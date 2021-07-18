دستگیری ۱۵۴۲ معتاد و قاچاقچی از ابتدای سال جاری در کرمانشاه

محمدرضا آمویی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ابتدای سال‌جاری تاکنون یک تن و ۱۰۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر توسط نیروی انتظامی استان کرمانشاه کشف شده است.

وی افزود: همچنین یک هزار و ۵۴۱ معتاد و قاچاقچی و ۴۵۱ خرد فروش در سال جاری دستگیر و برای تصمیم گیری تحویل دستگاه قضائی شده است.

معاون اجتماعی فرمانرهی انتظامی استان کرمانشاه با اشاره به اینکه بیشتر معتادان در شهر کرمانشاه قرار دارند، تصریح کرد: ۲ هزار و ۴۰۰ معتاد در استان کرمانشاه وجود دارد که نیروی انتظامی آمادگی دارد در مدت ۲۴ ساعت تمامی آن را جمع آوری کند اما نتیجه این کار در مراحل بعد مشخص نیست.

آمویی با بیان ظرفیت محدود کمپ ماده ۱۶ بهزیستی خاطر نشان کرد: ظرفیت کمپ ماده ۱۶ بهزیستی کرمانشاه ۲۰۰ نفر بوده که به ۴۰۰ نفر افزایش پیدا کرده اما این ظرفیت کافی نیست.

وی تاکید کرد: ۲۶ دستگاه متولی حوزه مبارزه با مواد مخدر و ساماندهی معتادان هستند و دستگاه‌های فرهنگی، حمایتی و نظارتی باید سهم خود را بپردازند.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه با بیان اینکه پلیس وظیفه خود را در مبارزه با مواد مخدر انجام می‌دهد، بیان کرد: وظیفه پلیس مقابله با مواد مخدر و تحویل به دستگاه قضائی است اما هزینه ارتکاب جرم پایین است.