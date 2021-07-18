اشتهارد شهرستانی کارگرنشین است/ سرانه بالای مصرف نان در شهرستان

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد شیبک پیش از ظهر یکشنبه در جلسه کارگروه آرد و نان شهرستان اشتهارد که با حضور اعضای این کارگروه در سالن جلسات شهدای فرمانداری برگزار شد، اظهار کرد: شرایطی به وجود آمده که نظارت بیشتر نسبت به عملکرد نانوایی‌های شهرستان را به امری ضروری و واجب تبدیل کرده است و باید به صورت ویژه به مسئله پرداخت.

وی با بیان اینکه بی‌کیفیتی و عدم رعایت ساعت پخت از سوی برخی نانوایان شهرستان موجب نارضایتی عمومی شده است، تصریح کرد: بر این اساس نیاز است دستگاه‌های نظارتی و متولی بسیار جدی‌تر از گذشته با این موارد برخورد کرده و سطح کمی و کیفی نظارت‌های خود را بالا ببرند تا بتوانیم رضایت ساکنان اشتهارد در این زمینه را فراهم کنیم.

فرماندار اشتهارد بیان کرد: اشتهارد یک شهرستان کارگرنشین بوده و مصرف نان یکی از نیازهای بسیار ضروری مردم آن است، بنابراین باید نانوایان در پخت نان دقت کافی را داشته و تمامی دستورالعمل‌های بهداشتی را نیز رعایت کنند.

وی خاطرنشان کرد: سرانه مصرف آرد در اشتهارد از دیگر نقاط استان بیشتر است و با این توصیف فرمانداری پیگیر افزایش سهمیه آرد شهرستان است.

شیبک متذکر شد: در حال حاضر ۴۸ نانوایی در شهرستان اشتهارد فعالیت دارند که ۳۴ باب از آنها دولتی و ۱۴ باب دیگر خصوصی هستند که میزان مصرف آرد در ماه بیش از ۴۲۰ تن است که این میزان باید افزایش پیدا کند.