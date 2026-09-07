اسپانلو: تحول در دادگستری نباید پشت میز مدیران متوقف بماند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود اسپانلو در جلسه شورای معاونین دادگستری استان گلستان اظهار کرد: تحول زمانی در مجموعه قضایی معنا پیدا میکند که آثار آن در نحوه ارائه خدمات به مردم و عملکرد محاکم و دادسراها دیده شود و صرف طرح موضوعات در جلسات مدیریتی، بهتنهایی نمیتواند تغییری در روند امور ایجاد کند.
وی با بیان اینکه نباید فاصلهای میان تصمیمهای مدیریتی و بدنه دستگاه قضایی وجود داشته باشد، افزود: اگر درباره تحول در جلسات شورای معاونین صحبت شود اما این برنامهها به محاکم، دادسراها و مجموعههای قضایی منتقل نشود، نتیجه مطلوب حاصل نخواهد شد.
رئیسکل دادگستری گلستان بر ضرورت شناسایی نقاط ضعف در فرآیند ارائه خدمات قضایی تأکید کرد و گفت: مشکلات موجود باید با نگاه اصلاحی بررسی شوند و ظرفیتهای مجموعه برای تبدیل نقاط ضعف به نقاط قوت مورد استفاده قرار گیرد.
اسپانلو یکی از مهمترین زمینههای تحول را نحوه تعامل مدیران و مجموعههای قضایی با مراجعان دانست و ادامه داد: در شیوه پذیرش و پاسخگویی به مراجعان باید تغییرات لازم ایجاد شود و مدیران قضایی نباید صرفاً در پشت میزهای مدیریتی حضور داشته باشند.
وی افزود: مدیران باید حضور روزانه و میدانی در محیط کار داشته باشند، در میان کارکنان و مراجعان حاضر شوند و با مردم بهصورت مستقیم گفتگو کنند تا مسائل و مشکلات از نزدیک شناسایی و برای رفع آنها چارهاندیشی شود.
رئیسکل دادگستری گلستان با اشاره به نقش گفتگو در حل مسائل مراجعان گفت: بسیاری از مشکلات مردم با یک راهنمایی درست، گفتگوی مناسب و گرهگشایی صحیح قابل حل است و ارتباط مستقیم مدیران با مردم میتواند در افزایش رضایتمندی عمومی از خدمات قضایی مؤثر باشد.
اسپانلو همچنین خواستار فعالتر شدن شوراها، کمیتهها و کارگروههای تخصصی در مجموعه قضایی شد و گفت: این مجموعهها نباید تنها به محلی برای طرح مسائل، بیان دیدگاهها و تولید ایده تبدیل شوند، بلکه باید برای هر موضوع برنامه مشخص داشته باشند و تا مرحله اجرا و تحقق نتیجه، روند کار را دنبال و بر آن نظارت کنند.
وی مدیریت را از عوامل کلیدی در ایجاد تحول در دستگاه قضایی برشمرد و اظهار کرد: یک مدیر توانمند میتواند زمینه جهش و پیشرفت یک مجموعه را فراهم کند؛ از این رو انتخاب مدیران شایسته، پرورش نیروهای مدیریتی و آموزش مستمر آنان باید با جدیت دنبال شود.
رئیسکل دادگستری گلستان با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان بخشهای مختلف دادگستری گفت: هر بخش با وجود داشتن مسئولیتهای مشخص، باید در چارچوب یک مسیر مشترک حرکت کند و تعریف دقیق وظایف و ایجاد همافزایی میان واحدها میتواند از چندپارگی در مدیریت و اجرای برنامهها جلوگیری کند.
اسپانلو ادامه داد: مجموعه قضایی باید با هماهنگی و انسجام بیشتری فعالیت کند و در نهایت یک «صدای واحد» از دستگاه قضایی شنیده شود؛ چراکه همکاری میان بخشهای مختلف در بسیاری از امور ضروری است و تفاوت مسئولیتها نباید به عاملی برای فاصله گرفتن واحدها از یکدیگر تبدیل شود.
وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور، بر ضرورت مدیریت هزینهها و استفاده اثربخش از منابع تأکید کرد و گفت: منابع موجود محدود است و باید در حوزههایی به کار گرفته شود که بیشترین اثرگذاری را برای مجموعه قضایی و مردم به همراه داشته باشد.
رئیسکل دادگستری گلستان خاطرنشان کرد: شورای معاونین و مدیران مجموعه باید همه ظرفیت خود را برای فراهم کردن بسترهای تحول به کار گیرند و ایدهها، نقدها و برنامههای مطرحشده را به اقدامات عملیاتی تبدیل کنند؛ بهگونهای که نتیجه این اقدامات در عملکرد محاکم و دادسراها و در نهایت در رضایت مردم قابل مشاهده باشد.
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