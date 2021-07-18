  1. هنر
  2. سینمای ایران
۲۷ تیر ۱۴۰۰، ۱۱:۱۲

در قالب یک مراسم ترکیبی؛

جوایز جشن مستقل سینمای مستند ۱۵ مرداد اهدا می‌شود

جوایز جشن مستقل سینمای مستند ۱۵ مرداد اهدا می‌شود

۱۵ مردادماه مراسم پایانی و اهدای جوایز دوازدهمین جشن مستقل سینمای مستند ایران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشن، شهرام درخشان رئیس دوازدهمین جشن مستقل سینمای مستند ایران با اشاره به اینکه با دریافت آثار در موعد مقرر، کار هیات ۹ نفره انتخاب برای تماشای آثار تمام شد، افزود: بر این اساس و طبق تقویم برگزاری با اعلام اسامی آثار راه یافته، داوری آثار نیز بلافاصله آغاز خواهد شد و بدیهی است اعضای هیات انتخاب نیز در روز اعلام آثار راه یافته، معرفی خواهند شد.

وی تصریح کرد: با توجه شرایط پیک جدید کرونا برگزاری حضوری مراسم پایانی مانند سال‌های گذشته مقدور نیست اما در نظر داریم در موعد مقرر یعنی ۱۵ مردادماه مراسم پایانی و اهدای جوایز را برگزار کنیم و ترکیبی از روش نیمه حضوری و آنلاین را برای برگزاری مراسم پایانی دوازدهمین جشن مستقل سینمای مستند ایران در نظر داریم.

درخشان با اشاره به سختی‌های برگزاری جشن با کمترین بودجه و امکانات، اظهار کرد: بدون تردید برگزاری جشن مستند به عنوان یک رویداد هنری و مطرح در سینمای مستند که اعضای خانه سینما در آن شرایط حضور و ارسال آثار دارند، دارای اهمیت فراوانی است و علی رغم مشکلات متعددی که در مسیر برگزاری این جشن وجود دارد اما مصمم هستیم تا برگزاری آن را با کیفیت مطلوب به پایان برسانیم و سکان آن را به برگزارکنندگان دوره سیزدهم تحویل دهیم.

کد مطلب 5260408
زهرا منصوری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها