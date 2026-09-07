به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین سیدصدرالله رجایینسب صبح دوشنبه با حضور در حوزه قضایی سپیدان از شعب دادگاه، دادسرا و بخشهای مختلف این مجموعه بازدید و روند خدمترسانی قضایی به شهروندان و مسائل و مشکلات موجود را بررسی کرد.
این بازدید با هدف بررسی وضعیت قضایی و ارتقای کیفیت خدماترسانی انجام شد و رئیس کل دادگستری فارس در جریان آن، ضمن گفتوگو با قضات و کارکنان دادگستری سپیدان، وضعیت موجودی شعب، میانگین زمان رسیدگی و روند انجام امور را مورد ارزیابی قرار داد.
رجایینسب همچنین بهصورت ویژه از حوزه اجرای احکام کیفری و حقوقی دادگستری سپیدان بازدید کرد و نحوه اجرای آرای صادرشده، فرآیند جلب و اعزام محکومان، اقدامات انجامشده برای احقاق حقوق مراجعان و روند وصول محکومیتهای مالی را مورد بررسی قرار داد.
رئیس کل دادگستری استان فارس با اشاره به ظرفیت شوراهای حل اختلاف در ایجاد صلح و سازش میان طرفین پروندهها، بر ضرورت ورود جدی این شوراها در مرحله اجرای احکام تأکید کرد و گفت: ورود شوراهای حل اختلاف در مرحله اجرا، فرصتی دوباره برای بازگشت پروندهها به مسیر صلح و سازش است.
وی افزود: این اقدام میتواند از تحمیل هزینههای بیشتر به طرفین، طولانی شدن فرآیند اجرای احکام و ورود افراد به زندان جلوگیری کند.
رجایینسب با بیان اینکه در بسیاری از پروندههای مالی و خانوادگی حتی پس از صدور رأی نیز امکان توافق میان طرفین وجود دارد، اظهار کرد: استفاده از ظرفیت اعضای شوراهای حل اختلاف در مرحله اجرای احکام، علاوه بر کاهش جمعیت کیفری، میتواند به افزایش رضایت عمومی و کاهش مراجعات بعدی به دستگاه قضایی منجر شود.
وی همچنین بر ضرورت تسریع در رسیدگی به پروندهها، تکریم ارباب رجوع و توجه جدی به حقوق عامه تأکید کرد و از تلاش قضات و کارکنان دادگستری سپیدان در مسیر خدمترسانی به مردم قدردانی کرد.
در ادامه این بازدید، رئیس کل دادگستری استان فارس با تعدادی از مراجعان دیدار و ضمن استماع مطالب و درخواستهای آنان، دستورات لازم را برای پیگیری موضوعات مطرحشده صادر کرد.
در این بازدید، معاون قضایی ناظر بر دادگستری شهرستان سپیدان، معاون منابع انسانی و امور فرهنگی، معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی و همچنین معاون قضایی و سرپرست تجدیدنظر استان، رئیس کل دادگستری فارس را همراهی کردند.
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