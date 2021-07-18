به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشن، شهرام درخشان رئیس دوازدهمین جشن مستقل سینمای مستند ایران با اشاره به اینکه با دریافت آثار در موعد مقرر، کار هیات ۹ نفره انتخاب برای تماشای آثار تمام شد، افزود: بر این اساس و طبق تقویم برگزاری با اعلام اسامی آثار راه یافته، داوری آثار نیز بلافاصله آغاز خواهد شد و بدیهی است اعضای هیات انتخاب نیز در روز اعلام آثار راه یافته، معرفی خواهند شد.

وی تصریح کرد: با توجه شرایط پیک جدید کرونا برگزاری حضوری مراسم پایانی مانند سال‌های گذشته مقدور نیست اما در نظر داریم در موعد مقرر یعنی ۱۵ مردادماه مراسم پایانی و اهدای جوایز را برگزار کنیم و ترکیبی از روش نیمه حضوری و آنلاین را برای برگزاری مراسم پایانی دوازدهمین جشن مستقل سینمای مستند ایران در نظر داریم.

درخشان با اشاره به سختی‌های برگزاری جشن با کمترین بودجه و امکانات، اظهار کرد: بدون تردید برگزاری جشن مستند به عنوان یک رویداد هنری و مطرح در سینمای مستند که اعضای خانه سینما در آن شرایط حضور و ارسال آثار دارند، دارای اهمیت فراوانی است و علی رغم مشکلات متعددی که در مسیر برگزاری این جشن وجود دارد اما مصمم هستیم تا برگزاری آن را با کیفیت مطلوب به پایان برسانیم و سکان آن را به برگزارکنندگان دوره سیزدهم تحویل دهیم.