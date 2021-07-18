مردان مسلح در «مالی» شهروندان چینی و موریتانیایی را ربودند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، یک شرکت فعال در امر ساخت و ساز در جنوب غربی کشور مالی از سوی مردان مسلح مورد حمله قرار گرفت.

در این حمله سه شهروند چینی و دو شهروند موریتانیایی که در این شرکت مشغول فعالیت بودند ربوده شدند.

بر اساس اعلام ارتش مالی، مردان مسلح در حمله به این مرکز اقدام به آتش زدن تانکرهای سوخت و خودروها کرده اند.

ارتش مالی آزاد کردن افراد ربوده شده را اولویت اصلی خود اعلام کرده است.

در تاریخ ۴ تیرماه (ماه جاری) نیز پایگاه نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در مالی، از سوی مردان مسلح هدف حمله قرار گرفته بود که در نتیجه آن ۱۵ نیروی حافظ صلح که ۱۲ نفر از آنها آلمانی بودند زخمی شدند.

کشور مالی از سال ۲۰۱۰ شاهد فعالیت شبکه القاعده بوده و در سال های اخیر نیز عناصر مرتبط با گروه تروریستی داعش در این کشور فعال بوده اند.

بی ثباتی سیاسی و درگیری‌های نظامی، اقدامات انجام شده برای بهبود اوضاع در این کشور را بی اثر کرده و باعث افزایش ناامنی منطقه‌ای شده است.