی که اصلا برگزار نشده‌اند. بعضا تصور می‌شود که کار قرآن در کنار مشکلات جدی کشور یک عمل فوق‌برنامه است. اگر کسی چنینی فکر کند اصلا تاثیر فرایندهای قرآنی در کشور را نفهمیده است و امروز بزرگترین چالش‌های ما در کشور در اثر توجه نکردن به قرآن است. اگر نگران عدم صداقت برخی مسئولان و یا آینده جوانان خود هستیم، یعنی آموزه‌های قرآن را در روح آنها عمیق نکرده‌ایم و از آن سو اگر مردم ما در این جنگ مقاومت کردند به دلیل تعمیق مباحث قرآنی در دل جامعه است.



رادیو قرآن و جریان‌سازی گرایش به کتاب خدا



مدیر شبکه رادیویی قرآن گفت: رادیو قرآن از بیست و چهارم خرداد وارد فصل جدیدی از فعالیت‌های خود شده است و هر دوره‌ای از دوران مدیریت مدیران صالح این رادیو ویژگی‌های خود را داشته و مخاطبان را با خود همراه کرده است. رادیو قرآن نخستین مولود رسانه ملی است و پس از انقلاب اسلامی در بیست و دوم بهمن سال ۶۲ با دستور رهبر شهید ما افتتاح شد و این شبکه در دهه هفتاد بیست و چهار ساعته شد. برگزاری جشنواره‌های بزرگ قرآنی، جشنواره اذان، طرح بزرگ تابستانی آیه‌های زندگی، کاروان قرآنی انقلاب و محافل انس با قرآن با حضور قاریان مصری همه اتفاقاتی است که رادیو قرآن به کمک آنها موجی از گرایش به قرآن را در جامعه به وجود آورده است. امروز رادیو قرآن یک سرمایه بزرگ دارد و آن هم نیروی انسانی توانمند و باتجربه آن است. ما برای همه حوزه‌های تلاوت، ترتیل و برنامه‌های دیگر تدارکاتی داریم و در این مسیر به کمک شما خبرنگاران نیز نیاز داریم.



در ادامه این نشست خبرنگاران به بیان پرسش‌های مختلفی پرداختند و صلح‌جو به آنها پاسخ داد.

وی در پاسخ به پرسشی درباره جلسه شورای معارف و برنامه در نظر گرفته شده برای رادیو حماسه بیان کرد: برگزاری شوراهای تخصصی در معاونت صدا از اقدامات معاون جدید صدا است که اتفاق خوبی است. این شوراها وظایف فراشبکه‌ای دارند و شورای تخصصی قرآن باید فعالیت تمام شبکه‌های رادیویی را تنظیم کند و همچنین این شوراها برای برنامه‌های اذان و تلاوت برنامه‌ریزی می‌کنند. سال گذشته تغییری ساختاری در رادیو قرآن رخ داد و تصمیم معاونت صدا بر این شد که یک موج به اطلاع‌رسانی به‌لحظه حوادث جنگ تحمیلی بپردازد و نیز به تجمعات میدانی هم کمک کند. در پی گفتگوی شهید نائینی و آقای پهلوانیان یک موج رادیویی به این برنامه تعلق گرفت و البته که وقتی شرایط به حالت طبیعی باز گردد موج صد و یک و نیم دوباره به رادیو قرآن بازمی‌گردد، هرچند که ممکن است نام دیگری جدای از رادیو قرآن ۲ برای آن برگزینیم.

پیش از تولید اثر باید نسل جدید را بشناسیم

صلح‌جو در پرسشی دیگر پیرامون برنامه‌های این شبکه برای نمایش رادیویی و نسل جوان عنوان کرد: با اداره کل هنرهای نمایشی همکاری داشته‌ایم و برنامه‌ای برای پرداخت و معرفی زندگی قاریان قرآن به‌صورت نمایشی تدارک دیده شده است. در سال های گذشته ما گروه کودک و نوجوان داشتیم و سابقا برنامه‌های خوبی خصوصا برای دانش‌آموزان تدارک دیده شده بود و باید بپذیریم که پیش از اقدام به تولید اثر برای این نسل جدید، باید به خوبی آنها را بشناسیم.

وی در پاسخ به پرسشی دیگر درباره برنامه‌های این شبکه در فضای مجازی گفت: ما هیچ محدودیتی برای این کار نداریم و افراد توانمندی مشغول انجام این کار هستند. فضای مجازی ما به موازات آنتن پیش می‌روند و همین حالا هم برخی از نماهنگ‌های ما تنها برای فضای مجازی تولید می‌شود. تلاش خواهیم کرد تا از ظرفیت تصویر استفاده کنیم تا شنوندگان ما در این عرصه هم با شبکه رادیویی قرآن ارتباط داشته باشند.

رسانه ملی باید همه سلایق را پوشش دهد

مدیر شبکه رادیویی قرآن در پاسخ به پرسشی دیگر درباره توجه به نسل جوان اظهار کرد: یکی از خطاهای ما این است که خودهمه‌پنداری می‌کنیم. اگر اینجا رسانه ملی است باید تمام اقشار و طبقات جامعه را با تنوع سلایق آنها پوشش دهد و این شبکه ترکیبی از تلاوت، مفاهیم و آموزش باشد و در حوزه ماموریت خویش حرکت کند. برنامه «محفل» و «محفل ستاره‌ها» به رغم انتقاداتی که بر آن وارد است نمودی از همین ویژگی است. ما در عرصه پاسخ به شبهات و شناخت طبقه نوجوان غفلت کرده‌ایم و زبان این بچه‌ها را فراموش کرده‌ایم؛ این درحالی است که قرآن برای همه زمان‌ها، مکان‌ها و زبان‌ها سخن دارد و حتما تلاش خواهیم کرد تا با برگزاری جلسات اینها را رفع کنیم. یک گام مهم در این عرصه جسارت در پاسخ به شبهات است.

مدیر شبکه رادیویی قرآن با اشاره به برنامه این شبکه برای بازتاب حوادث جنگ تحمیلی سوم اظهار کرد: حکایت جاودانگی معرفی شهدا و سیره و سلوک آنهاست که شب‌های جمعه از رادیو قرآن پخش می‌شود و در دوره جدید هم صرفا به شهدای قرآنی جنگ اخیر خواهیم پرداخت. ما امروز در پیام‌رسان‌های بله و ایتا حضور داریم و در هر بستری که احساس کنیم که حضورمان مفید خواهد بود هم صفحه خواهیم داشت.

صلح‌جو در پایان عنوان کرد: طیف وسیعی از جامعه ما را نوجوانان تشکیل می‌دهند و از ما خواسته‌ها و مطالبات بسیاری دارند و هرگز نمی‌توان مسأله را پاک کرد و آنها را کنار گذاشت. ما بعد از اذان ظهر برنامه «در ساحل نور» را روی آنتن می‌بریم که در آن یک صفحه قرآن با ترجمه پخش می‌شود و برنامه «نسیم رحمت» نیز از ترجمه و تفسیر قرآن بهره می‌گیرد. باید در نظر داشت که خود نص صریح و عربی بدون ترجمه قرآن هم در قلب نفوذ می‌کند چراکه این کلمات و آیات آخرین سخن خدا در عالم است. از آرزوهای من است که یک نسیم رحمت جدید در رادیو قرآن بسازیم و مشتاقیم که در آن از ترجمه‌های جدید استفاده کنیم.

در پایان این نشست از خبرنگاران و اصحاب رسانه با اهدای لوح قدردانی شد.