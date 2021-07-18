رهبر طالبان: به حل بحران افغانستان از راه مذاکره پایبندیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس پرس، «ملا هبت الله آخندزاده» رهبر طالبان، در پیامی که به مناسبت فرا رسیدن عید سعید قربان منتشر شد؛ از حمایت جدی خود از روند سیاسی حل بحران افغانستان به رغم پیشروی های نظامی اخیر این گروه، سخن گفت.

این پیام در حالی منتشر می شود که از روز گذشته مذاکرات بین الافغانی در دوحه از سر گرفته شده و امید به حل بحران از مسیر گفتگو همچنان زنده است.

آخندزاده در ادامه پیام خود افزود: به رغم دستاوردها و پیشرفت های نظامی، امارت اسلامی با جدیت از روند سیاسی در افغانستان حمایت کرده و از هر فرصتی برای ایجاد نظام اسلامی، صلح و ثبات بهره می برد.

وی ادامه داد: پیام ما این است که به جای اتکا به بیگانگان، بیایید مسائل را میان خودمان حل و فصل کنیم و سرزمینمان را از بحران های موجود نجات دهیم.

آخندزاده در بخشی از این پیام می افزاید: برای پیشرفت در مذاکرات و روند سیاسی، دفتر سیاسی را گشوده‌ایم و به حل مسائل از راه گفت‌وگو متعهد هستیم اما طرف مقابل فرصت را ضایع می‌کند. ما با هیچ‌کس خواهان دشمنی نیستیم و خواست‌های مشروع را می‌پذیریم.

وی همچنین گفت که پس از خروج تمام نیروهای خارجی از افغانستان، طالبان با تمام جهان از جمله آمریکا بر اساس تعامل متقابل، خواهان روابط خوب دیپلماتیک، اقتصادی و سیاسی است.

آخندزاده همچنین به همسایه‌ها، منطقه و کشورهای جهان، اطمینان داد که افغانستان به هیچ‌کس اجازه نخواهد داد تا با استفاده از خاک این کشور، امنیت سایر کشورها را با تهدید مواجه کند حال آنکه طالبان به حقوق شهروندی متعهد است و هم‌چنان برای زنان در چارچوب شریعت اسلامی، محیط مناسب آموزشی فراهم خواهد کرد.