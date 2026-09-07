به گزارش خبرنگار مهر، مرحله نهایی سی و سومین جشنواره فرهنگی هنری قرآن و عترت دانشجویان دانشگاه ملی مهارت کشور با حضور ۳۰۰ دانشجوی برگزیده به میزبانی چهارمحال و بختیاری با حضور مسئولان کشوری و استانی در شهرکرد آغاز شد.

بهروز شایق بروجنی، رئیس دانشگاه ملی مهارت استان چهارمحال و بختیاری در آیین افتتاحیه مرحله نهایی سی و سومین جشنواره فرهنگی هنری قرآن و عترت دانشجویان دانشگاه ملی مهارت کشور با اشاره به اینکه مرحله نهایی و کشوری این جشنواره از ۱۴ تا ۱۸ شهریورماه ۱۴۰۵ با میزبانی استان چهارمحال و بختیاری در حال برگزاری است، اظهار کرد: این رویداد قرآنی ارزش وافری برای استان و دانشگاه ملی مهارت دارد.

شایق با ذکر اینکه آموزش مهارت به دانشجویان از اهداف نظام آموزش عالی کشور است، ادامه داد: با اقبالی که خانواده‌ها نسبت به تحصیل فرزندانشان در این دانشگاه نشان دادند، این امیدواری وجود دارد که فعالیت دانشگاه اهداف مدنظر علمی و فرهنگی را محقق کند.

وی بیان کرد: امید است این رویداد مهم ملی در حوزه فعالیت‌های فرهنگی و قرآنی عامل خیر و برکت برای استان و مجموعه دانشگاه باشد.

یادآور می‌شود، این رویداد قرآنی در هفت بخش و ۴۱ رشته طراحی شده است تا تمامی استعدادهای دانشجویی را پوشش دهد. دانشجویان در حوزه‌های آوایی شامل رشته‌های حفظ، قرائت، ترتیل، مدیحه‌سرایی، روخوانی، تواشیح، هم‌خوانی و سرود، ادبی، معارفی، هنری، پژوهشی، فناوری و تولیدات رسانه‌ای، و همچنین حوزه نوآفرینی به رقابت می‌پردازند.