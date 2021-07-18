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۲۷ تیر ۱۴۰۰، ۹:۴۸

معاون اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان‌شرقی:

توله شیرهای باغ وحش تبریز نارس به دنیا آمده بودند

توله شیرهای باغ وحش تبریز نارس به دنیا آمده بودند

تبریز- معاون محیط زیست طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان‌شرقی گفت: مرگ توله شیرهای باغ وحش تبریز به دلیل نارس بودن آنها بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل محیط زیست آذربایجان شرقی، داوود غنی پور اظهار کرد: در ۱۷ تیرماه جاری، شیر مادر باغ وحش «باغلار باغی» تبریز، زایمان زودتر از موعد انجام داده بود.

وی ادامه داد: دامپزشک باغ وحش و کارشناسان اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی در این مدت، تلاش‌های لازم برای زنده ماندن این توله شیرها را انجام دادند، ولی به دلیل نارس بودن هر ۲ تلف شدند.

در شبانه روز گذشته اخباری مبنی بر مرگ ۲ توله شیر در باغ وحش «باغلارباغی» تبریز در فضای مجازی دست به دست می‌شود.

۲ سال پیش نیز ۲ توله شیر در این باغ وحش متولد شدند که اکنون در سلامت به سر می‌برند.

کد مطلب 5260331

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