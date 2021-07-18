اجرای طرح مبارزه با سرقت در البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار عباسعلی محمدیان در حاشیه بازدید از نمایشگاه کشفیات پلیس آگاهی استان البرز اظهار کرد: مبارزه با سرقت یکی از مهمترین درخواستهای مردمی از پلیس بوده که اجرای طرحهای مبارزه با سرقت در پاسخ به این مطالبات است.
وی از اجرای طرح مبارزه با سرقت با محوریت پلیس آگاهی در سطح استان خبر داد و افزود: با تلاش شبانهروزی همکارانم در این طرح که ظرف ۲۴ ساعته گذشته در سراسر استان به اجرا درآمده تاکنون ۱۲ باند سرقت و کلاهبرداری منهدم و ۴۶ متهم که اغلب آنها سابقهدار هستند، دستگیر شدهاند.
فرمانده انتظامی استان البرز اظهار داشت: در بازرسی از مخفیگاه متهمان مقادیری اموال مسروقه از قبیل ۱۷ دستگاه خودرو ایرانی و خارجی، مقدار زیادی لوازم خودرو و منزل، طلاجات، لوازم تزئینی، ابزارآلات و… کشف شد.
این مقام ارشد انتظامی با بیان اینکه عمده سرقتهای انجام شده توسط متهمان در قالب سارقان مأمورنما بوده است، گفت: ارزش اموال کشفشده بر اساس اعلام کارشناسان ۱۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است و تحقیقات برای کشف سرقتهای صورت گرفته توسط سارقان و شناسایی مالباختگان این پروندهها همچنان ادامه دارد.
نظر شما