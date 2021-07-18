توله شیرهای باغ وحش تبریز نارس به دنیا آمده بودند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل محیط زیست آذربایجان شرقی، داوود غنی پور اظهار کرد: در ۱۷ تیرماه جاری، شیر مادر باغ وحش «باغلار باغی» تبریز، زایمان زودتر از موعد انجام داده بود.

وی ادامه داد: دامپزشک باغ وحش و کارشناسان اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی در این مدت، تلاش‌های لازم برای زنده ماندن این توله شیرها را انجام دادند، ولی به دلیل نارس بودن هر ۲ تلف شدند.

در شبانه روز گذشته اخباری مبنی بر مرگ ۲ توله شیر در باغ وحش «باغلارباغی» تبریز در فضای مجازی دست به دست می‌شود.

۲ سال پیش نیز ۲ توله شیر در این باغ وحش متولد شدند که اکنون در سلامت به سر می‌برند.